Вы побываете на участке старинного Рязанского тракта, полюбуетесь дикой лесной речкой Поль и вековым сосновым лесом. Потрогаете сфагнум на болоте, осмотрите храм с погостами 19 века, услышите о купеческих династиях. А также познакомитесь с историей, бытом и легендами обитавших здесь древнерусских племён.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны далекого прошлого

Вы узнаете историю формирования всей Мещерской низменности и её постепенного освоения человеком. Я расскажу о судьбе финно-угорского племени мещера, легендах «людей озер», древнерусских верованиях. И всё это — в сопровождении чарующих природных пейзажей равнины, покрытой «колдовскими» болотами и могучими лесами.

Дух 19 века и следы известных личностей

По пути вы услышите о купеческих династиях Панфиловых и Мальцовых, старинных трактах и торговой жизни края. Кроме того, я расскажу, как появился национальный парк «Мещера», и как его сотрудники проводят мониторинг восстановления болот.

Организационные детали