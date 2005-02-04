Массандра. Массандровский дворец, построенный в стиле французских замков (прогулка по парку — 30 мин. ). Посещение выставки внутри дворца (40 мин. );
Мы предлагаем вам на выбор посещение выставки в двух дворцах на выбор (оплачивается дополнительно в кассу дворца);
Набережная Ялты. Прогулка по курортной столице Крыма. Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой», памятник Михаилу Пуговкину, памятник блэкауту в виде двух электрических лампочек и другие достопримечательности. Организационные детали:• Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Сборная групповая экскурсия взрослый билет
2 000 ₽
Сборная групповая экскурсия пенсионный билет
2 000 ₽
Сборная групповая экскурсия детский билет от 4 до 14 лет
1 800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
Посещение выставки (40 мин. ) внутри Воронцовского дворца — 400/200/70 руб. /чел)
Экскурсия по придворцовой территории дворца — 100/50 руб. /чел
Посещение выставки (1,5 часа) внутри Ливадийского дворца — 400/250 руб. /чел
Посещение выставки (40 мин. ) внутри Массандровского дворца — 400/200/70 руб. /чел
Комплексный обед по желанию — 400 руб. /чел.
Место начала и завершения
Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.