1 день

Хабаровск - Охотское море

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы. Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию.

Сбор группы для трансфера к побережью состоится в условленном месте, о котором мы сообщим в чате.

После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждет путешествие на микроавтобусах до побережья Охотского моря. Мы будем в дороге от 18 до 24 часов. Путь не близкий и утомительный, на что мы хотим сделать особый акцент!

Нас ждет г. Комсомольск-на-Амуре, переправа через реку Амгунь, участок, где добывают золото Албазино, броды через реки, а так же длинная дорога через девственную и невероятно красивую Дальневосточную тайгу.

Трансфер на побережье входит в стоимость тура.

На берегу группу встретит катер, который доставит всех на базу отдыха Горбуша, где будет ждать уже натопленная баня и горячий ужин.

Размещение в кемпинге по 2 человека в палатках с раздельными комнатами.

Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия. Это Важно, так как Вам необходимо отдохнуть и иметь запас времени на случай задержек.