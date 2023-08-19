Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель

Групповой тур в Хабаровске
5
1 отзыв
Видели ли вы, как киты проходят в нескольких метрах от сап-борда, как скалы из яшмы дробятся в воде, на нерест идет горбуша, а закатное солнце плавит море? Примите участие в экспедиции и вы поймете, почему это путешествие меняет жизнь! Охотское море в июле напоминает русскую Арктику.

Айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся планктоном и белухи, идущие за косяком рыбы.

Это настоящее приключение для тех, кто готов побывать в самых труднодоступных уголках Хабаровского края, увидеть китов и испытать себя на прочность. В последний день тура вы вернетесь в Хабаровск на самолете — перелет уже включен в стоимость.
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Ближайшие даты:
13
июл
11
сен
13
сен
17
сен

Что вас ожидает:

Наблюдение за китами
Наблюдение за китами
Вы посетите места их обитания и понаблюдаете сразу за тремя видами китов — гренландскими, белухами и косатками
Арктические красоты
Арктические красоты
Красивые виды, яркие закаты, интересная геология и необыкновенные ландшафты
Дары моря
Дары моря
Вы насладитесь местными деликатесами и попробуете разнообразные свежие морепродукты
Рыболовный рай
Рыболовный рай
В этом путешествии вы сможете рыбачить и в море, и на реках, и на озерах. Где еще такое возможно?
На SUP-борде к китам
На SUP-борде к китам
У вас будет уникальная возможность максимально приблизиться к этим невероятным морским гигантам

Программа тура по дням

1 день

Хабаровск - Охотское море

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы. Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию.

Сбор группы для трансфера к побережью состоится в условленном месте, о котором мы сообщим в чате.

После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждет путешествие на микроавтобусах до побережья Охотского моря. Мы будем в дороге от 18 до 24 часов. Путь не близкий и утомительный, на что мы хотим сделать особый акцент!

Нас ждет г. Комсомольск-на-Амуре, переправа через реку Амгунь, участок, где добывают золото Албазино, броды через реки, а так же длинная дорога через девственную и невероятно красивую Дальневосточную тайгу.

Трансфер на побережье входит в стоимость тура.

На берегу группу встретит катер, который доставит всех на базу отдыха Горбуша, где будет ждать уже натопленная баня и горячий ужин.

Размещение в кемпинге по 2 человека в палатках с раздельными комнатами.

Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия. Это Важно, так как Вам необходимо отдохнуть и иметь запас времени на случай задержек.

Хабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское море
2 день

База Горбуша

В этот день после утомительной дороги будет организован отдых на базе Горбуша: проведены несложные пешие экскурсии, морская и речная рыбалка.

Этот день будет посвящен отдыху и небольшим экскурсиям.

Раньше база Горбуша была рыболовецким станом где, добывали и перерабатывали краба и рыбу, потом тут ловили косаток для знаменитой Китовой Тюрьмы.

Вы узнаете историю этой базы и увидите много интересного связанного с отловом косаток.

База ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза Горбуша
3 день

Наблюдение за китами

Сегодня мы выйдем в море, наша главная цель — увидеть китов!

Хотим обратить внимание на то, что с собой надо взять теплую одежду, желательно зимнюю, поскольку в море из-за наличия льда будет холодно.

Мы пройдем вдоль побережья, к местам, где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места, где собираются нерпы, порыбачим.

Это будет насыщенный день путешествия.

Наблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китами
4 день

Наблюдение за китами

Второй выход в море для наблюдения за китами.

Мы пройдем вдоль побережья, к местам, где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места, где собираются нерпы, порыбачим.

Это будет насыщенный день путешествия.

Наблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китами
5 день

Белухи залива Николая

Этот и следующий день мы посвятим выходу на реку Усалгин, в устье которой собираются белухи.

Пройдем по всему Заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночевка.

Наша цель — посмотреть, как белухи ловят рыбу.

В это время на нерест идёт корюшка, которую мы так же будем ловить и готовить.

Нас будут сопровождать повар и гиды.

Белухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива Николая
6 день

Белухи залива Николая

Второй и заключительный день наблюдения за белухами.

Наша цель — посмотреть, как белухи ловят рыбу.

В это время на нерест идёт корюшка, которую мы так же будем ловить и готовить.

Нас будут сопровождать повар и гиды.

После обеда возвращаемся на базу Горбуша.

Белухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива Николая
7 день

Наблюдение за китами в бухте Врангеля

Этот и следующий день вы проведете в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.

Их вес достигает 120 тонн, а длина 22 метров. В этом месте живёт большая часть популяции китов. Так же в бухту заходят косатки.

При наличии погоды возможно поплавать с китами на SUP-досках. Гидрокостюмы и SUP-доски входят в стоимость тура.

В это время на нерест идёт лосось и кета. Морские снасти можно взять на базе, они так же входят в стоимость тура.

Размещение в бухте в палаточном городке. Имеется деревянная баня, один большой общий дом.

Каждый вечер в таверне «Китовый Ус» проходят лекции ученых, которые работают в бухте, исследуя Охотоморскую популяцию гренландских китов.

Наблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте Врангеля
8 день

Наблюдение за китами в бухте Врангеля

Второй день в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.

При наличии погоды возможно поплавать с китами на SUP-досках. Гидрокостюмы и SUP-доски входят в стоимость тура.

В это время на нерест идёт лосось и кета. Морские снасти можно взять на базе, они так же входят в стоимость тура.

Каждый вечер в таверне «Китовый Ус» проходят лекции ученых, которые работают в бухте, исследуя Охотоморскую популяцию гренландских китов.

Наблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте ВрангеляНаблюдение за китами в бухте Врангеля
9 день

Переезд в Николаевск-на-Амуре

После завтрака, нас ждёт переезд к мысу в город Николаевск-На-Амуре, на катере от бухты кемпинга Горбуша.

Путь займет от 5 до 7 часов, далее на микроавтобусах в гостиницу «Север».

Стоит отметить, что это единственная крупная гостиница в городе с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.

10 день

Перелет в Хабаровск

В зависимости от назначенного времени сегодня будет перелёт в г. Хабаровск.

От гостиницы группу заберут наши микроавтобусы и увезут в аэропорт.

Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 5 ночей в кемпинге Горбуша в палатках по 2 человека;
  • 1 ночь в палаточном лагере в заливе Николая;
  • 2 ночи на базе отдыха Мыс Врангель (размещение в палатках по 2 человека);
  • 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.

Стоимость тура на 1 человека — 225 000 рублей.

Варианты проживания

Турбаза «Горбуша»

5 ночей

Размещение в палатках по 2 человека.

Кемпинговые палатки с 2 раздельными комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик. По желанию можно поставить раскладушку.

На базе имеется 2 бани, столовая, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, душевые кабинки с горячей водой, экологические тропы.

Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»

Палаточный лагерь в заливе Николая

1 ночь

Пройдем по всему заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночёвка.

Палаточный лагерь в заливе НиколаяПалаточный лагерь в заливе НиколаяПалаточный лагерь в заливе НиколаяПалаточный лагерь в заливе Николая

База отдыха «Мыс Врангель»

2 ночи

Размещение в палатках по 2 человека. Кемпинговые палатки с 2 раздельными комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик. По желанию можно поставить раскладушку.

На базе имеется 2 бани, душевые кабинки с горячей водой, сушилка для одежды и снаряжения, прачечная, таверна «Китовый Ус» с лекторием, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, экологические тропы.

База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»База отдыха «Мыс Врангель»

Гостиница «Север» в Николаевске-на-Амуре

1 ночь

Размещение в единственной крупной гостинице в городе с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспорт Хабаровск - побережье, побережье - г. Николаевск-на-Амуре
  • Авиабилеты Николаевск-на-Амуре - Хабаровск
  • Разрешение на проезд по частным дорогам и через режимные объекты
  • Проживание на турбазе Горбуша и Врангель (кемпинговые палатки для двухместного размещения)
  • Трехразовое питание
  • Работа повара, инструктора, гида
  • Ежедневные экскурсии
  • Групповое оборудование и снаряжение для тура
  • SUP - борды и гидрокостюм
  • Рыболовные снасти
  • Баня и душевые на каждой базе (горячая/холодная вода)
  • Зарядка гаджетов на всех базах
  • Лекции учёных
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровска и обратно
  • Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания (в случае задержек оплачивается самостоятельно)
  • Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек)
  • Страховка от несчастного случая (рекомендуем страховку, которая максимально покрывает транспортные расходы)
  • Аренда снаряжения
  • Личное снаряжение
  • Трансфер аэропорт - гостиница и по городу
  • Перевес или доп. багаж
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Хабаровск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для перемещения в море:

  • штормовую одежду, штормовой костюм (комбинезон или куртку и штаны);
  • обувь с теплыми стельками;
  • непродуваемую шапочку;
  • термоноски или утепленные носки (2 пары);
  • непромокаемые перчатки (лучше неопреновые);
  • бафф или балаклаву.

Для легких треккингов и пребывания в лагере:

  • куртку (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя);
  • легкую обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы;
  • треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»;
  • бейсболку или легкую шапочку;
  • легкие перчатки;
  • термобелье (2 шт.);
  • вкладыш в спальник;
  • флиску (2 шт. разной степени теплоты);
  • белье, футболки, носки (необходимое количество);
  • полотенце походное;
  • купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду);
  • спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолетная надувная подушка-подкова);
  • гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей);
  • налобный фонарик с запасными батарейками;
  • хобу (сидушку);
  • легкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утепленную одежду и пр.).

Для фототехники:

  • непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники;
  • легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю.

Другое необходимое личное снаряжение:

  • личную аптечку, гигиенический набор косметичку, зубную щетку, влажные салфетки и т. п.;
  • нож или мультитул.
Возможно ли изменение в программе?

Программа тура может меняться руководителем тура единолично исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.

Какие особенности у тура?

Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.

Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.

Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.

Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Врангеля и кемпинга Горбуша, мыс Перовского). На базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.

Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базе Врангеля и кемпинге Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации. Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.

Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться. Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная.

Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в гермомешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или гермобаул).

На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идет строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.

Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы, либо длительное ожидание.

Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.

Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора.

В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.

Во время тура на базе Врангель и кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.

В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.

Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты.

Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.

Рекомендации по прилету и возвращению

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после её окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).

Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.

Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.

Гостиницы, которые мы рекомендуем.

Класс VIP (гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса):

  • «Сопка» — находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей;
  • «Парус» — в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной.

Другие гостиницы:

  • «Азимут», «Бутик Отель» — обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города.
  • «Саппоро» — также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.
  • «Чайка» — бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра.

Название отеля

Звёздность отеля

Адрес отеля

Парус

5 звёзд

Ул. Шевченко д. 5

Амур

4 звезды

Ул. Ленина д. 29

Сопка

4 звезды

Ул. Кавказская д. 20

Азимут

4 звезды

Ул. Истомина д. 56а

Бутик отель, Хабаровск сити

4 звезды

Ул. Истомина 64

Интурист

4 звезды

Амурский бульвар д. 2

Саппоро

3 звезды

Ул. Комсомольская д. 79

Чайка

3 звезды

Ул. Георгиевская д. 29
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем происходит передвижение на маршруте?

Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.

Автотранспортом от Хабаровска до побережья Охотского моря и от побережья до г. Николаевск-на-Амуре, по грунтовой дороге, трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 20 до 26 часов. Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (редко встречаются населенные пункты, отсутствует связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы. Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды. В пути туалеты отсутствуют.

Морским транспортом на открытых катерах от бухты Врангель до мыса Перовского. Время в пути от 4 до 7 часов в зависимости от морской обстановки, силе ветра, волн, тумана и других природных факторов. При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть. Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.

Авиатранспортом по маршруту г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск, на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 40 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм, в том числе ограничений введенных в связи с COVID-19. В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута. Перерасчет стоимости путевки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперелета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.

Как организовано питание в туре?

Питание в населенных пунктах осуществляется за свой счет, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск и г. Николаевск-на-Амуре.

За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется Турфирмой в пути и во время маршрутов виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания.

Питание на базе Врангель и кемпинге Горбуша предоставляется в столовой централизовано.

Питание в местах полевых ночевок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой кухни.

В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения, либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.

Перечень услуг, включенных в проживание

Проживание на базе мыс Врангеля по 2 человека в палатку с 2 раздельными комнатами с использованием спальных мешков. В палатках установлены раскладушки. Расселение производит Администратор базы.

Проживание в кемпинге Горбуша по 2 человека в палатке с 2 раздельными комнатами и установленными раскладушками в каждой палатке с использованием спальных мешков.

База мыс Врангеля: питание в столовой, баня бочка, душевые, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, сушильное помещение, кемпинг, лекторий, гидрокостюмы, сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), рыбалка, снасти для рыбалки, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), костровая зона, туалет (отдельное здание), площадка для запуска личных дронов, умывальная зона, приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).

Кемпинг Горбуша: столовая, палатки для сна, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие и морские экскурсии, рыбалка, снасти для рыбалки, туалет, умывальная зона, баня, костровая зона.

В период морских переходов и дневных выездов: питание в виде перекуса и чая, спасательные жилеты, экскурсии.

Что в целях безопасности туристу запрещается?
  • потребление алкоголя вне мест размещения;
  • самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
  • удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
  • нарушение правил и инструкций по технике безопасности;
  • кормить диких животных и приближаться к ним;
  • нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
  • нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
  • оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
  • предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.;
  • отвлекать водителя, капитана судна от управления;
  • мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
  • небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест;
  • курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
  • нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.

Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура.

Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.

Возможные факторы риска во время тура
  • встреча с дикими животными, в том числе крупными хищниками;
  • встреча с пресмыкающимися, в том числе ядовитыми;
  • ядовитые растения и их плоды;
  • ядовитые грибы;
  • кровососущие и другие насекомые;
  • грызуны и другие переносчики болезней;
  • возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
  • воздействие дикой природы;
  • введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
  • полная автономность и экспедиционный формат тура;
  • отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
  • отсутствие людей и населенных пунктов;
  • высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность;
  • отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
  • высокая травмоопасность;
  • лесные пожары;
  • негативные погодные явления;
  • резкое ухудшение штормовой обстановки;
  • холодные (ледяные) туманы;
  • высокая влажность;
  • резкие и существенные перепады дневной и ночной температуры;
  • возникновение стихийных бедствий;
  • возникновение цунами;
  • возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
  • обострение хронических болезней, заболевание;
  • иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
19 авг 2023
Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой.
Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.

Тур входит в следующие категории Хабаровска

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Экспедиция на Шантарские острова
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Экспедиция на Шантарские острова
г. Хабаровск
1 сен
5 сен
от 275 000 за человека
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🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
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Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья
г. Хабаровск
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