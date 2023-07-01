Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель

Экспедиция к китам

Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы видели, как киты проходят в нескольких метрах от сап-борда, как скалы из яшмы дробятся в воде, на нерест идет горбуша, а закатное солнце плавит море? Примите участие в экспедиции и вы поймете, почему это путешествие меняет жизнь. Охотское море в июле напоминает русскую Арктику.

Айсберги на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты питающиеся планктоном и белухи идущие за косяком рыбы.

Это настоящее приключение для тех, кто готов побывать в самых труднодоступных уголках Хабаровского края, увидеть китов и испытать себя на прочность. В последний день тура вы вернетесь в Хабаровск на самолете – перелет уже включен в стоимость.
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Ближайшие даты:
9
июл
11
июл

Что вас ожидает:

Наблюдение за китами
Наблюдение за китами
Вы посетите места их обитания и понаблюдаете сразу за тремя видами китов – гренландскими, белухами и косатками
Арктические красоты
Арктические красоты
Красивые виды, яркие закаты, интересная геология и необыкновенные ландшафты
Дары моря
Дары моря
Вы насладитесь местными деликатесами и попробуете разнообразные свежие морепродукты
Рыболовный рай
Рыболовный рай
В этом путешествии вы сможете рыбачить и в море, и на реках, и на озерах. Где еще такое возможно?
На SUP-борде к китам
На SUP-борде к китам
У вас будет уникальная возможность максимально приблизиться к этим невероятным морским гигантам

Программа тура по дням

1 день

Хабаровск - Охотское море

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы.

Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.

Встреча группы происходит в условленное время по адресу, который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.

После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждёт длительный переезд на побережье Охотского моря, в пути от 18 до 24 часов.

Путь пройдёт через г. Комсомольск-на-Амуре, сразу хотим предупредить, что дорога утомительная.

Питание в пути осуществляется за свой счет в кафе.

Остановки будут делаться каждые 2-3 часа.

По прибытии на побережье вас встретит катер, на котором группу доставят на базу Горбуша.

В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня и ужин.

Важная информация: время в пути напрямую зависит от погодных условий и состоянии дорожного полотна.

Хабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское море
2 день

База Горбуша

В этот день после утомительной дороги мы организуем отдых на базе Горбуша, будут организованы несложные экскурсии, выходы к интересным местам и рыбалка в море и находящейся рядом реке.

Можно будет выйти в море на лодке, посетить некоторые интересные места.

База ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза Горбуша
3 день

Первый день наблюдения за китами

Сегодня мы выйдем в море, наша главная цель увидеть китов!

Хотим обратить внимание, на то что с собой надо взять теплую одежду, желательно зимнюю, так как в море из-за наличия льда будет холодно.

Мы пройдём вдоль побережья, к местам куда выходят киты, сделаем высадки на берег, посетим места где собираются нерпы, порыбачим.

Первый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китами
4 день

Наблюдение за китами

Второй выход в море для наблюдения за китами.

Мы пройдём вдоль побережья, к местам где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места где, собираются нерпы, порыбачим.

Нас ждет насыщенное путешествие!

Наблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китами
5 день

Белухи залива Николая

Этот день мы посвятим выходу в реку Усалгин в устье которой собираются белухи.

Пройдем по всему Заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночёвка.

Наша цель посмотреть как белухи ловят рыбу.

В это время на нерест идёт корюшка, которую мы так же будем ловить и тут же готовить.

Нас всегда будет сопровождать повар и гиды.

Белухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива Николая
6 день

Белухи залива Николая

Второй и заключительный день наблюдения за белухами.

Залив Николая это уникальный мелководный залив, который облюбовали три вида китов: гренландские, белухи и косатки.

Не часто можно встретить такие места, где за один день можно увидеть столько видов китов.

После обеда возвращаемся на базу Горбуша.

Белухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива Николая
7 день

Бухта Врангель. Наблюдение за китами

В этот день мы снова выйдем в море, нас ждёт переход в бухту Врангель в пути от 2 до 5 часов в зависимости от ледовой обстановки.

Эти два дня вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.

Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров.

В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря.

В бухту также заходят косатки.

В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе.

Размещение в бухте в палаточном городке.

(Киты — это свободные дикие животные и компания не может гарантировать их наличие, но мы приложим максимум усилий, чтобы найти и показать их вам).

В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах.

SUP-доски и гидрокостюмы входят в стоимость тура.

Бухта Врангель. Наблюдение за китамиБухта Врангель. Наблюдение за китамиБухта Врангель. Наблюдение за китамиБухта Врангель. Наблюдение за китамиБухта Врангель. Наблюдение за китамиБухта Врангель. Наблюдение за китамиБухта Врангель. Наблюдение за китами
8 день

Завершающий день в бухте Врангель

В этот день мы снова выйдем в море, чтобы наблюдать за китами.

В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе.

Размещение в бухте в палаточном городке.

В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUB-бордах.

Завершающий день в бухте ВрангельЗавершающий день в бухте ВрангельЗавершающий день в бухте ВрангельЗавершающий день в бухте ВрангельЗавершающий день в бухте ВрангельЗавершающий день в бухте ВрангельЗавершающий день в бухте ВрангельЗавершающий день в бухте Врангель
9 день

Переезд в Николаевск-на-Амуре

В этот день вас ждет переезд в Николаевск-На-Амуре, на катере от 5 до 7 часов к мысу Перовского, далее на микроавтобусах в гостиницу.

Стоит отметить, что это единственная крупная гостиница в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.

10 день

Перелет в Хабаровск

В этот день группу ждет перелет в г. Хабаровск, от гостиницы вас заберут наши микроавтобусы и увезут в аэропорт.

Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в кемпинге Горбуша в домиках с печкой по 2-4 человека;
  • 1 ночь в палаточном лагере в заливе Николая;
  • 1 ночь на базе отдыха Мыс Врангель (размещение в палатках по 2 человека);
  • 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.

Стоимость тура на 1 человека – 198 000 рублей.

Варианты проживания

Турбаза «Горбуша»

5 ночей

На базе Горбуша:

  • две бани;
  • есть душевые кабинки с горячей и холодной водой;
  • просторные теплые кают-компании для приёма пищи и посиделок;
  • туалеты с санфаянсом и централизованным водоснабжением;
  • сушильные комнаты для одежды и снаряжения,
  • теплые домики с настоящей дровяной печью.
Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»

Палаточный лагерь

1 ночь
Палаточный лагерь

База отдыха «Мыс Врангель»

1 ночь

База отдыха мыс Врангель – это единственное место в мире, где безопасно и с комфортом можно наблюдать за краснокнижными гренландскими китами. У Вас есть мечта увидеть китов и поплавать с ними на SUP-досках? Тогда это место для Вас!

На базе работает таверна "Китовый Ус", где всегда есть горячий чай из местных трав и перекус. Профессиональное кухонное оборудование. Есть пекарня, на столе всегда свежий хлеб и выпечка. Уборные с санфаянсом, несколько бань, постоянное электричество, всегда горячая и холодная вода. В кемпинге установлены просторные палатки и шатры. В каждой палатке по две комнаты, просторный тамбур и из каждой открывается шикарный вид на море.

База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»

Гостиница в Николаевске-на-Амуре

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на туристической базе
  • Трехразовое питание
  • Трансферт Хабаровск – побережье – Хабаровск
  • Перелет в Хабаровск в последний день тура
  • Гостиница 1 сутки в Комсомольске-на-Амуре
  • Работа повара, инструктора, гида
  • Получение разрешения на проезд по частным дорогам и через режимные объекты, переправа через реку Амгунь
  • Ежедневные пешие и морские экскурсии (кроме непогоды)
  • Групповое оборудование и снаряжение для тура
  • Катера, лодки
  • Баня ежедневно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
  • Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания
  • Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек)
  • Страховка от несчастного случая
  • Аренда снаряжения
  • Трансфер в городе Хабаровск
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Хабаровск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Шапка теплая (флис, синтетика).
  2. Термобелье (нательное белье).
  3. Одежда туристическая для активного отдыха (горка, энцефалитка, егерь, софтшелл или др.).
  4. Костюм ветра-влагозащитный штормовой (куртка, осеняя, весенняя, дождевик утеплённый, костюм яхтсмена или др.).
  5. Перчатки походные (желательно неопрен или влагостойкие).
  6. Белье (футболка, майка, нижнее белье, носки и. т. д.).
  7. Носки тёплые (термоноски, шерстяные носки).
  8. Свитер с высокой горловиной.
  9. Высокие резиновые сапоги (заброды или болотные сапоги для посадки в катер).
  10. Обувь сменная (кроссовки, трекинговые ботинки или др. для передвижения в местах ночевок, стоянок).
  11. Спальный мешок (экстрим до -5, комфорт до +3) + вкладыш.
  12. Гермомешок, герморюкзак для личного снаряжения.
  13. Гигиенический набор (зубная паста, щетка, туалетная бумага, крем, помада гигиеническая и т. д).
Возможно ли изменение в программе?

Программа тура может меняться руководителем тура единолично исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.

Какие особенности у тура?

Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.

Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.

Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.

Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Врангеля и кемпинга Горбуша), на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.

Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базе Врангеля и кемпинге Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации. Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.

Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться. Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная.

Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в герма мешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма баул).

На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идет строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.

Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы, либо длительное ожидание.

Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.

Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора.

В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.

Во время тура на базе Врангель и кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.

В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.

Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты.

Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.

Рекомендации по прилету и возвращению

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после её окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).

Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.

Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.

Гостиницы, которые мы рекомендуем.

Класс VIP:

  • «Сопка» – находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей;
  • «Парус» – в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной.

Эти две гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса.

«Азимут», «Бутик Отель» – обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города.

«Саппоро» – также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.

«Чайка» – бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра.

Рекомендуем гостиницы: Азимут – Истомина 56а (одна из лучших гостиниц города), Бутик Отель, Хабаровск Сити – Истомина 64, Саппоро – Комсомольская д. 79, Сопка – Кавказская д. 20, Шевченко 5

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем происходит передвижение на маршруте?

Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.

Автотранспортом от Хабаровска до побережья Охотского моря, по грунтовой дороге, трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 20 до 26 часов. Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (отсутствуют населенные пункты, связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы. Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды, возможны наступления негативных обстоятельств. В пути туалеты отсутствуют.

Морским транспортом на открытых катерах от мыса Перовского в бухту Врангеля и обратно. Время в пути от 3 до 7 часов в зависимости от морской обстановки, силе ветра, волн, тумана и других природных факторов. При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть. Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.

Авиатранспортом по маршруту г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск, на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 40 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм, в том числе ограничений введенных в связи с COVID-19. В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута. Перерасчет стоимости путевки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперелета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.

Как организовано питание в туре?

В г. Хабаровск при ранних вылетах в г. Николаевск-на-Амуре предоставляются ланч боксы.

Питание в населенных пунктах осуществляется за свой счет, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск и г. Николаевск-на-Амуре.

За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется Турфирмой в пути и во время маршрутов виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания.

Питание на базе Врангель предоставляется в столовой централизовано.

Питание в кемпинге Горбуша, а также в местах полевых ночевок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой кухни.

В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения, либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.

Перечень услуг, включенных в проживание

База мыс Врангеля: питание в столовой, баня бочка, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, сушильное помещение, кемпинг, лекторий, гидрокостюмы, сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), рыбалка, снасти для рыбалки, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), костровая зона, туалет (отдельное здание), площадка для запуска личных дронов, умывальная зона, приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).

Кемпинг Горбуша: шатер – столовая, питание (полевая кухня), палатки для сна, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие и морские экскурсии, сап-борды и гидрокостюмы (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), рыбалка, снасти для рыбалки, полевой туалет (палатка-туалет), умывальная зона, полевая баня, костровая зона.

В период морских переходов и дневных выездов: питание в виде перекуса и чая, спасательные жилеты, экскурсии.

Что в целях безопасности туристу запрещается?
  • потребление алкоголя вне мест размещения;
  • самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
  • удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
  • нарушение правил и инструкций по технике безопасности;
  • кормить диких животных и приближаться к ним;
  • нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
  • нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
  • оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
  • предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.
  • отвлекать водителя, капитана судна от управления;
  • мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
  • небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест;
  • курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
  • нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.

Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура.

Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.

Возможные факторы риска во время тура
  • встреча с дикими животными, в том числе крупными хищниками;
  • встреча с пресмыкающимися, в том числе ядовитыми;
  • ядовитые растения и их плоды;
  • ядовитые грибы;
  • кровососущие и другие насекомые;
  • грызуны и другие переносчики болезней;
  • возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
  • воздействие дикой природы;
  • введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
  • полная автономность и экспедиционный формат тура;
  • отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
  • отсутствие людей и населенных пунктов;
  • высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность;
  • отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
  • высокая травмоопасность;
  • лесные пожары;
  • негативные погодные явления;
  • резкое ухудшение штормовой обстановки;
  • холодные (ледяные) туманы;
  • высокая влажность;
  • резкие и существенные перепады дневной и ночной температуры;
  • возникновение стихийных бедствий;
  • возникновение цунами
  • возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
  • обострение хронических болезней, заболевание;
  • иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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