Что вас ожидает

Тайны далекого прошлого

В поездке по самым заветным уголкам Северной Мещеры вы узнаете историю формирования всей Мещерской низменности и ее постепенного освоения человеком. Я расскажу о судьбе финно-угорского племени мещера, легендах «людей озер», древнерусских верованиях. И все это — в сопровождении чарующих природных пейзажей равнины, покрытой «колдовскими» болотами и могучими лесами.

Дух 19 века и следы известных личностей

По пути вы увидите несколько самобытных деревень 19 века и рассмотрите характерные наличники на окнах домов — исконные символы русских изб. Услышите о купеческих династиях Панфиловых и Мальцовых, старинных трактах и торговой жизни края. Кроме того, я расскажу, как связан с Северной Мещерой князь Всеволод Большое гнездо, Васнецов и Солженицын.

Организационные детали