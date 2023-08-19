Киты и белухи залива Николая
Если вы жаждете приключений и хотите побывать в настоящей экспедиции, увидеть самые дикие уголки нетронутой природы и испытать себя, тогда это путешествие точно для Вас! Откройте для себя арктический характер и удивительный мир южного Охотоморья.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хабаровск - Охотское море
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы. Так необходимо подготовиться к длительному путешествию.
Сбор группы для трансфера к побережью состоится в условленном месте, о котором мы сообщим в чате (за 2–3 недели до путешествия будет создан чат в мессенджере Telegram или WhatsApp).
После встречи с группой в г. Хабаровсквас ждет путешествие на микроавтобусах до побережья Охотского моря.
Мы будем в дороге от 18 до 24 часов. Путь не близкий и утомительный, на что мы хотим сделать особый акцент!
Нас ждет г. Комсомольск-на-Амуре, переправа через реку Амгунь, участок, где добывают золото Албазино, броды через реки, а также длинная дорога через девственную и невероятно красивую Дальневосточную тайгу.
Трансфер на побережье входит в стоимость тура.
На берегу группу встретит катер, который доставит всех на базу отдыха Горбуша, где будет ждать уже натопленная баня и горячий ужин.
Размещение в кемпинге по 2 человека в палатках с раздельными комнатами.
Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия. Это Важно, так как Вам необходимо отдохнуть и иметь запас времени на случай задержек.
База Горбуша
В этот день после утомительной дороги будет организован отдых на базе Горбуша: проведены несложные пешие экскурсии, морская и речная рыбалка.
Этот день будет посвящен отдыху и небольшим экскурсиям.
Раньше база Горбуша была рыболовецким станом где, добывали и перерабатывали краба и рыбу, потом тут ловили косаток для знаменитой Китовой Тюрьмы.
Вы узнаете историю этой базы и увидите много интересного связанного с отловом косаток.
Наблюдение за китами
Сегодня мы выйдем в море. Наша главная цель — увидеть китов!
Хотим обратить внимание на то, что с собой надо взять теплую одежду, желательно зимнюю, поскольку в море из-за наличия льда будет холодно.
Мы пройдем вдоль побережья, к местам, где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места, где собираются нерпы, порыбачим.
Это будет насыщенный день путешествия!
Наблюдение за китами
Сегодня мы выйдем в море. Наша главная цель — увидеть китов!
Мы пройдем вдоль побережья, к местам, где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места, где собираются нерпы, порыбачим.
Это будет насыщенный день путешествия!
Белухи залива Николая
Три дня (5–7 день) мы посвятим выходу на реку Усалгин, в устье которой собираются белухи.
Пройдем по всему заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночевка.
Наша цель — посмотреть как белухи ловят рыбу.
В это время на нерест идет корюшка, которую мы так же будем ловить и готовить.
Нас будут сопровождать повар и гиды.
Белухи залива Николая
Три дня (5–7 день) мы посвятим выходу на реку Усалгин, в устье которой собираются белухи.
Пройдем по всему заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночевка.
Наша цель — посмотреть как белухи ловят рыбу.
В это время на нерест идет корюшка, которую мы так же будем ловить и готовить.
Нас будут сопровождать повар и гиды.
Белухи залива Николая
Три дня (5–7 день) мы посвятим выходу на реку Усалгин, в устье которой собираются белухи.
Пройдем по всему заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночевка.
Наша цель — посмотреть как белухи ловят рыбу.
В это время на нерест идет корюшка, которую мы так же будем ловить и готовить.
Нас будут сопровождать повар и гиды.
После обеда возвращаемся на базу Горбуша.
И вновь киты
В этот день мы снова выйдем в море, чтобы наблюдать за китами.
Наша цель — увидеть косаток и редких гренландских китов, которые приходят в мелководный залив Николая кормиться, плавая среди льдов.
Так же этот день посвящен подготовке к возращению в Хабаровск.
Отъезд в Хабаровск
Сегодня и завтра группу ждет переезд в г. Хабаровск.
Как вы помните, путь не близкий и утомительный.
Ночь в дороге.
Прибытие в Хабаровск
Сегодня мы прибудем в г. Хабаровск, где закончится наш маршрут.
Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в кемпинге Горбуша в палатках по 2 человека — 6 ночей;
- в палаточном лагере в заливе Николая — 2 ночи.
В ночь с 9 на 10 день вы будете в пути в г. Хабаровск (ночевка не предусмотрена).
Варианты проживания
Турбаза «Горбуша»
Размещение в палатках по 2 человека.
Кемпинговые палатки с 2 раздельными комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик.
На базе имеется 2 бани, столовая, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, душевые кабинки с горячей водой, сушильные комнаты для одежды и снаряжения.
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспорт Хабаровск - побережье - Хабаровск
- Разрешение на проезд по частным дорогам и через режимные объекты
- Проживание на турбазе Горбуша (кемпинговые палатки для двухместного размещения)
- Трехразовое питание
- Работа повара, инструктора, гида
- Ежедневные экскурсии в самые интересные места залива Николая (зависит от погодных условий)
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- Рыболовные снасти
- Баня и душевые (горячая/холодная вода)
- Зарядка гаджетов на всех базах
- Наблюдение за китами
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровска и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания (в случае задержек оплачивается самостоятельно)
- Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек)
- Страховка от несчастного случая (рекомендуем страховку, которая максимально покрывает транспортные расходы)
- Аренда снаряжения
- Трансфер аэропорт - гостиница и по городу Хабаровску
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для перемещения в море:
- штормовую одежду, штормовой костюм (комбинезон или куртку и штаны);
- обувь с теплыми стельками;
- непродуваемую шапочку;
- термоноски или утепленные носки (2 пары);
- непромокаемые перчатки (лучше неопреновые);
- бафф или балаклаву.
Для легких треккингов и пребывания в лагере:
- куртку (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя);
- легкую обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы;
- треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»;
- бейсболку или легкую шапочку;
- легкие перчатки;
- термобелье (2 шт.);
- вкладыш в спальник;
- флиску (2 шт. разной степени теплоты);
- белье, футболки, носки (необходимое количество);
- полотенце походное;
- купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду);
- спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолетная надувная подушка-подкова);
- гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей);
- налобный фонарик с запасными батарейками;
- хобу (сидушку);
- легкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утепленную одежду и пр.).
Для фототехники:
- непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники;
- легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю.
Прочее:
- личную аптечку (обязательно), гигиенический набор, косметичку, зубную щетку, влажные салфетки и т. п.;
- нож или мультитул.
Возможно ли изменение в программе?
Программа тура может меняться руководителем тура исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств. Возможны задержки возвращения в г. Хабаровск, либо ранний выход с маршрута.
Какие особенности у тура?
Формат путешествия экспедиционный в труднодоступной местности при полной автономности.
В удалении от населенных пунктов и отсутствии возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь.
От погоды зависит время вылета. При плохой погоде будут задержки на маршруте или отмена тех, или иных маршрутов и экскурсий. Негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт.
Возможны резкие перепады температуры. К подбору личного снаряжения необходимо отнестись с максимальным вниманием!
На маршруте большое количество крупных хищников, необходимо соблюдать меры предосторожности, правила тура и быть внимательным.
Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.
Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.
Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.
Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением кемпинга Горбуша). На базе туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.
Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); в кемпинге Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации.
Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь.
Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.
Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться.
Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2°C.
Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная. Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в гермомешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма баул).
Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки.
Возможны ранние выходы либо длительное ожидание.
Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет.
Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию.
Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.
В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.
Во время тура в кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.
В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.
Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты.
Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.
Рекомендации по прилету и возвращению
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после её окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).
Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.
Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.
Гостиницы, которые мы рекомендуем.
Класс VIP (достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса):
- «Сопка» — находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей;
- «Парус» — в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной.
Другие гостиницы:
- «Азимут», «Бутик Отель» — обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города.
- «Саппоро» — также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.
- «Чайка» — бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра.
Рекомендуем гостиницы: Азимут — Истомина 56а (одна из лучших гостиниц города), Бутик Отель, Хабаровск Сити — Истомина 64, Саппоро — Комсомольская д. 79, Сопка — Кавказская д. 20, Шевченко 5.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
После г. Комсомольск-на-Амуре и до прибытия в г. Николаевск-на-Амуре будет отсутствовать сотовая связь.
На базах имеется спутниковый интернет, который предназначен только для экстренной связи с городом и диспетчерской службой, поскольку мы находимся в дикой природе вдали от населенных пунктов.
Какие условия трансфера?
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется на автотранспорте.
От г. Хабаровска до побережья Охотского моря и обратно, по грунтовой дороге.
Трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 18 до 24 часов.
Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (редко встречаются населенные пункты, отсутствует связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы.
Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды. В пути туалеты отсутствуют.
Какое питание в туре?
Питание в населённых пунктах осуществляется за свой счёт, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск. За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется Турфирмой во время маршрутов в виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания.
Питание на базе Горбуша предоставляется в столовой централизовано. Питание в местах полевых ночёвок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой кухни.
В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения, либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.
Что в целях безопасности туристу запрещается?
- потребление алкоголя вне мест размещения;
- удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
- нарушение правил и инструкций по технике безопасности; - кормить диких животных и приближаться к ним;
- нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
- нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
- оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
- предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.;
- отвлекать водителя, капитана судна от управления;
- мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
- небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест;
- курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
- нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура. Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.
Какие есть возможные факторы риска во время тура?
- встреча с дикими животными, в том числе крупными хищниками;
- встреча с пресмыкающимися, в том числе ядовитыми;
- ядовитые растения и их плоды;
- ядовитые грибы;
- кровососущие и другие насекомые;
- грызуны и другие переносчики болезней;
- возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
- воздействие дикой природы;
- введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
- полная автономность и экспедиционный формат тура;
- отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
- отсутствие людей и населенных пунктов;
- высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность;
- отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
- высокая травмоопасность;
- лесные пожары;
- негативные погодные явления;
- резкое ухудшение штормовой обстановки;
- холодные (ледяные) туманы;
- высокая влажность;
- резкие и существенные перепады дневной и ночной температуры;
- возникновение стихийных бедствий;
- возникновение цунами;
- возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
- обострение хронических болезней, заболевание;
- иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Рекомендуем страховку, которая максимально покрывает транспортные расходы.
Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.