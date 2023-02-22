Через Сихотэ-Алинь к Татарскому проливу
Вы попробуете блюда из сырой рыбы и дикого мяса, уху на костре и рыбу, запеченную в шарабане, морские деликатесы и таежные травяные чаи. Вас ждут увлекательные рыболовные приключения на реке и в море.
Все путешествие вас будут сопровождать научные сотрудники и профессиональные гиды, которые откроют для вас много интересных фактов об истории и культуре этих мест.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Стойбище «Сородичи»
В первый день на автобусе мы отправимся в село Сикачи-Алян, что находиться в 70 км от Хабаровска на берегу реки Амур.
Там в нанайском стойбище «Сородичи» вас ждет развлекательная программа.
Вы поучаствуете в мастер-классах по разделке рыбы, отведаете блюда национальной кухни, поиграете в игры местных народностей, сфотографируетесь в национальных костюмах и пройдете обряд очищения.
Проводники отвезут вас на лодках к петроглифам Сикачи-Алян.
Ранние петроглифы относятся к неолитической осиповской культуре (XII—IX тысячелетия до н. э.) и были выдолблены каменными орудиями.
Петроглифы Сикачи-Аляна являются местом религиозного поклонения (шаманизма) и национальным символом нанайского народа.
По окончанию программы, которая длиться примерно 3 часа, вы отправитесь на автобусе в Национальный парк Анюйский в глэмпинг который находится на берегу горной реки Анюй (время в пути 2,5-3 часа по асфальту).
По приезду в глэмпинг, администратор поможет вам расположиться в уютных купольных домиках и познакомит с территорией.
Вечером шеф-повар приготовит блюда из дикого мяса и местной рыбы.
Прогулку по горной реке Анюй. Рыбалка
После завтрака вы совершите прогулку по горной реке Анюй вниз по течению на моторных лодках в сопровождении опытных гидов.
Во время путешествия вы насладитесь необыкновенными пейзажами Национального парка Анюйский, испытаете удачу в ловле тайменя, ленка и хариуса.
Гиды приготовят вам отменный обед на косе из пойманной рыбы и других дальневосточных продуктов.
По возвращению в глэмпинг, вас ждет вкусный ужин и растопленная банька.
На территории глэмпинга есть специально обустроенная зона для отдыха на свежем воздухе вокруг костра.
Научный сотрудник Национального парка Анюйский подробно расскажет об образе жизни и повадках Амурского тигра, методах мониторинга.
Скалы «Надге». Сплав
В этот день вас ожидает путешествие на таинственные скалы «Надге».
По древнему Нанайскому приданию, там жили крылатые люди.
Местные жители считают эти места шаманскими и обладающими очень сильной положительной энергетикой.
В этот день вы покатаетесь на лодке, прогуляетесь пешком по тайге, насладитесь пейзажами с высоты птичьего полета.
После трекинга вы сплавитесь вниз по реке до глэмпинга на рафтах или моторных лодках, где вас уже будет ждать ужин из блюд дикого мяса и дальневосточной рыбы, пойманной в реке Анюй.
Побережье Татарского пролива. Прогулка к маяку
Ранний завтрак и выезд с глэмпинга на автобусе на побережье Татарского пролива в село Датта (250 км по асфальтированной дороге).
Дорога до Татарского пролива Трасса вошла в ТОП-5 самых красивых авто маршрутов по России.
Ориентировочное время прибытия 13:00.
По приезду вы разместитесь в комфортном туристическом комплексе с отдельными номерами расположенном на окраине села Датта в самом устье реки Тумнин, впадающей в Татарский пролив.
После обеда вы посетите местный клуб, где сможете познакомиться с национальной культурой народа Орочи, местным музеем и поучаствовать в мастер-классе.
После обеда, в сопровождении гидов вы совершите пешую прогулку до действующего маяка (примерно 3 км) и насладитесь видами Татарского пролива, увидите военные доты и узнаете историю освоения Татарского пролива.
Вечером вас ждет великолепный ужин и по желанию баня на дровах.
В этот вечер вас порадует своими историями местный краевед.
Речная прогулка по реке Улике или Тумнин. Рыбалка
После завтрака вы отправитесь на моторных лодках или на катере на воздушной подушке вверх по реке Улике или Тумнин.
Во время прогулки можно будет понаблюдать за белыми цаплями и белохвостыми орланами.
На Улике прекрасная рыбалка на кунжу и мальму.
Сюда заходит на нерест сима, горбуша и кета.
Обед для вас приготовят наши гиды прямо на берегу реки.
В этот день вы так же порыбачите в устье реки Тумнин где сможете понаблюдать за большой популяцией тюленей Ларга которые ловят лосося, идущего на нерест.
В этом месте тюлени подплывают к лодке очень близко.
Вечером вас ждет ужин и баня.
По хорошей погоде в темное время суток при благоприятных морских условиях, наши гиды возьмут самых отважных на рыбалку за креветкой.
Это очень увлекательное занятие, ходить с сочком по траве с фонариком на голове и высвечивать шустрых креветок.
Морское путешествие с рыбалкой
После завтрака, вы отправляетесь в морское путешествие.
Сегодня вас ждет морская прогулка до острова Токи.
Остров Токи в Татарском проливе – настоящее спасение для тюленей Ларга, являясь самым многочисленным лежбищем уникальных животных в акватории Японского и Охотского морей.
Затем вы прокатитесь по морскому побережью мимо действующего маяка на мысу Датта, посетите птичий базар, где сотни тысяч птиц выводят свое потомство на отвесных скалах.
Самое многочисленное присутствие птиц с середины мая до конца июля.
Вы сами поставите ловушки на краба и испытаете удачу в морской рыбалке на камбалу, морского окуня и треску.
Место для обеда на побережье вы вместе выберете с нашими гидами, морской воздух очень усиливает аппетит.
Научный сотрудник нашей экспедиции поведает увлекательные истории о морских обитателях Татарского пролива.
Вечером в туристическом комплексе шеф повар порадует вас изысканной кухней из свежих морепродуктов и даров тайги.
Посиделки у камина в зоне отдыха и русская баня, завершат этот день.
В сентябре в этих местах прекрасная ночная рыбалка на кальмара.
Обычно она проходит с бортов морских кораблей, стоящих на рейде или на причале, и при свете прожектора направленного в воду охотники за кальмаром ловко вытаскивают этих обитателей на специальные снасти.
Морская экскурсия с рыбалкой
В этот день вы совершите морскую экскурсию вдоль побережья Татарского пролива с высадками на берег в красивых местах со скалами вулканического происхождения.
Во время путешествия вы попытаете счастье в морской рыбалке.
Весной во время экскурсии вы сможете полюбоваться водопадом, который падает с отвесных скал побережья Татарского пролива.
В этих местах часто встречаются касатки, которые следуют за косяками лосося, идущего на нерест в горные реки и совершает миграцию из Охотского в Японское море серый кит.
В последние два года из-за повышения температуры воды в Татарский пролив массово стал заходить тунец в поисках анчоуса, поэтому во время путешествия можно будет понаблюдать как тунец выпрыгивает из воды во время охоты за анчоусом.
Обед вы проведете на природе в красивом месте, а вечером отдохнете в комфортной атмосфере у камина уютного комплекса.
Возвращение в Хабаровск
После завтрака вас в селе Датта вас уже будет ждать автобус до Хабаровска.
Напоследок посетив с короткой экскурсией музей с поселком Ванино, вы отправитесь в Хабаровск.
По пути вы пообедаете в придорожном кафе.
Автобус доставит вас до гостиницы города Хабаровска, а утром вы отправитесь в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге и в туристическом комплексе (или гостевом доме).
Варианты проживания
Глэмпинг «Заповедные места»
Первые три дня вы будете жить в глэмпинге на берегу горной реки.
В шатре находятся кровати с матрацами и постельным бельем, умывальник, стол и кресла, тумбочка, вешалка, розетки для гаджетов, система отопления и кондиционер.
Удобства находятся на территории в отдельном помещении с унитазами и проточной водой из крана.
На территории есть баня и два сибирских банных чана.
Туристический комплекс
Для морской части программы вы разместитесь в новом комфортном туристическом комплексе, расположенном на окраине с. Датта в устье реки Тумнин впадающей в Татарский пролив.
Комплекс состоит из отдельных номеров с туалетом и душем, есть просторная столовая и летняя кухня, русская баня на дровах и биллиардный зал.
Территория огорожена и имеет прямой выход к реке и на море.
Или разместитесь в новом гостевом доме, расположенном в п. Ванино.
Трехэтажный дом в центре поселка Ванино состоит из отдельных номеров с туалетом и душем в каждом, территория огорожена забором.
Гостевой дом в п. Ванино
Разместитесь в новом гостевом доме, расположенном в п. Ванино.
Трехэтажный дом в центре поселка Ванино состоит из отдельных номеров с туалетом и душем в каждом, территория огорожена забором.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в глэмпинге на Анюе
- Двухместное размещение в туристическом комплексе в номерах люкс в Датте или Ванино
- Дождевики, штормовки и высокие резиновые сапоги
- Питание по программе
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода, научного сотрудника и проводника-инструктора
- Страховка от несчастного случая
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровска и обратно
- Размещение в гостинице в Хабаровске
- Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Россия, Хабаровск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Может ли измениться программа тура?
Примечание: в случае плохой погоды на море мы будем исследовать реку Тумнин и Улике, ловить рыбу, собирать ягоду и грибы.
Местные умельцы проведут мастер-класс по изготовлению национальных сувениров, а экскурсовод нашей экспедиции расскажет много увлекательных историй об этой территории. Вечерами будем смотреть фильмы о Татарском проливе и его обитателях.
Примечание: в случае если погода на Татарском проливе не позволит выйти в море, будет предложена альтернативная программа, по эмоциям не уступающая основной.
Альтернативная программа.
День 6.
Знакомство с территорией Ванинского и Советско-Гаванского района на автобусе с экскурсоводом.
Вы услышите интересные исторические факты, связанные с этими местами и погрузитесь в атмосферу времен Царской России и времен СССР.
Обед пройдет в местном кафе (оплачивается самостоятельно).
Вечером возвращение в лагерь, ужин и отдых.
В дополнение будет организована экскурсия по Советско-Гаванским бухтам на катере и посещение завода по выращиванию трепанга.
День 7.
Национальное Театрализованное представление в культурном центре с. Датта.
На самом берегу можно будет отведать блюда национальной кухни и приготовиться к Орочскому драйву театрализованного концерта «Нада биани» (Жаркий месяц).
Магия и мистика, драйв и дикая сила затронет всех присутствующих.
После театрализованной программы все желающие могут поучаствовать в незабываемом ритуале – отправить в море бутылку с песком и пожеланиями.
Иногда бутылка по течению Шренка доходит до Сахалина, и жители острова охотно отвечают жителям материка на просьбу дать знак (написать сообщение на электронную почту), если бутылка причалит к острову (чаще это Александровск-Сахалинский).
Альтернативный день.
Трекинг вдоль побережья до бухты Намшука.
Протяженность 14 км в одну сторону.
Дорога проходит по лесной части и вдоль побережья по высокогорью.
Альтернативный день.
Выезд на автобусе на озеро Тихое, впадающее в Татарский пролив, что находиться в 30 км от Советской Гавани.
В этом месте организована ферма по выращиванию рыб лососевых пород.
Здесь вы сможете познакомиться с процессом и порыбачить на спиннинг по принципу «Поймал – Отпусти».
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.