Тур является автономным, туристским, экспедиционным мероприятием, проходящим в дикой природе,

труднодоступной местности Хабаровского края Российской Федерации.

Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах.

Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки.

Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учёта мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.

Фактическая погода может отличаться от прогнозируемой. Морская обстановка может отличаться от прогнозируемой. Компания не гарантирует хорошую погоду и не несет ответственность за погоду и морскую обстановку, так как не может на это повлиять.

Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Онгачан, Врангеля, мыса Перовского), на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.

Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базах Онгачан, Врангеля имеется служебный интернет для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации.

Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у администратора баз, руководителя кемпинга.

Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться. Температура за сутки может колебаться от +35 до +2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная.

Во время тура при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах в связи с высокой влажностью вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в герма-мешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма-баул).

На базе мыс Врангеля ежедневно с 09:00 до 19:00 идёт строительство, из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.

Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы либо длительное ожидание.

Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты — дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.

Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора. Выход в море возможен только после прохождения инструктажа и тренировки. Выход в море на сапах заболевшим и в состоянии опьянения запрещён.

В связи с полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.

Во время тура на базах Онгачан, Врангель будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных.

В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.

Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты. Из-за погоды и морской обстановки возможны задержки на маршрутах и поздний или ранний выход с маршрута.