Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение

Киты и белухи залива Николая

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Охотское море в июле напоминает русскую Арктику – айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся планктоном и белухи, идущие за косяком рыбы.

Если вы жаждете приключений и хотите побывать в настоящей экспедиции, увидеть самые дикие уголки нетронутой природы и испытать себя, тогда это путешествие точно для Вас! Откройте для себя арктический характер и удивительный мир южного Охотоморья.
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Ближайшие даты:
1
июл
3
июл

Что вас ожидает:

Три вида китов
Три вида китов
У вас будет возможность посетить места обитания сразу трех видов китов – гренландских, белух и косаток
Арктические красоты
Арктические красоты
Красивые виды, яркие закаты, интересная геология и необыкновенные ландшафты
Насладиться деликатесами
Насладиться деликатесами
Попробуем разнообразные свежие морепродукты и чаи из диких трав и ягод
Рыболовный рай
Рыболовный рай
В этом путешествии вы сможете рыбачить и в море, и на реках, и на озерах. Где еще такое возможно?
Кемпинг «Горбуша»
Кемпинг «Горбуша»
Вы будете проживать на турбазе, история которой связана с суровым Охотским морем, здесь все пропитано духом необузданной стихии

Программа тура по дням

1 день

Хабаровск - Охотское море

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы.

Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.

Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.

После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждёт длительный переезд на побережье Охотского моря, в пути от 18 до 24 часов.

Путь пройдёт через г. Комсомольск-на-Амуре, сразу хотим предупредить, что дорога утомительная.

Питание в пути осуществляется за свой счет в кафе.

Остановки будут делаться каждые 2-3 часа.

По прибытии на побережье вас встретит катер, на котором группу доставят на базу Горбуша.

В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня и ужин.

Важная информация: Время в пути напрямую зависит от погодных условий и состояния дорожного полотна.

Хабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское мореХабаровск - Охотское море
2 день

База Горбуша

В этот день после утомительной дороги мы организуем отдых на базе Горбуша, будут организованы несложные экскурсии, выходы к интересным местам и рыбалка в море и находящейся рядом реке.

Можно будет выйти в море на лодке, посетить некоторые интересные места.

База ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза ГорбушаБаза Горбуша
3 день

Первый день наблюдения за китами

Сегодня мы выйдем в море, наша главная цель увидеть китов!

Хотим обратить внимание, на то что с собой надо взять теплую одежду, желательно зимнюю, так как в море из-за наличия льда будет холодно.

Мы пройдём вдоль побережья, к местам куда выходят киты, сделаем высадки на берег, посетим места где собираются нерпы, порыбачим.

Первый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китамиПервый день наблюдения за китами
4 день

Наблюдение за китами

Второй выход в море для наблюдения за китами.

Мы пройдём вдоль побережья, к местам где кормятся киты, сделаем высадки на берег, посетим места где, собираются нерпы, порыбачим.

Нас ждет насыщенное путешествие!

Наблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китамиНаблюдение за китами
5 день

Белухи залива Николая

Этот день мы посвятим выходу в реку Усалгин в устье которой собираются белухи.

Пройдем по всему Заливу Николая, поднимемся по реке, где будет организована ночёвка.

Наша цель посмотреть, как белухи ловят рыбу.

В это время на нерест идёт корюшка, которую мы также будем ловить и тут же готовить.

Нас всегда будут сопровождать повар и гиды.

Белухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива Николая
6 день

Белухи залива Николая

Второй день наблюдения за белухами.

Залив Николая это уникальный мелководный залив, который облюбовали три вида китов: гренландские, белухи и косатки.

Нечасто можно встретить такие места, где за один день получится увидеть столько видов китов.

Рыбалка и ночевка.

Белухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива НиколаяБелухи залива Николая
7 день

Завершающий день в заливе Николая

Последний день в заливе Николая.

После обеда возвращаемся на базу Горбуша.

Завершающий день в заливе НиколаяЗавершающий день в заливе Николая
8 день

И вновь киты

В этот день мы снова выйдем в море, чтобы наблюдать за китами.

Наша цель – увидеть косаток и редких гренландских китов, которые приходят в мелководный залив Николая кормиться, плавая среди льдов.

И вновь китыИ вновь китыИ вновь китыИ вновь киты
9 день

Отъезд в Хабаровск

В этот день мы прибудем к точке выезда в г. Хабаровск, где нас заберёт автотранспорт, доберёмся в г. Комсомольск-на-Амуре, где будет организована ночёвка в гостинице.

10 день

Прибытие в Хабаровск

Сегодня мы прибудем в г. Хабаровск, где закончится наш маршрут.

Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в кемпинге Горбуша в домиках с печкой по 2-4 человека;
  • 2 ночи в палаточном лагере в заливе Николая;
  • 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.

Стоимость тура на 1 человека – 165 000 рублей.

Варианты проживания

Турбаза «Горбуша»

6 ночей

На базе Горбуша:

  • две бани;
  • есть душевые кабинки, с горячей и холодной водой;
  • просторные теплые кают-компании для приёма пищи и посиделок;
  • туалеты с санфаянсом и централизованным водоснабжением;
  • сушильные комнаты для одежды и снаряжения,
  • теплые домики с настоящей дровяной печью.
Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»Турбаза «Горбуша»

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерь

Гостиница в Николаевске-на-Амуре

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на туристической базе
  • Трехразовое питание
  • Трансферт Хабаровск – побережье – Хабаровск
  • Гостиница 1 сутки в Комсомольске-на-Амуре
  • Работа повара, инструктора, гида
  • Получение разрешения на проезд по частным дорогам и через режимные объекты, переправа через реку Амгунь
  • Ежедневные пешие и морские экскурсии (кроме непогоды)
  • Групповое оборудование и снаряжение для тура
  • Катера, лодки
  • Баня ежедневно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
  • Проживание в Хабаровске перед началом программы и после ее окончания
  • Питание в пути населенных пунктах (даже в случае задержек)
  • Страховка от несчастного случая
  • Аренда снаряжения
  • Трансфер в городе Хабаровск
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Хабаровск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Шапка теплая (флис, синтетика).
  2. Термобелье (нательное белье).
  3. Одежда туристическая для активного отдыха (горка, энцефалитка, егерь, софтшелл или др.).
  4. Костюм ветра-влагозащитный штормовой (куртка, осеняя, весенняя, дождевик утеплённый, костюм яхтсмена или др.).
  5. Перчатки походные (желательно неопрен или влагостойкие).
  6. Белье (футболка, майка, нижнее белье, носки и. т. д.).
  7. Носки тёплые (термоноски, шерстяные носки).
  8. Свитер с высокой горловиной.
  9. Высокие резиновые сапоги (заброды или болотные сапоги для посадки в катер).
  10. Обувь сменная (кроссовки, трекинговые ботинки или др. для передвижения в местах ночевок, стоянок).
  11. Спальный мешок (экстрим до -5, комфорт до +3) + вкладыш.
  12. Гермомешок, герморюкзак для личного снаряжения.
  13. Гигиенический набор (зубная паста, щетка, туалетная бумага, крем, помада гигиеническая и т. д).
Возможно ли изменение в программе?

Программа тура может меняться руководителем тура единолично исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств, что не является нарушением условий договора.

Какие особенности у тура?

Формат путешествия экспедиционный в труднодоступной местности при полной автономности.

В удалении от населенных пунктов и отсутствии возможности своевременно обратиться в медучреждения.

От погоды зависит время в пути.

При плохой погоде будут задержки на маршруте или отмена тех, или иных маршрутов и экскурсий.

Негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт.

Возможны резкие перепады температуры.

К подбору личного снаряжения необходимо отнестись с максимальным вниманием!

На маршруте большое количество крупных хищников, необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательным.

Рекомендации по прилету и возвращению

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после её окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).

Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.

Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.

Гостиницы, которые мы рекомендуем.

Класс VIP:

  • «Сопка» – находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей;
  • «Парус» – в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной.

Эти две гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса.

«Азимут», «Бутик Отель» – обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города.

«Саппоро» – также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.

«Чайка» – бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра.

Рекомендуем гостиницы: Азимут – Истомина 56а (одна из лучших гостиниц города), Бутик Отель, Хабаровск Сити – Истомина 64, Саппоро – Комсомольская д. 79, Сопка – Кавказская д. 20, Шевченко 5

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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