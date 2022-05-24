Что вас ожидает:

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

С экскурсионным рассказом вы отправитесь в Алупку и посетите Воронцовский дворец. По вашему желанию и предварительной договоренности, вы сможете заехать и полюбоваться водопадом Учан-Су. В Алупке вас ждёт прогулка по парку имения Новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова с экскурсионным рассказом. После посещения парка вы отправитесь в Алупкинский дворец. Гид проведёт для вас индивидуальную экскурсию по парку и Воронцовскому дворцу, вам не нужно будет стоять в очереди для покупки билетов и присоединяться к общей экскурсионной группе.

Романтичный и завораживающий замок «Ласточкино гнездо»

Настало время посетить смотровую площадку на знаменитый замок «Ласточкино гнездо» (остановка на площадке). Можно спуститься по лестнице (но это 1200 ступенек в одну сторону) к самому замку Ласточкино гнездо, но это займет около часа времени. И в жару это удовольствие на самое приятно. После мы переезжаем на обзорную площадку к Храму Святого Архистратига Михаилаа в Ореанде. Здесь вы услышите захватывающий рассказ об имении Государя Николая I и его сына Константина в Ореанде. Далее переезд в Нижнюю Ореанду и посещение Храма Покрова Богородицы в имении Романовых. Это очень атмосферный и уютный храм. Здесь вы увидите скамейку Антона Павловича Чехова с видом на Ялту и Ливадию.

Летняя резиденция императоров

Переезд в Ливадию и здесь обычно уже настает время обеда. После вы отправитесь на экскурсию в Ливадийский дворец — летнюю резиденцию императоров Александра II, Александра III и Николая II. Знакомство с историей проведения Ялтинской конференции в Ливадийском дворце в феврале 1945 года. Экскурсию по Ливадийскому дворцу гид проведёт лично и индивидуально, так как имеет официальную аккредитацию для проведения экскурсий во дворец.

Уникальным климат памятника ландшафтного искусства

Если после прогулок по Воронцовскому и Ливадийскому дворцам у вас ещё останутся силы и время, то вы сможете отправиться в Массандру. Здесь будет отлично просто прогуляться по Массандровскому парку, не посещая Массандровский дворец Александра III внутри. Здесь очень красивые виды дворца именно снаружи. Или же, как вариант вы можете пойти на экскурсию в составе организованной группы, которую ведет экскурсовод дворца-музея. Возможно закончить день экскурсией и дегустацией на знаменитый винзавод «Массандра». Из литературных объектов мы можем заехать в дом-музей А. П. Чехова в Ялте, музей Ю. Семенова, дачу-музей Чехова и музей Пушкина в Гурзуфе. И, конечно, можно прогуляться по самой Ялте, ялтинской набережной с рассказом об истории этого знаменитого курорта России.

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