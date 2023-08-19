1 день

Хабаровск - Охотское море

Путешествие начинается в Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.

В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы. Так необходимо подготовиться к длительному путешествию в начале.



Встреча группы происходит в условленное время в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровске. В аэропорт необходимо добраться самостоятельно.

После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждет перелет на самолете авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре, время полета 1 час 35 минут.

Далее группу встретит автотранспорт, на котором мы доберемся к мысу Перовского (в пути от 2,5 до 4 часов) по гравийной лесной дороге.

От мыса Перовского на катамаране вас ждет переход в бухту Врангеля в зависимости от морской обстановки переход займет от 4 часов до 6 часов.

Позднее прибытие, заселение в кемпинг по два человека в одну палатку с раздельными комнатами, прохождение инструктажа, знакомство с базой, сотрудниками, ужин.

Важная информация: Время прибытия напрямую зависит от расписания авиарейсов. В случае позднего прибытия самолёта, будет организована ночевка в г. Николаевск-на-Амуре.

Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия.