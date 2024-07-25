Программа тура по дням
Перелет Хабаровск - Горбуша. Активности на базе: рыбалка, места концентрации тюленей, китов
Перелет Хабаровск — Бриакан — Горбуша.
Вылет вертолёта в 09:00.
На базе Горбуша размещение в кемпинге.
Активности:
- рыбалка (в реке на спиннинг);
- рыбалка в море на донную снасть;
- места концентрации тюленей;
- места концентрации китов.
Горбуша. Места концентрации китов. Река Усалгин: рыбалка, наблюдение за белухами
Весь день проведём в заливе Николая.
Посетим места концентрации китов, при наличии погоды возможен выезд в устье реки Усалгин, понаблюдать за белухами.
При благоприятной погоде возможна рыбалка в реке Усалгин на спиннинг.
Ночевка на базе Горбуша.
Переход на Врангель. Места концентрации китов. Активности на базе: sup-прогулки с китами, фридайвинг, снорклинг, рыбалка, экотропы, лекции ученых
Сегодня ждет переход на базу Врангель, к местам концентрации китов.
Размещение в кемпинге в палатках Бора-6 по 2 человека.
Активности на базе Врангель:
- сап прогулки, плавать с китами (при наличии), гидрокостюмы и сапы есть в наличии;
- фридайвинг, снорклинг;
- рыбалка в море с катера на донную снасть — морские удочки, с берега на спиннинг;
- экотропы;
- лекции учёных.
Киты — это свободные дикие животные и компания не может гарантировать их наличие, но мы приложим максимум усилий, чтобы найти и показать их вам.
Врангель. Оз. Мухтель, оз. Сан, о. Меньшикова. Активности на базе: sup-прогулки с китами, фридайвинг, снорклинг, рыбалка, экотропы, лекции ученых
День проведем на базе Врангель, возможны выезды на оз. Мухтель, оз. Сан, остров Меньшикова (по желанию, рыбалка в озере и протоках на спиннинг).
Активности на базе Врангель:
- сап прогулки, плавать с китами (при наличии), гидрокостюмы и сапы есть в наличии;
- фридайвинг, снорклинг;
- рыбалка в море с катера на донную снасть — морские удочки, с берега на спиннинг;
- экотропы;
- лекции учёных.
Ночевка в кемпинге Врангель.
Врангель. Оз. Мухтель, оз. Сан, о. Меньшикова. Активности на базе: sup-прогулки с китами, фридайвинг, снорклинг, рыбалка, экотропы, лекции ученых
День проведем на базе Врангель, возможны выезды на оз. Мухтель, оз. Сан, остров Меньшикова (по желанию, рыбалка в озере и протоках на спиннинг).
Активности на базе Врангель:
- сап прогулки, плавать с китами (при наличии), гидрокостюмы и сапы есть в наличии;
- фридайвинг, снорклинг;
- рыбалка в море с катера на донную снасть — морские удочки, с берега на спиннинг;
- экотропы;
- лекции учёных.
Ночевка в кемпинге Врангель.
Врангель. Оз. Мухтель, оз. Сан, о. Меньшикова. Активности на базе: sup-прогулки с китами, фридайвинг, снорклинг, рыбалка, экотропы, лекции ученых
День проведем на базе Врангель, возможны выезды на оз. Мухтель, оз. Сан, остров Меньшикова (по желанию, рыбалка в озере и протоках на спиннинг).
Активности на базе Врангель:
- сап прогулки, плавать с китами (при наличии), гидрокостюмы и сапы есть в наличии;
- фридайвинг, снорклинг;
- рыбалка в море с катера на донную снасть — морские удочки, с берега на спиннинг;
- экотропы;
- лекции учёных.
Ночевка в кемпинге Врангель.
Переход на Онгачан черех малые Шантарские острова, о. Беличий, о. Южный, о. Средний. Активности на базе: рыбалка, экотропы
Переход на Онгачан.
Переход через малые Шантарские острова, остров Беличий, остров Южный, остров Средний.
Активности на Онгачане:
- рыбалка в озере на спиннинг;
- смотровая площадка;
- экотропы;
- рыбалка в море на донную снасть, морские удочки.
Большой Шантар, метеостанция, мыс Радужный, кекур «Три Брата», водопад, о. Утичий
В этот день мы совершим путешествие на остров Большой Шантар, посетим метеостанцию, мыс Радужный, кекур «Три Брата», водопад, остров Утичий, остров Малый Шантар (зависит от погоды).
При наличии погоды возможно посещение реки Анаур, рыбалка в реке, рыбалка в устье реки (зависит от фазы прилив/отлив).
Перелет Онгачан - Хабаровск
Перелет в г. Хабаровск.
Прибытие ориентировочно в 19:00–22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в бухте Онгачан размещение на базе в домиках на 4–6 человек, условия размещения простые;
- в бухте Врангеля размещение в палатках по 2 человека, здесь есть электричество, 2 бани;
- в кемпинге Горбуша размещение в палатках по 2 человека, имеется электричество, большой шатер.
Варианты проживания
База на мысе Врангеля
Размещение в палатках по 2 человека.
Кемпинговые палатки с 2 комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик.
На базе имеется 2 бани, столовая, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, экологические тропы.
База Онгачан
Размещение по 4 или 6 человек в комнатах.
Для сна деревянные полки с матрацем, постельным бельём, одеялом, подушкой.
На базе имеется электричество, баня, душевые кабинки с горячей водой, туалеты с санфаянсом, сушилка для одежды, столовая, костровая зона, беседка, экологические тропы.
Кемпинг Горбуша
Размещение в палатках по 2 человека.
Кемпинговые палатки с 2 комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик.
На базе имеется 2 бани, столовая, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, душевые кабинки с горячей водой, экологические тропы, река по которой на нерест идёт горбуша.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от гостиницы в начале программы
- Трансфер в гостиницу после окончания программы
- Перелет Хабаровск - Бриакан - Горбуша
- Перелет Онгачан - Хабаровск
- Проживание на туристических базах и в кемпингах
- Спальный мешок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для перемещения в море:
- штормовую одежду, штормовой костюм (комбинезон или куртку и штаны);
- высокие резиновые сапоги или вейдерсы (нужны для посадки и высадки в лодку). Вейдерсы должны быть без шипов;
- обувь с теплыми стельками;
- непродуваемую шапочку;
- термоноски или утепленные носки (2 пары);
- непромокаемые перчатки (лучше неопреновые);
- бафф или балаклаву.
Для легких треккингов и пребывания в лагере:
- легкую куртку (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя);
- легкую обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы;
- треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»;
- бейсболку или легкую шапочку;
- легкие перчатки;
- термобелье (2 шт. разной степени теплоты, чтобы можно было подобрать оптимальный вариант для каждого из типов применения);
- вкладыш в спальник;
- флиску (2 шт. разной степени теплоты);
- белье, футболки, носки (необходимое количество);
- полотенце походное;
- купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду);
- спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолетная надувная подушка-подкова);
- гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей);
- налобный фонарик с запасными батарейками;
- хобу (сидушку);
- легкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, утепленную одежду и пр.).
Для плавания на сапах:
- гидрокостюм (выдается бесплатно. При необходимости, пожалуйста, сделайте заказ до начала путешествия).
Для фототехники:
- непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники;
- легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю.
Прочее:
- личную аптечку (обязательно) косметичку, зубную щетку, влажные салфетки и т. п.;
- нож или мультитул.
На какое время лучше брать авиабилеты?
Путешествие начинается в Хабаровске, куда вам нужно добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после ее окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).
Так вы сможете подготовиться к длительному путешествию в начале и отдохнуть после него в конце программы. В первый день перед маршрутом в условленное время мы встречаемся в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровск.
Мы готовы помочь подобрать место проживания в Хабаровске.
Гостиницы, которые мы рекомендуем:
Гостиницы класса VIP:
- «Сопка». Находится на берегу Амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей (ул. Кавказкая, д. 20).
- «Парус». В этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной (ул. Шевченко, д. 5).
Эти две гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса.
Гостиницы класса стандарт:
- «Verba». Находится на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города (ул. Истомина, д. 56а).
- «Бутик Отель». Находится на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города (ул. Истомина, д. 64).
- «Саппоро». Также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями (ул. Комсомольская, д. 79).
Бюджетная гостиница:
- «Чайка». Гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра, наиболее привлекательная по соотношению цена/качество (ул. Георгиевская, д. 29).
Какие особенности у тура?
Формат путешествия экспедиционный в труднодоступной местности при полной автономности.
От погоды зависит время вылета.
При плохой погоде будут задержки на маршруте или отмена тех или иных маршрутов и экскурсий.
Возможны резкие перепады температуры.
К подбору личного снаряжения необходимо отнестись с максимальным вниманием!
Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.
Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.
Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.
Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Онгачан, Врангеля, кемпинга Горбуша, мыс Перовского), на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.
Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базах Онгачан, Врангеля, кемпинга Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации.
Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь.
Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга.
Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться.
Температура за сутки может колебаться от +35° до +2°C.
Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная. Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в гермомешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма баул).
На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идет строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.
Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки.
Возможны ранние выходы либо длительное ожидание.
Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет.
Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию.
Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.
Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора.
В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.
Во время тура на базах Онгачан, Врангель, кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов.
В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.
Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты.
Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровкса не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Авиабилеты Хабаровск — Горбуша и Онгачан — Хабаровск включены в стоимость.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.
Вертолетом по маршруту Хабаровск — Горбуша и Онгачан — Хабаровск. Происходит совмещение рейса. 13 августа ваша группа из Хабаровска летит на Горбушу, обратно с Горбуши в Хабаровск на этом вертолёте возвращается другая группа. 20 августа вертолет из Хабаровска привозит группу, вы возвращаетесь в Хабаровск на этом вертолёте.
Морским транспортом — крытый катамаран на основных маршрутах и открытый на экскурсиях. Время в пути зависит от морской обстановки, силе ветра, волн, тумана и других природных факторов. При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть. Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.
Что в целях безопасности туристу запрещается?
- потребление алкоголя вне мест размещения;
- самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
- удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
- нарушение правил и инструкций по технике безопасности;
- кормить диких животных и приближаться к ним;
- нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
- нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
- оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
- предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.;
- отвлекать водителя, капитана судна от управления;
- мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
- небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест;
- курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
- нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура. Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.
Какую рыбу можно поймать на рыбалке?
Рыбалка в море: происходит на донную снасть, морские удочки, ставятся ловушки, возможен снорклинг (сбор краба).
Рыба: кунджа, горбуша, камбала, бычек, краноперка, минтай, терпуг и др.
Рыбалка в озере: голец, ленок, кунджа (в устьях), редко ловится микижа, горбуша (в проточных озерах соединённых с морем).
Рыбалка в реках: голец, ленок, кунджа (в устьях), кижучь, редко сима, горбуша, кета.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.