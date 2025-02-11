За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
69 000 ₽ за человека
Отдых на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Адыгею
Начало: Г. Краснодар
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 84 300 ₽ за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
29 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
75 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: Г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: Г. Краснодар
8 июл в 10:00
от 77 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена11 февраля 2025Добрый день! Тур предполагает средний уровень. Однако сложность тура выше среднего. Людям, которые не привыкли к пешим турам, не стоит
- ИИнга16 января 2025Огромная благодарность всем сотрудникам за организацию новогоднего тура с 30.12.2024 по 04.01.2025! Под чутким руководством опытных инструкторов мы прошли интересные
- ААнтон15 октября 2024Анна (гид) и организатор нашего тура оказалась знающим и профессиональным проводником. А также хорошим экскурсоводом по нашему маршруту.
- ЕЕвгений4 октября 2024☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02
- ООльга18 сентября 2024Очевидно, что Анна Александровна любит свою работу, уделяет ей очень много времени, творчески подходит к выбору программы. Спасибо большое за организацию маршрута, Анна Александровна, творческих Вам успехов и благополучия.
- ААнастасия17 августа 2024Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
- ААлександр5 августа 2024Тур прекрасно сбалансирован. Активности хорошо подобраны, усталость не успевает накапливаться. При этом каждый день - новое приключение! Я в восторге
- ВВера19 июля 2024Если думаете ехать или нет, скажу вам с полной уверенностью-однозначно ехать!!! Всё было на высшем уровне! Спасибо!
- ААлексей17 июля 2024Просто, замечательно!
- ССветлана29 мая 2024Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке
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Сколько стоит тур в Гуамке в июле 2025
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