Найдено 18 туров в категории « Рыбалка » в Хабаровске, цены от 85 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Рыбалка»

Хотите поехать половить рыбу в Хабаровске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024