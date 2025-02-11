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Туры на автобусе в Гуамке

Найдено 5 туров в категории «На автобусе» в Гуамке, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Отдых на термальных источниках
На автобусе
11 дней
3 отзыва
Отдых на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Адыгею
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур в Адыгею
Начало: Г. Краснодар
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 84 300 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
На автобусе
11 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: Г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
29 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Рождественские приключения в Адыгее
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 70 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    11 февраля 2025
    Экскурсионный тур в Адыгею
    Добрый день! Тур предполагает средний уровень. Однако сложность тура выше среднего. Людям, которые не привыкли к пешим турам, не стоит
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    соглашаться на этот тур. Долина реки Сочи бесспорно привлекательна. Но даже в начале июня было невыносимо жарко идти по безветренному лесу. Я человек деревенский, привыкший к нагрузке. Поэтому мне эта прогулка 6 км туда и 6 км обратно далась достаточно легко. Но даже мой муж и племянница (а они тоже привыкли к трудностям), да и все вокруг были вымотаны. К тому же это прогулка галопом. Экскурсовод достаточно жесткая женщина, но её можно понять, потому что мы не успеваем, ноем. Водопад был удивителен🔥поели макароны с тушёнкой, к ним огурцы,выпили чаю и обратно. С нами в туре были люди эдакого интеллигентного толка, которые были в шоке от длины похода, от того, что сурова была экскурсовод и от того, что столько же идти обратно. У них не было слов. Они даже не поели. Мы на всякий случай подкрепились. На следующий день нас ждал похожий день, тоже пешая прогулка. Никто не согласился. Потому что этот один день на всех убил😁через день был дендрарий. Было достаточно интересно, много нового узнали. Погода была нежаркая, невиданные ранее деревья и кустарники. Накормили греческой шаурмой. Можно было в баню. Но мои отказались. Они мне ещё долго вспоминали прогулку по лесу😂 Итог: в этом туре первые дни самые лёгкие, как раз для отдыха, остальные дни это гонка. Только для любителей активного, очень активного отдыха. Еще момент:аппартаменты на Голубых далях. Рядом инфраструктура для отдыха нулевая. Через дорогу пляж, но грязный. Нет ни кафе, ни ресторанов в шаговой доступности. Только продуктовые магазины. Соответственно, после тура и сходить некуда. Квартира (те самые аппартаменты) неплоха, приятно, что в холодильнике что-то было по приезду. Но не стоит обольщаться. Зато на общественном транспорте легко и быстро доехали до Сириуса и граница с Абхазией рядом. На день и туда съездили. Минус за несоответствие сложности тура и аппартаменты. Хотя забыла указать плюс:женщина заселила в аппартаменты нас рано утром. Мы успели привести себя в порядок и начать тур.

  • И
    Инга
    16 января 2025
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Огромная благодарность всем сотрудникам за организацию новогоднего тура с 30.12.2024 по 04.01.2025! Под чутким руководством опытных инструкторов мы прошли интересные
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    маршруты и увидели красивые места Адыгеи. Все заявленные маршруты были выполнены. Новогоднюю ночь удалось провести на высоком уровне, с конкурсами и подарками, и нам действительно удалось окунуться в праздничную атмосферу. Особенно понравился салат из курицы и запеченная утка. Кухня была на высоте на протяжении всего тура! Вечерний досуг также был хорошо организован — от песен под гитару (Рома, спасибо!) до настольных игр. Мальчику 13 лет было очень интересно, его эмоции просто зашкаливают!

  • А
    Антон
    15 октября 2024
    Экскурсионный тур в Адыгею
    Анна (гид) и организатор нашего тура оказалась знающим и профессиональным проводником. А также хорошим экскурсоводом по нашему маршруту.
    Анна (гид) и организатор нашего тура оказалась знающим и профессиональным проводником. А также хорошим экскурсоводом по нашему маршруту
  • Е
    Евгений
    4 октября 2024
    Отдых на термальных источниках
    ☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02
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    октября была незабываемой! 🏞️🌟 Мы насладились природой, получили море положительных эмоций и позитивных впечатлений, и прожили незабываемые приключения! 💫😍 Спасибо, что делаете нашу жизнь ярче и насыщеннее! 💖🌺💜❤💜❤💜❤

    ☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с
  • О
    Ольга
    18 сентября 2024
    Экскурсионный тур в Адыгею
    Очевидно, что Анна Александровна любит свою работу, уделяет ей очень много времени, творчески подходит к выбору программы. Спасибо большое за организацию маршрута, Анна Александровна, творческих Вам успехов и благополучия.
  • А
    Анастасия
    17 августа 2024
    Отдых на термальных источниках
    Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
    Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Отдых на термальных источниках
    Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
  • Ю
    Юлия
    8 января 2024
    Рождественские приключения в Адыгее
    Огромная благодарность за такой душевный тур. Принимали как дома, гиды так влюблены в Адыгею, что влюбили и нас. Хочется вернуться снова.
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2023
    Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Очень понравился выбранный тур. Интересные экскурсии, грамотный гид. Купание в геотермальных источниках выше всяких похвал. Отдыхала с 4 - летней
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    внучкой. Ребенок в восторге. Отдельная благодарность поварам базы Земля за вкусную пищу. Учитывали, что ребенок не все блюда может съесть и готовили специально для неё. Проживание в Горной лаванде так же очень понравилось. Хороший ненавязчивый хозяин, чистый номер, белоснежное белье, удобная кровать, тепло и тихо.

  • О
    Ольга
    21 февраля 2023
    Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Прекрасный тур! С удовольствием в течение 11 дней открывала для себя Адыгею, познавала красоты и историю края. Довольна на 100 процентов. Поездка оправдала мои ожидания и даже превзошла их!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Гуамке в июле 2025
Сейчас в Гуамке в категории "На автобусе" можно забронировать 5 авторских туров от 45 000 до 84 300. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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