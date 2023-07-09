Киты и белухи залива Николая
Если вы жаждете приключений и хотите побывать в настоящей экспедиции, увидеть самые дикие уголки нетронутой природы и испытать себя, тогда это путешествие точно для Вас! Откройте для себя арктический характер и удивительный мир южного Охотоморья.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хабаровск - Охотское море
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы.
Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.
Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.
После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждёт длительный переезд на побережье Охотского моря, в пути от 18 до 24 часов.
Путь пройдёт через г. Комсомольск-на-Амуре, сразу хотим предупредить, что дорога утомительная.
Питание в пути осуществляется за свой счет в кафе.
Остановки будут делаться каждые 2-3 часа.
По прибытии на побережье вас встретит катер, на котором группу доставят на базу Горбуша.
В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня и ужин.
Важная информация: Время в пути напрямую зависит от погодных условий и состояния дорожного полотна.
База Горбуша
В этот день после утомительной дороги мы организуем отдых на базе Горбуша, будут организованы несложные экскурсии, выходы к интересным местам и рыбалка в море и находящейся рядом реке.
Можно будет выйти в море на лодке, посетить некоторые интересные места.
Первый день наблюдения за китами
Сегодня мы выйдем в море, наша главная цель увидеть китов!
Хотим обратить внимание, на то что с собой надо взять теплую одежду, желательно зимнюю, так как в море из-за наличия льда будет холодно.
Мы пройдём вдоль побережья, к местам куда выходят киты, сделаем высадки на берег, посетим места где собираются нерпы, порыбачим.
Наблюдение за китами
Второй выход в море для наблюдения за китами.
Мы пройдём вдоль побережья, к местам где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места где, собираются нерпы, порыбачим.
Нас ждет насыщенное путешествие!
Белухи залива Николая
Этот день мы посвятим выходу в реку Усалгин в устье которой собираются белухи.
Пройдем по всему Заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночёвка.
Наша цель посмотреть, как белухи ловят рыбу.
В это время на нерест идёт корюшка, которую мы также будем ловить и тут же готовить.
Нас всегда будут сопровождать повар и гиды.
Белухи залива Николая
Второй день наблюдения за белухами.
Залив Николая это уникальный мелководный залив, который облюбовали три вида китов: гренландские, белухи и косатки.
Нечасто можно встретить такие места, где за один день получится увидеть столько видов китов.
Рыбалка и ночевка.
Завершающий день в заливе Николая
Последний день в заливе Николая.
После обеда возвращаемся на базу Горбуша.
И вновь киты
В этот день мы снова выйдем в море, чтобы наблюдать за китами.
Наша цель – увидеть косаток и редких гренландских китов, которые приходят в мелководный залив Николая кормиться, плавая среди льдов.
Отъезд в Хабаровск
В этот день мы прибудем к точке выезда в г. Хабаровск, где нас заберёт автотранспорт, доберёмся в г. Комсомольск-на-Амуре, где будет организована ночёвка в гостинице.
Прибытие в Хабаровск
Сегодня мы прибудем в г. Хабаровск, где закончится наш маршрут.
Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в кемпинге Горбуша в домиках с печкой по 2-4 человека;
- 2 ночи в палаточном лагере в заливе Николая;
- 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.
Стоимость тура на 1 человека – 165 000 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Горбуша»
На базе Горбуша:
- две бани;
- есть душевые кабинки, с горячей и холодной водой;
- просторные теплые кают-компании для приёма пищи и посиделок;
- туалеты с санфаянсом и централизованным водоснабжением;
- сушильные комнаты для одежды и снаряжения,
- теплые домики с настоящей дровяной печью.
Палаточный лагерь
Гостиница в Николаевске-на-Амуре
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание на туристической базе
- Трехразовое питание
- Трансферт Хабаровск – побережье – Хабаровск
- Гостиница 1 сутки в Комсомольске-на-Амуре
- Работа повара, инструктора, гида
- Получение разрешения на проезд по частным дорогам и через режимные объекты, переправа через реку Амгунь
- Ежедневные пешие и морские экскурсии (кроме непогоды)
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- Катера, лодки
- Баня ежедневно
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания
- Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек)
- Страховка от несчастного случая
- Аренда снаряжения
- Трансфер в городе Хабаровск
- Алкоголь
- Место начала и завершения?
- Хабаровск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Шапка теплая (флис, синтетика).
- Термобелье (нательное белье).
- Одежда туристическая для активного отдыха (горка, энцефалитка, егерь, софтшелл или др.).
- Костюм ветра-влагозащитный штормовой (куртка, осеняя, весенняя, дождевик утеплённый, костюм яхтсмена или др.).
- Перчатки походные (желательно неопрен или влагостойкие).
- Белье (футболка, майка, нижнее белье, носки и. т. д.).
- Носки тёплые (термоноски, шерстяные носки).
- Свитер с высокой горловиной.
- Высокие резиновые сапоги (заброды или болотные сапоги для посадки в катер).
- Обувь сменная (кроссовки, трекинговые ботинки или др. для передвижения в местах ночевок, стоянок).
- Спальный мешок (экстрим до -5, комфорт до +3) + вкладыш.
- Гермомешок, герморюкзак для личного снаряжения.
- Гигиенический набор (зубная паста, щетка, туалетная бумага, крем, помада гигиеническая и т. д).
- Возможно ли изменение в программе?
Программа тура может меняться руководителем тура единолично исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.
- Какие особенности у тура?
Формат путешествия экспедиционный в труднодоступной местности при полной автономности.
В удалении от населенных пунктов и отсутствии возможности своевременно обратиться в медучреждения.
От погоды зависит время в пути.
При плохой погоде будут задержки на маршруте или отмена тех, или иных маршрутов и экскурсий.
Негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт.
Возможны резкие перепады температуры.
К подбору личного снаряжения необходимо отнестись с максимальным вниманием!
На маршруте большое количество крупных хищников, необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательным.
- Рекомендации по прилету и возвращению
Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после её окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).
Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.
Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.
Гостиницы, которые мы рекомендуем.
Класс VIP:
- «Сопка» – находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей;
- «Парус» – в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной.
Эти две гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса.
«Азимут», «Бутик Отель» – обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города.
«Саппоро» – также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.
«Чайка» – бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра.
Рекомендуем гостиницы: Азимут – Истомина 56а (одна из лучших гостиниц города), Бутик Отель, Хабаровск Сити – Истомина 64, Саппоро – Комсомольская д. 79, Сопка – Кавказская д. 20, Шевченко 5
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.