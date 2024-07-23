Вы побываете на участке старинного Рязанского тракта, полюбуетесь дикой лесной речкой Поль и вековым сосновым лесом. Потрогаете сфагнум на болоте, осмотрите храм с погостами 19 века, услышите о купеческих династиях. А также познакомитесь с историей, бытом и легендами обитавших здесь древнерусских племён.
Описание экскурсии
Тайны далекого прошлого
Вы узнаете историю формирования всей Мещерской низменности и её постепенного освоения человеком. Я расскажу о судьбе финно-угорского племени мещера, легендах «людей озер», древнерусских верованиях. И всё это — в сопровождении чарующих природных пейзажей равнины, покрытой «колдовскими» болотами и могучими лесами.
Дух 19 века и следы известных личностей
По пути вы услышите о купеческих династиях Панфиловых и Мальцовых, старинных трактах и торговой жизни края. Кроме того, я расскажу, как появился национальный парк «Мещера», и как его сотрудники проводят мониторинг восстановления болот.
Организационные детали
- В стоимость включён транспорт
- Можно провести экскурсию на вашем транспорте — уточните стоимость в переписке к заказу
- Общая длина маршрута 30 км — в основном по дорогам общего пользования со съездом на грунтовые и лесные дороги
- Обязательно оформите разрешение на посещение национального парка (посещение территории + транспорт, если вы будете на своём автомобиле). В стоимость экскурсии посещение парка не входит
- Пешеходная часть маршрута проходит по лесам, берегам рек и болотам. Чтобы увидеть все локации, пожалуйста одевайтесь соответствующе. По возможности возьмите с собой резиновые сапоги (на случай дождя или для прохождению к болоту)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Гусе-Хрустальном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор, и я покажу вам Мещерский край во всей его красе. По первому образованию я журналист, но работа увела меня в туристическую сферу, на просторы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие в Мещерский лес - мое сильное желание после книг Константина Паустовского. Сам национальный парк
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Добрый день, отличная прогулка по лесу. Увидели многое, услышали интересный рассказ о крае. Внимательное отношение например, маршрут обговорили заранее и Виктор подсказал, как ловчее приступить. Кому и что интересно -
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