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Авторский тур
7 дней
12 мая
10 июня
22 июня
4 июля
125 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Экспедиция на Шантарские острова
г. Хабаровск
1 сен
5 сен
от 275 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
12 фев
85 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
5 июля
от 198 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
13 июля
11 сен
13 сен
17 сен
225 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
г. Хабаровск
13 авг
от 550 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария19 августа 2023Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
- ММария19 августа 2023Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
- ННаталья22 февраля 2023Интересный тур. Тайга всегда интересна)))
- ННаталья22 февраля 2023Хорошо организовано. Тёплый шатры. Вкусная еда.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску
Самые популярные туры в Хабаровске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сколько стоит тур в Хабаровске в апреле 2024
Сейчас в Хабаровске можно забронировать 6 авторских туров от 85 000 ₽ до 550 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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