Экспедиция к китам
Айсберги на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты питающиеся планктоном и белухи идущие за косяком рыбы.
Это настоящее приключение для тех, кто готов побывать в самых труднодоступных уголках Хабаровского края, увидеть китов и испытать себя на прочность. В последний день тура вы вернетесь в Хабаровск на самолете – перелет уже включен в стоимость.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хабаровск - Охотское море
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы.
Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.
Встреча группы происходит в условленное время по адресу, который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.
После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждёт длительный переезд на побережье Охотского моря, в пути от 18 до 24 часов.
Путь пройдёт через г. Комсомольск-на-Амуре, сразу хотим предупредить, что дорога утомительная.
Питание в пути осуществляется за свой счет в кафе.
Остановки будут делаться каждые 2-3 часа.
По прибытии на побережье вас встретит катер, на котором группу доставят на базу Горбуша.
В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня и ужин.
Важная информация: время в пути напрямую зависит от погодных условий и состоянии дорожного полотна.
База Горбуша
В этот день после утомительной дороги мы организуем отдых на базе Горбуша, будут организованы несложные экскурсии, выходы к интересным местам и рыбалка в море и находящейся рядом реке.
Можно будет выйти в море на лодке, посетить некоторые интересные места.
Первый день наблюдения за китами
Сегодня мы выйдем в море, наша главная цель увидеть китов!
Хотим обратить внимание, на то что с собой надо взять теплую одежду, желательно зимнюю, так как в море из-за наличия льда будет холодно.
Мы пройдём вдоль побережья, к местам куда выходят киты, сделаем высадки на берег, посетим места где собираются нерпы, порыбачим.
Наблюдение за китами
Второй выход в море для наблюдения за китами.
Мы пройдём вдоль побережья, к местам где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места где, собираются нерпы, порыбачим.
Нас ждет насыщенное путешествие!
Белухи залива Николая
Этот день мы посвятим выходу в реку Усалгин в устье которой собираются белухи.
Пройдем по всему Заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночёвка.
Наша цель посмотреть как белухи ловят рыбу.
В это время на нерест идёт корюшка, которую мы так же будем ловить и тут же готовить.
Нас всегда будет сопровождать повар и гиды.
Белухи залива Николая
Второй и заключительный день наблюдения за белухами.
Залив Николая это уникальный мелководный залив, который облюбовали три вида китов: гренландские, белухи и косатки.
Не часто можно встретить такие места, где за один день можно увидеть столько видов китов.
После обеда возвращаемся на базу Горбуша.
Бухта Врангель. Наблюдение за китами
В этот день мы снова выйдем в море, нас ждёт переход в бухту Врангель в пути от 2 до 5 часов в зависимости от ледовой обстановки.
Эти два дня вы проведёте в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.
Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров.
В этом месте живёт большая часть популяции Охотского моря.
В бухту также заходят косатки.
В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе.
Размещение в бухте в палаточном городке.
(Киты — это свободные дикие животные и компания не может гарантировать их наличие, но мы приложим максимум усилий, чтобы найти и показать их вам).
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUP-бордах.
SUP-доски и гидрокостюмы входят в стоимость тура.
Завершающий день в бухте Врангель
В этот день мы снова выйдем в море, чтобы наблюдать за китами.
В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе.
Размещение в бухте в палаточном городке.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUB-бордах.
Переезд в Николаевск-на-Амуре
В этот день вас ждет переезд в Николаевск-На-Амуре, на катере от 5 до 7 часов к мысу Перовского, далее на микроавтобусах в гостиницу.
Стоит отметить, что это единственная крупная гостиница в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Перелет в Хабаровск
В этот день группу ждет перелет в г. Хабаровск, от гостиницы вас заберут наши микроавтобусы и увезут в аэропорт.
Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в кемпинге Горбуша в домиках с печкой по 2-4 человека;
- 1 ночь в палаточном лагере в заливе Николая;
- 1 ночь на базе отдыха Мыс Врангель (размещение в палатках по 2 человека);
- 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.
Стоимость тура на 1 человека – 198 000 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Горбуша»
На базе Горбуша:
- две бани;
- есть душевые кабинки с горячей и холодной водой;
- просторные теплые кают-компании для приёма пищи и посиделок;
- туалеты с санфаянсом и централизованным водоснабжением;
- сушильные комнаты для одежды и снаряжения,
- теплые домики с настоящей дровяной печью.
Палаточный лагерь
База отдыха «Мыс Врангель»
База отдыха мыс Врангель – это единственное место в мире, где безопасно и с комфортом можно наблюдать за краснокнижными гренландскими китами. У Вас есть мечта увидеть китов и поплавать с ними на SUP-досках? Тогда это место для Вас!
На базе работает таверна "Китовый Ус", где всегда есть горячий чай из местных трав и перекус. Профессиональное кухонное оборудование. Есть пекарня, на столе всегда свежий хлеб и выпечка. Уборные с санфаянсом, несколько бань, постоянное электричество, всегда горячая и холодная вода. В кемпинге установлены просторные палатки и шатры. В каждой палатке по две комнаты, просторный тамбур и из каждой открывается шикарный вид на море.
Гостиница в Николаевске-на-Амуре
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание на туристической базе
- Трехразовое питание
- Трансферт Хабаровск – побережье – Хабаровск
- Перелет в Хабаровск в последний день тура
- Гостиница 1 сутки в Комсомольске-на-Амуре
- Работа повара, инструктора, гида
- Получение разрешения на проезд по частным дорогам и через режимные объекты, переправа через реку Амгунь
- Ежедневные пешие и морские экскурсии (кроме непогоды)
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- Катера, лодки
- Баня ежедневно
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания
- Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек)
- Страховка от несчастного случая
- Аренда снаряжения
- Трансфер в городе Хабаровск
- Алкоголь
- Место начала и завершения?
- Хабаровск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Шапка теплая (флис, синтетика).
- Термобелье (нательное белье).
- Одежда туристическая для активного отдыха (горка, энцефалитка, егерь, софтшелл или др.).
- Костюм ветра-влагозащитный штормовой (куртка, осеняя, весенняя, дождевик утеплённый, костюм яхтсмена или др.).
- Перчатки походные (желательно неопрен или влагостойкие).
- Белье (футболка, майка, нижнее белье, носки и. т. д.).
- Носки тёплые (термоноски, шерстяные носки).
- Свитер с высокой горловиной.
- Высокие резиновые сапоги (заброды или болотные сапоги для посадки в катер).
- Обувь сменная (кроссовки, трекинговые ботинки или др. для передвижения в местах ночевок, стоянок).
- Спальный мешок (экстрим до -5, комфорт до +3) + вкладыш.
- Гермомешок, герморюкзак для личного снаряжения.
- Гигиенический набор (зубная паста, щетка, туалетная бумага, крем, помада гигиеническая и т. д).
- Возможно ли изменение в программе?
Программа тура может меняться руководителем тура единолично исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.
- Какие особенности у тура?
Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.
Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.
Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.
Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Врангеля и кемпинга Горбуша), на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.
Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базе Врангеля и кемпинге Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации. Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.
Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться. Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная.
Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в герма мешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма баул).
На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идет строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.
Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы, либо длительное ожидание.
Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.
Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора.
В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.
Во время тура на базе Врангель и кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.
В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.
Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты.
Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.
- Рекомендации по прилету и возвращению
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после её окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).
Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.
Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.
Гостиницы, которые мы рекомендуем.
Класс VIP:
- «Сопка» – находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей;
- «Парус» – в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной.
Эти две гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса.
«Азимут», «Бутик Отель» – обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города.
«Саппоро» – также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.
«Чайка» – бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра.
Рекомендуем гостиницы: Азимут – Истомина 56а (одна из лучших гостиниц города), Бутик Отель, Хабаровск Сити – Истомина 64, Саппоро – Комсомольская д. 79, Сопка – Кавказская д. 20, Шевченко 5
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- На чем происходит передвижение на маршруте?
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.
Автотранспортом от Хабаровска до побережья Охотского моря, по грунтовой дороге, трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 20 до 26 часов. Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (отсутствуют населенные пункты, связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы. Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды, возможны наступления негативных обстоятельств. В пути туалеты отсутствуют.
Морским транспортом на открытых катерах от мыса Перовского в бухту Врангеля и обратно. Время в пути от 3 до 7 часов в зависимости от морской обстановки, силе ветра, волн, тумана и других природных факторов. При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть. Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.
Авиатранспортом по маршруту г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск, на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 40 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм, в том числе ограничений введенных в связи с COVID-19. В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута. Перерасчет стоимости путевки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперелета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.
- Как организовано питание в туре?
В г. Хабаровск при ранних вылетах в г. Николаевск-на-Амуре предоставляются ланч боксы.
Питание в населенных пунктах осуществляется за свой счет, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск и г. Николаевск-на-Амуре.
За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется Турфирмой в пути и во время маршрутов виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания.
Питание на базе Врангель предоставляется в столовой централизовано.
Питание в кемпинге Горбуша, а также в местах полевых ночевок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой кухни.
В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения, либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.
- Перечень услуг, включенных в проживание
База мыс Врангеля: питание в столовой, баня бочка, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, сушильное помещение, кемпинг, лекторий, гидрокостюмы, сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), рыбалка, снасти для рыбалки, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), костровая зона, туалет (отдельное здание), площадка для запуска личных дронов, умывальная зона, приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).
Кемпинг Горбуша: шатер – столовая, питание (полевая кухня), палатки для сна, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие и морские экскурсии, сап-борды и гидрокостюмы (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), рыбалка, снасти для рыбалки, полевой туалет (палатка-туалет), умывальная зона, полевая баня, костровая зона.
В период морских переходов и дневных выездов: питание в виде перекуса и чая, спасательные жилеты, экскурсии.
- Что в целях безопасности туристу запрещается?
- потребление алкоголя вне мест размещения;
- самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
- удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
- нарушение правил и инструкций по технике безопасности;
- кормить диких животных и приближаться к ним;
- нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
- нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
- оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
- предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.
- отвлекать водителя, капитана судна от управления;
- мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
- небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест;
- курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
- нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура.
Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.
- Возможные факторы риска во время тура
- встреча с дикими животными, в том числе крупными хищниками;
- встреча с пресмыкающимися, в том числе ядовитыми;
- ядовитые растения и их плоды;
- ядовитые грибы;
- кровососущие и другие насекомые;
- грызуны и другие переносчики болезней;
- возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
- воздействие дикой природы;
- введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
- полная автономность и экспедиционный формат тура;
- отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
- отсутствие людей и населенных пунктов;
- высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность;
- отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
- высокая травмоопасность;
- лесные пожары;
- негативные погодные явления;
- резкое ухудшение штормовой обстановки;
- холодные (ледяные) туманы;
- высокая влажность;
- резкие и существенные перепады дневной и ночной температуры;
- возникновение стихийных бедствий;
- возникновение цунами
- возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
- обострение хронических болезней, заболевание;
- иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.