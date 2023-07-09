1 день

Хабаровск - Охотское море

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы.

Вам необходимо подготовиться к длительному путешествию и отдохнуть после него.

Встреча группы происходит в условленное время по адресу который мы сообщим Вам в общем чате, к месту необходимо добраться самостоятельно.

После встречи с группой в г. Хабаровск вас ждёт длительный переезд на побережье Охотского моря, в пути от 18 до 24 часов.

Путь пройдёт через г. Комсомольск-на-Амуре, сразу хотим предупредить, что дорога утомительная.

Питание в пути осуществляется за свой счет в кафе.

Остановки будут делаться каждые 2-3 часа.

По прибытии на побережье вас встретит катер, на котором группу доставят на базу Горбуша.

В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня и ужин.

Важная информация: Время в пути напрямую зависит от погодных условий и состояния дорожного полотна.