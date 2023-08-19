Айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся планктоном и белухи, идущие за косяком рыбы.
Это настоящее приключение для тех, кто готов побывать в самых труднодоступных уголках Хабаровского края, увидеть китов и испытать себя на прочность. В последний день тура вы вернетесь в Хабаровск на самолете — перелет уже включен в стоимость.
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хабаровск - Охотское море
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы. Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию.
Сбор группы для трансфера к побережью состоится в условленном месте, о котором мы сообщим в чате.
После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждет путешествие на микроавтобусах до побережья Охотского моря. Мы будем в дороге от 18 до 24 часов. Путь не близкий и утомительный, на что мы хотим сделать особый акцент!
Нас ждет г. Комсомольск-на-Амуре, переправа через реку Амгунь, участок, где добывают золото Албазино, броды через реки, а так же длинная дорога через девственную и невероятно красивую Дальневосточную тайгу.
Трансфер на побережье входит в стоимость тура.
На берегу группу встретит катер, который доставит всех на базу отдыха Горбуша, где будет ждать уже натопленная баня и горячий ужин.
Размещение в кемпинге по 2 человека в палатках с раздельными комнатами.
Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия. Это Важно, так как Вам необходимо отдохнуть и иметь запас времени на случай задержек.
База Горбуша
В этот день после утомительной дороги будет организован отдых на базе Горбуша: проведены несложные пешие экскурсии, морская и речная рыбалка.
Этот день будет посвящен отдыху и небольшим экскурсиям.
Раньше база Горбуша была рыболовецким станом где, добывали и перерабатывали краба и рыбу, потом тут ловили косаток для знаменитой Китовой Тюрьмы.
Вы узнаете историю этой базы и увидите много интересного связанного с отловом косаток.
Наблюдение за китами
Сегодня мы выйдем в море, наша главная цель — увидеть китов!
Хотим обратить внимание на то, что с собой надо взять теплую одежду, желательно зимнюю, поскольку в море из-за наличия льда будет холодно.
Мы пройдем вдоль побережья, к местам, где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места, где собираются нерпы, порыбачим.
Это будет насыщенный день путешествия.
Наблюдение за китами
Второй выход в море для наблюдения за китами.
Мы пройдем вдоль побережья, к местам, где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места, где собираются нерпы, порыбачим.
Это будет насыщенный день путешествия.
Белухи залива Николая
Этот и следующий день мы посвятим выходу на реку Усалгин, в устье которой собираются белухи.
Пройдем по всему Заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночевка.
Наша цель — посмотреть, как белухи ловят рыбу.
В это время на нерест идёт корюшка, которую мы так же будем ловить и готовить.
Нас будут сопровождать повар и гиды.
Белухи залива Николая
Второй и заключительный день наблюдения за белухами.
Наша цель — посмотреть, как белухи ловят рыбу.
В это время на нерест идёт корюшка, которую мы так же будем ловить и готовить.
Нас будут сопровождать повар и гиды.
После обеда возвращаемся на базу Горбуша.
Наблюдение за китами в бухте Врангеля
Этот и следующий день вы проведете в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.
Их вес достигает 120 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции китов. Так же в бухту заходят косатки.
При наличии погоды возможно поплавать с китами на SUP-досках. Гидрокостюмы и SUP-доски входят в стоимость тура.
В это время на нерест идёт лосось и кета. Морские снасти можно взять на базе, они так же входят в стоимость тура.
Размещение в бухте в палаточном городке. Имеется деревянная баня, один большой общий дом.
Каждый вечер в таверне «Китовый Ус» проходят лекции ученых, которые работают в бухте, исследуя Охотоморскую популяцию гренландских китов.
Наблюдение за китами в бухте Врангеля
Второй день в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.
При наличии погоды возможно поплавать с китами на SUP-досках. Гидрокостюмы и SUP-доски входят в стоимость тура.
В это время на нерест идёт лосось и кета. Морские снасти можно взять на базе, они так же входят в стоимость тура.
Каждый вечер в таверне «Китовый Ус» проходят лекции ученых, которые работают в бухте, исследуя Охотоморскую популяцию гренландских китов.
Переезд в Николаевск-на-Амуре
После завтрака, нас ждёт переезд к мысу в город Николаевск-На-Амуре, на катере от бухты кемпинга Горбуша.
Путь займет от 5 до 7 часов, далее на микроавтобусах в гостиницу «Север».
Стоит отметить, что это единственная крупная гостиница в городе с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Перелет в Хабаровск
В зависимости от назначенного времени сегодня будет перелёт в г. Хабаровск.
От гостиницы группу заберут наши микроавтобусы и увезут в аэропорт.
Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 5 ночей в кемпинге Горбуша в палатках по 2 человека;
- 1 ночь в палаточном лагере в заливе Николая;
- 2 ночи на базе отдыха Мыс Врангель (размещение в палатках по 2 человека);
- 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.
Стоимость тура на 1 человека — 225 000 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Горбуша»
Размещение в палатках по 2 человека.
Кемпинговые палатки с 2 раздельными комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик. По желанию можно поставить раскладушку.
На базе имеется 2 бани, столовая, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, душевые кабинки с горячей водой, экологические тропы.
Палаточный лагерь в заливе Николая
Пройдем по всему заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночёвка.
База отдыха «Мыс Врангель»
Размещение в палатках по 2 человека. Кемпинговые палатки с 2 раздельными комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик. По желанию можно поставить раскладушку.
На базе имеется 2 бани, душевые кабинки с горячей водой, сушилка для одежды и снаряжения, прачечная, таверна «Китовый Ус» с лекторием, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, экологические тропы.
Гостиница «Север» в Николаевске-на-Амуре
Размещение в единственной крупной гостинице в городе с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспорт Хабаровск - побережье, побережье - г. Николаевск-на-Амуре
- Авиабилеты Николаевск-на-Амуре - Хабаровск
- Разрешение на проезд по частным дорогам и через режимные объекты
- Проживание на турбазе Горбуша и Врангель (кемпинговые палатки для двухместного размещения)
- Трехразовое питание
- Работа повара, инструктора, гида
- Ежедневные экскурсии
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- SUP - борды и гидрокостюм
- Рыболовные снасти
- Баня и душевые на каждой базе (горячая/холодная вода)
- Зарядка гаджетов на всех базах
- Лекции учёных
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровска и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания (в случае задержек оплачивается самостоятельно)
- Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек)
- Страховка от несчастного случая (рекомендуем страховку, которая максимально покрывает транспортные расходы)
- Аренда снаряжения
- Личное снаряжение
- Трансфер аэропорт - гостиница и по городу
- Перевес или доп. багаж
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для перемещения в море:
- штормовую одежду, штормовой костюм (комбинезон или куртку и штаны);
- обувь с теплыми стельками;
- непродуваемую шапочку;
- термоноски или утепленные носки (2 пары);
- непромокаемые перчатки (лучше неопреновые);
- бафф или балаклаву.
Для легких треккингов и пребывания в лагере:
- куртку (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя);
- легкую обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы;
- треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»;
- бейсболку или легкую шапочку;
- легкие перчатки;
- термобелье (2 шт.);
- вкладыш в спальник;
- флиску (2 шт. разной степени теплоты);
- белье, футболки, носки (необходимое количество);
- полотенце походное;
- купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду);
- спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолетная надувная подушка-подкова);
- гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей);
- налобный фонарик с запасными батарейками;
- хобу (сидушку);
- легкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утепленную одежду и пр.).
Для фототехники:
- непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники;
- легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю.
Другое необходимое личное снаряжение:
- личную аптечку, гигиенический набор косметичку, зубную щетку, влажные салфетки и т. п.;
- нож или мультитул.
Возможно ли изменение в программе?
Программа тура может меняться руководителем тура единолично исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.
Какие особенности у тура?
Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.
Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.
Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.
Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Врангеля и кемпинга Горбуша, мыс Перовского). На базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.
Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базе Врангеля и кемпинге Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации. Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.
Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться. Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная.
Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в гермомешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или гермобаул).
На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идет строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.
Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы, либо длительное ожидание.
Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.
Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора.
В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.
Во время тура на базе Врангель и кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.
В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.
Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты.
Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.
Рекомендации по прилету и возвращению
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после её окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).
Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.
Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.
Гостиницы, которые мы рекомендуем.
Класс VIP (гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса):
- «Сопка» — находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей;
- «Парус» — в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной.
Другие гостиницы:
- «Азимут», «Бутик Отель» — обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города.
- «Саппоро» — также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.
- «Чайка» — бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра.
Название отеля
Звёздность отеля
Адрес отеля
Парус
5 звёзд
|Ул. Шевченко д. 5
Амур
4 звезды
|Ул. Ленина д. 29
Сопка
4 звезды
|Ул. Кавказская д. 20
Азимут
4 звезды
|Ул. Истомина д. 56а
Бутик отель, Хабаровск сити
4 звезды
|Ул. Истомина 64
Интурист
4 звезды
|Амурский бульвар д. 2
Саппоро
3 звезды
|Ул. Комсомольская д. 79
Чайка
3 звезды
|Ул. Георгиевская д. 29
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем происходит передвижение на маршруте?
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.
Автотранспортом от Хабаровска до побережья Охотского моря и от побережья до г. Николаевск-на-Амуре, по грунтовой дороге, трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 20 до 26 часов. Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (редко встречаются населенные пункты, отсутствует связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы. Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды. В пути туалеты отсутствуют.
Морским транспортом на открытых катерах от бухты Врангель до мыса Перовского. Время в пути от 4 до 7 часов в зависимости от морской обстановки, силе ветра, волн, тумана и других природных факторов. При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть. Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.
Авиатранспортом по маршруту г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск, на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 40 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм, в том числе ограничений введенных в связи с COVID-19. В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута. Перерасчет стоимости путевки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперелета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.
Как организовано питание в туре?
Питание в населенных пунктах осуществляется за свой счет, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск и г. Николаевск-на-Амуре.
За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется Турфирмой в пути и во время маршрутов виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания.
Питание на базе Врангель и кемпинге Горбуша предоставляется в столовой централизовано.
Питание в местах полевых ночевок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой кухни.
В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения, либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.
Перечень услуг, включенных в проживание
Проживание на базе мыс Врангеля по 2 человека в палатку с 2 раздельными комнатами с использованием спальных мешков. В палатках установлены раскладушки. Расселение производит Администратор базы.
Проживание в кемпинге Горбуша по 2 человека в палатке с 2 раздельными комнатами и установленными раскладушками в каждой палатке с использованием спальных мешков.
База мыс Врангеля: питание в столовой, баня бочка, душевые, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, сушильное помещение, кемпинг, лекторий, гидрокостюмы, сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), рыбалка, снасти для рыбалки, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), костровая зона, туалет (отдельное здание), площадка для запуска личных дронов, умывальная зона, приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).
Кемпинг Горбуша: столовая, палатки для сна, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие и морские экскурсии, рыбалка, снасти для рыбалки, туалет, умывальная зона, баня, костровая зона.
В период морских переходов и дневных выездов: питание в виде перекуса и чая, спасательные жилеты, экскурсии.
Что в целях безопасности туристу запрещается?
- потребление алкоголя вне мест размещения;
- самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
- удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
- нарушение правил и инструкций по технике безопасности;
- кормить диких животных и приближаться к ним;
- нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
- нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
- оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
- предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.;
- отвлекать водителя, капитана судна от управления;
- мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
- небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест;
- курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
- нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура.
Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.
Возможные факторы риска во время тура
- встреча с дикими животными, в том числе крупными хищниками;
- встреча с пресмыкающимися, в том числе ядовитыми;
- ядовитые растения и их плоды;
- ядовитые грибы;
- кровососущие и другие насекомые;
- грызуны и другие переносчики болезней;
- возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
- воздействие дикой природы;
- введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
- полная автономность и экспедиционный формат тура;
- отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
- отсутствие людей и населенных пунктов;
- высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность;
- отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
- высокая травмоопасность;
- лесные пожары;
- негативные погодные явления;
- резкое ухудшение штормовой обстановки;
- холодные (ледяные) туманы;
- высокая влажность;
- резкие и существенные перепады дневной и ночной температуры;
- возникновение стихийных бедствий;
- возникновение цунами;
- возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
- обострение хронических болезней, заболевание;
- иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.