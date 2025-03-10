Виктор — ваш гид в Гусе-Хрустальном

Провёл экскурсии для 79 туристов

читать дальше национального парка, где я заново влюбился в свой родной край и теперь делюсь его красотой и самобытностью с гостями. Вашему внимаю представляю авторские туры по Северной Мещере (г. Гусь-Хрустальный и район). Удивительные места, необычные факты и, конечно, замечательная мещерская природа ждут вас на моих экскурсиях.

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор, и я покажу вам Мещерский край во всей его красе. По первому образованию я журналист, но работа увела меня в туристическую сферу, на просторы