Северное кольцо Мещеры с краеведом

Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: история, природа и древние народы края

Вы проедете по участку старинного Рязанского тракта, полюбуетесь дикой лесной речкой Поль и вековым сосновым лесом, осмотрите храмы с погостами 19 века и аутентичные мещерские избы с резными наличниками.

Услышите о купеческих династиях и наследии Васнецова.

А также познакомитесь с историей, бытом и легендами обитавших здесь древнерусских племен.
Северное кольцо Мещеры с краеведом
Северное кольцо Мещеры с краеведом
Северное кольцо Мещеры с краеведом
Северное кольцо Мещеры с краеведом
Северное кольцо Мещеры с краеведом
Северное кольцо Мещеры с краеведом
Северное кольцо Мещеры с краеведом

Что вас ожидает

Тайны далекого прошлого

В поездке по самым заветным уголкам Северной Мещеры вы узнаете историю формирования всей Мещерской низменности и ее постепенного освоения человеком. Я расскажу о судьбе финно-угорского племени мещера, легендах «людей озер», древнерусских верованиях. И все это — в сопровождении чарующих природных пейзажей равнины, покрытой «колдовскими» болотами и могучими лесами.

Дух 19 века и следы известных личностей

По пути вы увидите несколько самобытных деревень 19 века и рассмотрите характерные наличники на окнах домов — исконные символы русских изб. Услышите о купеческих династиях Панфиловых и Мальцовых, старинных трактах и торговой жизни края. Кроме того, я расскажу, как связан с Северной Мещерой князь Всеволод Большое гнездо, Васнецов и Солженицын.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести как на вашем, так и на моем транспорте — согласовывается в переписке к заказу
  • Общая длина маршрута 120 км. Маршрут кольцевой, 50% — по лесным грунтовым дорогам, в сухое время (май-октябрь) проезд доступен обычным невысоким машинам, при плохих погодных условиях нужен кроссовер или внедорожник. Зимой маршрут линейный, перемещаемся по дорогам общего пользования.
  • В середине дня предусмотрен перекус или полноценный обед (опционально)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Виктор
Виктор
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор, и я покажу вам Мещерский край во всей его красе. По первому образованию я журналист, но работа увела меня в туристическую сферу, на просторы национального парка, где я заново влюбился в свой родной край и теперь делюсь его красотой и самобытностью с гостями. Вашему внимаю представляю авторские туры по Северной Мещере (г. Гусь-Хрустальный и район). Удивительные места, необычные факты и, конечно, замечательная мещерская природа ждут вас на моих экскурсиях.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гусь-Хрустального

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гусь-Хрустальном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гусь-Хрустальном
🇷🇺