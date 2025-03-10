За два часа вы словно совершите путешествие на машине времени.
Побываете на охотничьей стоянке древнего человека, посетите жилые кварталы 19 века, выясните, как династия Мальцовых связана с Грибоедовым, прогуляетесь по улицам советской эпохи. И наконец, окажетесь в настоящем нашего славного города.
Побываете на охотничьей стоянке древнего человека, посетите жилые кварталы 19 века, выясните, как династия Мальцовых связана с Грибоедовым, прогуляетесь по улицам советской эпохи. И наконец, окажетесь в настоящем нашего славного города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Мы пройдём всю историческую часть города.
- Увидим плотину на реке Гусь, храм 19 века, уникальные дома для работников завода и старые цеха мальцовских фабрик.
- Я расскажу, почему Гусь-Хрустальный называется именно так.
- Объясню, что в центральной России делают «манчестерские» домики и чем город славился, кроме хрусталя.
- Поговорим о крупном фабриканте и литераторе Иване Мальцове.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Гусе-Хрустальном
Провёл экскурсии для 79 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор, и я покажу вам Мещерский край во всей его красе. По первому образованию я журналист, но работа увела меня в туристическую сферу, на просторыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кира
10 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Виктором по Гусь-Хрустальному, красивый музей, интересно, что весь город расположен вокруг здания по производству хрусталя. Вкусное пиво и лимонад, как из детства. Большое и красивое озеро, думаем вернуться туда летом и оценить красоту природы.
Ольга
1 мар 2025
Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события - всё подробно, простыми словами, интересно донесено для нашей группы. Все остались довольны. Виктор отвечал на наши вопросы и комментировал всё, что вызывало у нас интерес. Мы открыли много нового ещё об одном городе Владимирской губернии.
а
анна
7 янв 2025
Очень интересная экскурсия. Прошлись по значимой части города, информация очень доступная и понятная. Виктор встретил в удобном для нас месте. Рекомендую всем!
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