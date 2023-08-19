Авторские туры в Хабаровске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Авторский тур
7 дней
Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
Хабаровск
12 мая
10 июня
22 июня
4 июля
125 000 за человека
Экспедиция на Шантарские острова
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
Экспедиция на Шантарские острова
г. Хабаровск
1 сен
5 сен
от 275 000 за человека
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
г. Хабаровск
12 фев
85 000 за человека
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Хабаровск
5 июля
от 198 000 за человека
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Хабаровск
13 июля
11 сен
13 сен
17 сен
225 000 за человека
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
г. Хабаровск
13 авг
от 550 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску

Самые популярные туры в Хабаровске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Рыбалка трёх стихий в Хабаровском крае
  2. Экспедиция на Шантарские острова
  3. Активный тур в царстве Амурского тигра с проживанием в глэмпинге
  4. Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
  5. Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Сколько стоит тур в Хабаровске в апреле 2024
Сейчас в Хабаровске можно забронировать 6 авторских туров от 85 000 ₽ до 550 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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