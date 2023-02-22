1 день

Прибытие. Стойбище «Сородичи»

В первый день на автобусе мы отправимся в село Сикачи-Алян, что находиться в 70 км от Хабаровска на берегу реки Амур.

Там в нанайском стойбище «Сородичи» вас ждет развлекательная программа.

Вы поучаствуете в мастер-классах по разделке рыбы, отведаете блюда национальной кухни, поиграете в игры местных народностей, сфотографируетесь в национальных костюмах и пройдете обряд очищения.

Проводники отвезут вас на лодках к петроглифам Сикачи-Алян.

Ранние петроглифы относятся к неолитической осиповской культуре (XII—IX тысячелетия до н. э.) и были выдолблены каменными орудиями.

Петроглифы Сикачи-Аляна являются местом религиозного поклонения (шаманизма) и национальным символом нанайского народа.

По окончанию программы, которая длиться примерно 3 часа, вы отправитесь на автобусе в Национальный парк Анюйский в глэмпинг который находится на берегу горной реки Анюй (время в пути 2,5-3 часа по асфальту).

По приезду в глэмпинг, администратор поможет вам расположиться в уютных купольных домиках и познакомит с территорией.

Вечером шеф-повар приготовит блюда из дикого мяса и местной рыбы.