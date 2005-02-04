Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта

Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке

Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке.

Спустя 20 лет до берега Черного моря провели железную дорогу.

Это повысило популярность курорта.

На берегу Черного моря стали появляться дворцы.

Здесь отдыхали члены императорской семьи и аристократы.

Со мной вы отправитесь в путешествие по дворцам прошлых столетий.

Вы посетите императорскую резиденцию — Ливадийский дворец, прогуляетесь по парку Воронцовского дворца и зайдете в Массандровский дворец, построенный в стиле французских замков.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта

Что вы увидите 🤩

  • Южный берег Крыма
  • Гора Дракон и гора Кошка (обзор)
  • Воронцовский дворец и парк
  • Ласточкино гнездо
  • Ливадийский дворец
  • Крестовоздвиженская домовая церковь
  • Массандровский дворец
  • Набережная Ялты
Что вас ожидает:• Южный берег Крыма. Гора Дракон, гора Кошка (обзор);
  • Алупка. Воронцовский дворец (обзор 2 часа), экскурсия по старинному парку, посещение Львиных террас. Выставка внутри дворца (40 мин. );
  • Время на обед в кафе на смотровой площадке Ласточкино гнездо. Обзор замка с видовой площадки;
  • Ливадия. Ливадийский дворец. Крестовоздвиженская домовая церковь (обзор 1,5 — 2 часа);
  • Массандра. Массандровский дворец, построенный в стиле французских замков (прогулка по парку — 30 мин. ). Посещение выставки внутри дворца (40 мин. );
  • Мы предлагаем вам на выбор посещение выставки в двух дворцах на выбор (оплачивается дополнительно в кассу дворца);
  • Набережная Ялты. Прогулка по курортной столице Крыма. Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой», памятник Михаилу Пуговкину, памятник блэкауту в виде двух электрических лампочек и другие достопримечательности. Организационные детали:• Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Сборная групповая экскурсия взрослый билет
2 000 ₽
Сборная групповая экскурсия пенсионный билет
2 000 ₽
Сборная групповая экскурсия детский билет от 4 до 14 лет
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Посещение выставки (40 мин. ) внутри Воронцовского дворца — 400/200/70 руб. /чел)
  • Экскурсия по придворцовой территории дворца — 100/50 руб. /чел
  • Посещение выставки (1,5 часа) внутри Ливадийского дворца — 400/250 руб. /чел
  • Посещение выставки (40 мин. ) внутри Массандровского дворца — 400/200/70 руб. /чел
  • Комплексный обед по желанию — 400 руб. /чел.
Место начала и завершения
Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 8:30

Марина К.
Марина К.
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