Отдых на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Адыгею
Начало: Г. Краснодар
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 84 300 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: Г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
29 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена11 февраля 2025Добрый день! Тур предполагает средний уровень. Однако сложность тура выше среднего. Людям, которые не привыкли к пешим турам, не стоит
- ИИнга16 января 2025Огромная благодарность всем сотрудникам за организацию новогоднего тура с 30.12.2024 по 04.01.2025! Под чутким руководством опытных инструкторов мы прошли интересные
- ААнтон15 октября 2024Анна (гид) и организатор нашего тура оказалась знающим и профессиональным проводником. А также хорошим экскурсоводом по нашему маршруту.
- ЕЕвгений4 октября 2024☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02
- ООльга18 сентября 2024Очевидно, что Анна Александровна любит свою работу, уделяет ей очень много времени, творчески подходит к выбору программы. Спасибо большое за организацию маршрута, Анна Александровна, творческих Вам успехов и благополучия.
- ААнастасия17 августа 2024Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
- ССветлана29 мая 2024Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
- ЮЮлия8 января 2024Огромная благодарность за такой душевный тур. Принимали как дома, гиды так влюблены в Адыгею, что влюбили и нас. Хочется вернуться снова.
- ТТатьяна24 марта 2023Очень понравился выбранный тур. Интересные экскурсии, грамотный гид. Купание в геотермальных источниках выше всяких похвал. Отдыхала с 4 - летней
- ООльга21 февраля 2023Прекрасный тур! С удовольствием в течение 11 дней открывала для себя Адыгею, познавала красоты и историю края. Довольна на 100 процентов. Поездка оправдала мои ожидания и даже превзошла их!
Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке в категории «На автобусе»
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