сен
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хабаровск - Охотское море
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы. Так необходимо подготовиться к длительному путешествию в начале.
Встреча группы происходит в условленное время в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровске. В аэропорт необходимо добраться самостоятельно.
После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждет перелет на самолете авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре, время полета 1 час 35 минут.
Далее группу встретит автотранспорт, на котором мы доберемся к мысу Перовского (в пути от 2,5 до 4 часов) по гравийной лесной дороге.
От мыса Перовского на катамаране вас ждет переход в бухту Врангеля в зависимости от морской обстановки переход займет от 4 часов до 6 часов.
Позднее прибытие, заселение в кемпинг по два человека в одну палатку с раздельными комнатами, прохождение инструктажа, знакомство с базой, сотрудниками, ужин.
Важная информация: Время прибытия напрямую зависит от расписания авиарейсов. В случае позднего прибытия самолёта, будет организована ночевка в г. Николаевск-на-Амуре.
Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия.
Наблюдение за китами в бухте у мыса Врангель
Три дня (2–4 день) вы проведетев бухте у мыса Врангель. Основная цель — увидеть и поплавать с гренландскими китами на SUP-досках.
Активности:
Плавать с китами: при наличии хорошей погоды, в море можно будет выходить с раннего утра и до вечера. Гидрокостюмы и SUP-доски предоставляются. Необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности, получить необходимое снаряжение и можно выходить в море. Выход в море запрещен при наличии ветра, тумана, штормовых явлений.
Рыбалка в море: снасти можно взять на базе. Ловится на донную удочку, камбала трёх видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Выход на рыбалку осуществляется на катере. Уловы готовят в таверне «Китовый Ус»
Пешие экскурсии: будут организованы пешие экскурсии на смотровые площадки, на грот, на смотровую площадку «китовые камни».
Лекции учёных: Каждый день на базе Врангель проходят интересные лекции учёных, биологов изучающих китов и морских млекопитающих.
Киты — это свободные дикие животные, и компания не может гарантировать их наличие, но мы приложим максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
Наблюдение за китами в бухте у мыса Врангель
Активности:
Плавать с китами: при наличии хорошей погоды, в море можно будет выходить с раннего утра и до вечера. Гидрокостюмы и SUP-доски предоставляются. Необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности, получить необходимое снаряжение и можно выходить в море. Выход в море запрещен при наличии ветра, тумана, штормовых явлений.
Рыбалка в море: снасти можно взять на базе. Ловится на донную удочку, камбала трёх видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Выход на рыбалку осуществляется на катере. Уловы готовят в таверне «Китовый Ус»
Пешие экскурсии: будут организованы пешие экскурсии на смотровые площадки, на грот, на смотровую площадку «китовые камни».
Лекции учёных: Каждый день на базе Врангель проходят интересные лекции учёных, биологов изучающих китов и морских млекопитающих.
Наблюдение за китами в бухте у мыса Врангель
Активности:
Плавать с китами: при наличии хорошей погоды, в море можно будет выходить с раннего утра и до вечера. Гидрокостюмы и SUP-доски предоставляются. Необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности, получить необходимое снаряжение и можно выходить в море. Выход в море запрещен при наличии ветра, тумана, штормовых явлений.
Рыбалка в море: снасти можно взять на базе. Ловится на донную удочку, камбала трёх видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Выход на рыбалку осуществляется на катере. Уловы готовят в таверне «Китовый Ус»
Пешие экскурсии: будут организованы пешие экскурсии на смотровые площадки, на грот, на смотровую площадку «китовые камни».
Лекции учёных: Каждый день на базе Врангель проходят интересные лекции учёных, биологов изучающих китов и морских млекопитающих.
Бухта Онгачан
После завтрака нас ждёт переход на базу Онгачан.
Путь к бухтепроходит через залив Академии и займет около 2 часов.
По пути посетим остров Беличий и малые острова.
Возможны высадки, но только при наличии хорошей погоды.
В пути возможны встречи с косатками и китами.
В бухте Онгачан вы разместитесь на базе в номерах по 4 или 6 человек. Имеется большая кают-компания, смотровые площадки и другая инфраструктура.
Остров Большой Шантар
Остров Большой Шантар — самый большой остров Шантарского архипелага, тут расположена метеостанция, есть выходы геологических пород, полудрагоценной яшмы, кекуры, птичьи базары, развалины завода китобоев.
Путешествие на остров Большой Шантар, займет целый день.
По пути мы так же посетим Остров Утичий — место гнездования Охотоморских птиц.
Вечером нас ждёт возвращение на базу Онгачан.
Переход в залив Николая
Залив Николая — один из мелководных заливов Охотского моря, по форме залив вытянут вдоль берега.
Во время отлива вода в вершине залива уходит на несколько километров. Все это создает особый микроклимат.
В заливе часто можно встретить китов и косаток.
Разместимся на базе Горбуша на берегу одноименной нерестовой реки.
Размещение в кемпинге по 2 человека в палатках с 2 раздельными комнатами.
База Горбуша
Весь день проведём на базе Горбуша.
Наша цель — это рыбалка на спиннинг.
Мы научим разделывать рыбу, готовить красную икру.
Вы понаблюдаете за ходом лосося.
Возможно, посчастливится увидеть медведей.
Также можно прогуляться вдоль реки или если позволит погода, то выйти в море.
Переезд в Николаевск-На-Амуре
Ранний подъем.
Нас ждет переезд к мысу Перовского и далее в Николаевск-На-Амуре.
Переход на катере займет от 5 до 7 часов, далее на микроавтобусах около 3 часов.
Заселение по прибытии в Николаевск-на-Амурегостиницу «Север».
Стоит отметить, что это единственная крупная гостиница в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Вылет в Хабаровск
В зависимости от назначенного времени сегодня будет перелет в г. Хабаровск, от гостиницы вас заберут наши микроавтобусы и увезут в аэропорт.
Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в бухте Онгачан вы разместитесь на базе в домиках на 4–6 человек, условия размещения простые;
- в бухте Врангеля вы разместитесь в палатках по 2 человека, здесь есть электричество, и каждый день топится баня;
- в кемпинге Горбуша разместимся в палатках по 2 человека, имеется электричество, большой шатер;
- в гостинице в Николаевске-на-Амуре.
В первый день тура в случае позднего прибытия самолета в г. Николаевск-на-Амуре, ночевка в бухте Врангеля можем быть заменена на организована ночевку в г. Николаевск-на-Амуре.
Варианты проживания
База мыс Врангеля
Размещение в палатках по 2 человека. Кемпинговые палатки с 2 комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик.
На базе имеется 2 бани, столовая, душевые кабинки, сушильное помещение для вещей и снаряжения, прачечная, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, экологические тропы, душевые, сушилка для одежды.
База Онгачан
Размещение по 4 или 6 человек в комнатах. Для сна деревянный полок с матрацем, постельным бельем, одеялом, подушкой.
На базе имеется электричество, баня, душевые кабинки с горячей водой, туалеты с санфаянсом, сушилка для одежды, столовая, костровая зона, беседка, экологические тропы.
Кемпинг Горбуша
Размещение в палатках по 2 человека. Кемпинговые палатки с 2 комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик.
На базе имеется 2 бани, столовая, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, душевые кабинки с горячей водой, экологические тропы, река по которой на нерест идет горбуша.
Гостиница «Север» в Николаевске-на-Амуре
Единственная крупная гостиница в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание на туристических базах и в кемпингах
- Трехразовое питание
- Авиабилеты Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск (регулярные рейсы)
- Трансфер Николаевск - побережье - Николаевск
- Работа повара, инструктора, гида
- Получение разрешения на посещение национального парка
- Ежедневные пешие и морские экскурсии (кроме непогоды)
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- Катера, лодки, сап-борды, гидрокостюмы
- Душ ежедневно на всех базах
- Электричество на всех базах
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровска и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания (в случае задержек оплачивается самостоятельно)
- Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек), алкоголь
- Страховка от несчастного случая
- Аренда снаряжения
- Трансфер аэропорт - гостиница и по городу
- Перевес или доп. багаж
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для перемещения в море:
- штормовую одежду, штормовой костюм (комбинезон или куртку и штаны);
- высокие резиновые сапоги или вейдерсы (нужны для посадки и высадки в катер), вейдерсы должны быть без шипов;
- обувь с теплыми стельками;
- непродуваемую шапочку;
- термоноски или утепленные носки (2 пары);
- непромокаемые перчатки (лучше неопреновые);
- бафф или балаклаву.
Для легких треккингов и пребывания в лагере:
- легкую куртку (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя);
- легкую обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы;
- треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»;
- бейсболку или легкую шапочку;
- легкие перчатки;
- термобелье (2 шт. разной степени теплоты, чтобы можно было подобрать оптимальный вариант для каждого из типов применения);
- вкладыш в спальник;
- флиску (2 шт. разной степени теплоты);
- белье, футболки, носки (необходимое количество);
- полотенце походное;
- купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду);
- спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолетная надувная подушка-подкова);
- гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей);
- налобный фонарик с запасными батарейками;
- хобу (сидушку);
- легкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утепленную одежду и пр.).
Для фототехники:
- непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники;
- легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю.
Прочее:
- личную аптечку (обязательно), гигиенический набор, косметичку, зубную щетку, влажные салфетки и т. п.;
- нож или мультитул.
На какое время лучше брать авиабилеты?
Путешествие начинается в Хабаровске, куда вам нужно добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после ее окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).
Так вы сможете подготовиться к длительному путешествию в начале и отдохнуть после него в конце программы. В первый день перед маршрутом в условленное время мы встречаемся в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровск.
Мы готовы помочь подобрать место проживания в Хабаровске.
Гостиницы класса VIP (остаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса):
- «Сопка». Находится на берегу Амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей (ул. Кавказкая, д. 20).
- «Парус». В этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной (ул. Шевченко, д. 5).
Гостиницы класса стандарт:
- «Verba». Находится на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города (ул. Истомина, д. 56а).
- «Бутик Отель». Находится на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города (ул. Истомина, д. 64).
- «Саппоро». Также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями (ул. Комсомольская, д. 79).
Бюджетная гостиница:
- «Чайка». Гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра, наиболее привлекательная по соотношению цена/качество (ул. Георгиевская, д. 29).
Какие особенности у тура?
Формат путешествия экспедиционный в труднодоступной местности при полной автономности.
От погоды зависит время вылета.
При плохой погоде будут задержки на маршруте или отмена тех или иных маршрутов и экскурсий.
Негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт.
Возможны резкие перепады температуры.
К подбору личного снаряжения необходимо отнестись с максимальным вниманием!
Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.
Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.
Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.
Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Онгачан, Врангеля, кемпинга Горбуша, мыс Перовского), на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.
Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базах Онгачан, Врангеля, кемпинга Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации.
Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь.
Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.
Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться.
Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2°C.
Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная. Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в гермомешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма баул).
На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идет строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.
Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки.
Возможны ранние выходы либо длительное ожидание.
Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет.
Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию.
Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.
Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора.
В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.
Во время тура на базах Онгачан, Врангель, кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.
В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.
Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты.
Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровкс не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Авиабилеты Хабаровск — Николаевск — Хабаровск в стоимость включены.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.
Авиатранспортом по маршруту г. Хабаровск — г. Николаевск-на-Амуре — г. Хабаровск, на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 40 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм, в том числе ограничений введенных в связи с COVID-19. В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута. Перерасчет стоимости путевки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперелета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.
Автотранспортом от г. Николаевска-на-Амуре до побережья Охотского моря и обратно, по грунтовой дороге, трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 3 до 5 часов. Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (отсутствуют населенные пункты, связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы. Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды. В пути туалеты отсутствуют.
Морским транспортом на открытых катерах от мыса Перовского в бухту Врангеля и обратно. Время в пути от 4 до 7 часов в зависимости от морской обстановки, силе ветра, волн, тумана и других природных факторов. При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть. Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.
Как организовано питание?
Питание в населенных пунктах осуществляется за свой счет, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск, г. Николаевск-на-Амуре.
За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется Турфирмой в пути и во время маршрутов виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания.
Питание на базе Врангель, Онгачан, Горбуша предоставляется в столовой централизовано.
Питание в местах полевых ночевок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой кухни.
В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения, либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.
Какие особенности проживания?
На туристической базе Онгачан, проживание в комнатах с размещением по 4 или 6 человек, а также по личному желанию в палатках с использованием спальных мешков. Расселение производит Администратор базы.
Проживание на базе мыс Врангеля в палатках с размещением по 2 человека с использованием спальных мешков. В палатках установлены раскладушки и освещение. Расселение производит Администратор базы.
Проживание в кемпинге Горбуша в палатках по 2 человека с установленными раскладушками в каждой палатке с использованием спальных мешков.
Перечень услуг, включенных в турпакет:
База Онгачан: проживание в комнатах или палатках по желанию, питание в столовой, душ (отдельное помещение), баня бочка, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), сушильное помещение, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), постельное белье в комнатах, беседка, костровая зона, туалет (отдельное здание), умывальная зона, рыбалка, снасти для рыбалки, приготовление уловов (по согласованию с администратором и зависит загруженности поваров).
База мыс Врангеля: питание в столовой, баня бочка, душевые, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, сушильное помещение, кемпинг, лекторий, гидрокостюмы, сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), рыбалка, снасти для рыбалки, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), костровая зона, туалет (отдельное здание), площадка для запуска личных дронов, умывальная зона, приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).
Кемпинг Горбуша: столовая, палатки для сна, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие и морские экскурсии, рыбалка, снасти для рыбалки, туалет, умывальная зона, баня, костровая зона.
Что в целях безопасности туристу запрещается?
- потребление алкоголя вне мест размещения;
- самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
- удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
- нарушение правил и инструкций по технике безопасности; - кормить диких животных и приближаться к ним;
- нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
- нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
- оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
- предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.;
- отвлекать водителя, капитана судна от управления;
- мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
- небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест;
- курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
- нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура. Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.
Возможные факторы риска во время тура
- встреча с дикими животными, в том числе крупными хищниками;
- встреча с пресмыкающимися, в том числе ядовитыми;
- ядовитые растения и их плоды;
- ядовитые грибы;
- кровососущие и другие насекомые;
- грызуны и другие переносчики болезней;
- возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
- воздействие дикой природы;
- введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
- полная автономность и экспедиционный формат тура;
- отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
- отсутствие людей и населенных пунктов;
- высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность;
- отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
- высокая травмоопасность;
- лесные пожары;
- негативные погодные явления;
- резкое ухудшение штормовой обстановки;
- холодные (ледяные) туманы;
- высокая влажность;
- резкие и существенные перепады дневной и ночной температуры;
- возникновение стихийных бедствий;
- возникновение цунами;
- возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
- обострение хронических болезней, заболевание;
- иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может меняться руководителем тура исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств. Возможны задержки возвращения в г. Хабаровск, либо ранний выход с маршрута.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.