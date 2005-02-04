Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке.



Спустя 20 лет до берега Черного моря провели железную дорогу.



Это повысило популярность курорта.



На берегу Черного моря стали появляться дворцы.



Здесь отдыхали члены императорской семьи и аристократы.



Со мной вы отправитесь в путешествие по дворцам прошлых столетий.



Вы посетите императорскую резиденцию — Ливадийский дворец, прогуляетесь по парку Воронцовского дворца и зайдете в Массандровский дворец, построенный в стиле французских замков.