Шантарский архипелаг — это мир величественной дикой природы, где вас ждут
Программа тура по дням
Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - бухта Врангеля
Путешествие начинается в г. Хабаровске, куда необходимо добраться самостоятельно.
В г. Хабаровске необходимо быть за день до начала программы. Это необходимо для подготовки к длительному путешествию.
Встреча группы происходит в условленное время в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровск. В аэропорт необходимо добраться самостоятельно.
Перелёт г. Хабаровск — г. Николаевск-на-Амуре.
После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждёт перелёт на самолёте авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре (время полёта 1 час 35 минут).
Вас встретит автотранспорт, на котором доберётесь к мысу Перовского (в пути от 2,5 часов до 4 часов) по гравийной лесной дороге.
От мыса Перовского на катамаране вас ждёт переход в бухту Врангеля. В зависимости от морской обстановки переход займёт от 4 часов до 6 часов.
Позднее прибытие.
Заселение в кемпинг по два человека в одну палатку с раздельными комнатами.
Прохождение инструктажа.
Знакомство с базой, сотрудниками.
Ужин.
Бухта у мыса Врангеля
День пройдёт в бухте Врангеля.
Основная цель — увидеть и поплавать с гренландскими китами на SUP-досках.
В этот день вы сможете:
- плавать с китами. При наличии хорошей погоды в море можно будет выходить с раннего утра и до вечера. Гидрокостюмы и SUP-доски предоставляются. Необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности, получить необходимое снаряжение, и можно выходить в море (выход в море запрещён при наличии ветра, тумана, штормовых явлений).;
- рыбачить в море. Снасти можно взять на базе. Ловится на донную удочку камбала трёх видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Выход на рыбалку осуществляется на катере. Уловы готовят в таверне «Китовый Ус».;
- совершать пешие экскурсии. Будут организованы пешие экскурсии на смотровые площадки, грот и смотровую площадку «китовые камни».;
- посетить лекции учёных. Каждый день на базе Врангеля проходят интересные лекции учёных, биологов, изучающих китов и морских млекопитающих.
Бухта у мыса Врангеля
Ещё один день в бухте Врангеля.
Основная цель — увидеть и поплавать с гренландскими китами на SUP-досках.
В этот день вы сможете:
- плавать с китами. При наличии хорошей погоды в море можно будет выходить с раннего утра и до вечера. Гидрокостюмы и SUP-доски предоставляются. Необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности, получить необходимое снаряжение, и можно выходить в море (выход в море запрещён при наличии ветра, тумана, штормовых явлений).;
- рыбачить в море. Снасти можно взять на базе. Ловится на донную удочку камбала трёх видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Выход на рыбалку осуществляется на катере. Уловы готовят в таверне «Китовый Ус».;
- совершать пешие экскурсии. Будут организованы пешие экскурсии на смотровые площадки, грот и смотровую площадку «китовые камни».;
- посетить лекции учёных. Каждый день на базе Врангеля проходят интересные лекции учёных, биологов, изучающих китов и морских млекопитающих.
Переход на базу Онгачан
После завтрака вас ждёт переход на базу Онгачан.
Путь к бухте Онгачан через залив Академии займёт около 2 часов.
По пути посетим остров Беличий и Малые острова. Возможны высадки, но только при наличии хорошей погоды.
В пути возможны встречи с косатками и китами.
В бухте Онгачан вы разместитесь на базе в номерах по 4 или 6 человек. Имеется большая кают-компания, смотровые площадки и другая инфраструктура.
Большой Шантар
Остров Большой Шантар — самый большой остров Шантарского архипелага, тут расположена метеостанция, есть выходы геологических пород, полудрагоценной яшмы, кекуры, птичьи базары, развалины завода китобоев.
Путешествие на остров Большой Шантар займёт целый день.
По пути вы также посетите остров Утичий — место гнездования охотоморских птиц.
Вечером вас ждёт возвращение на базу Онгачан.
Малые шантарские острова
В этот день вы посетите вторую часть малых Шантарских островов.
Остров Малый Шантар, при наличии погоды остров Беличий.
Совершите высадку на берег и увидите интересные места.
Вечером прибудете на Онгачан.
После ужина свободное время.
Можно посидеть у костра или в кают-компании.
Бухта у мыса Врангеля
- плавать с китами. При наличии хорошей погоды в море можно будет выходить с раннего утра и до вечера. Гидрокостюмы и SUP-доски предоставляются. Необходимо будет пройти инструктаж по технике безопасности, получить необходимое снаряжение, и можно выходить в море (выход в море запрещён при наличии ветра, тумана, штормовых явлений).
- рыбачить в море. Снасти можно взять на базе. Ловится на донную удочку камбала трёх видов, окунь, навага, треска, бычок, краб. Выход на рыбалку осуществляется на катере. Уловы готовят в таверне «Китовый Ус».
- совершать пешие экскурсии. Будут организованы пешие экскурсии на смотровые площадки, грот и смотровую площадку «китовые камни».
- посетить лекции учёных. Каждый день на базе Врангеля проходят интересные лекции учёных, биологов, изучающих китов и морских млекопитающих.
Отъезд в Николаевск-на-Амуре
Ранний подъём.
Переезд к мысу Перовского и далее в Николаевск-на-Амуре.
Переход на катере займёт от 5 до 7 часов, далее на микроавтобусах около 3 часов.
Заселение по прибытии в Николаевск-на-Амуре в гостиницу «Север».
Стоит отметить, что это единственная крупная гостиница в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Вылет в Хабаровск
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 3 ночи на туристической базе «Онгачан» в комнатах с размещением по 4 или 6 человек, а также по личному желанию в палатках с использованием спальных мешков. Расселение производит администратор базы;
- 4 ночи на базе мыс Врангеля в палатках с размещение 2 человека с использованием спальных мешков. В палатках установлены раскладушки и освещение. Расселение производит администратор базы;
- 1 ночь в гостинице в Николаевске-на-Амуре.
Стоимость тура на 1 человека — 325 000 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Онгачан»
Размещение по 4 или 6 человек в комнатах.
Для сна — деревянный полок с матрацем, постельным бельём, одеялом, подушкой.
На базе имеется:
- электричество;
- баня;
- душевые кабинки с горячей водой;
- туалеты с санфаянсом;
- сушилка для одежды;
- столовая;
- костровая зона;
- беседка;
- экологические тропы.
База отдыха «Мыс Врангель»
- 2 бани
- душевые
- сушилка для одежды и снаряжения
- прачечная
- столовая
- костровая зона
- электричество
- туалеты с санфаянсом
- экологические тропы.
Гостиница «Север»
Размещение в единственной крупной гостинице в в Николаевске-на-Амуре с удовлетворительным уровнем комфорта и без особых изысков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на туристических базах и в кемпингах
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание)
- Авиабилеты Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск (регулярные рейсы)
- Трансфер Николаевск - побережье - Николаевск
- Работа повара, инструктора, гида
- Получение разрешения на посещение национального парка
- Ежедневные пешие и морские экскурсии (кроме непогоды)
- Групповое оборудование и снаряжение для тура
- Катера, лодки, сапборды, гидрокостюмы
- Душ ежедневно и электричество на всех базах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Хабаровска и обратно
- Проживание в Хабаровске перед началом программы и после её окончания (в случае задержек оплачивается самостоятельно)
- Питание в населённых пунктах (даже в случае задержек)
- Страховка от несчастного случая
- Аренда снаряжения
- Личное снаряжение
- Трансфер аэропорт - гостиница и по городу Хабаровску
- Перевес или доп. багаж
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для перемещения в море:
- штормовая одежда, штормовой костюм (комбинезон или куртку и штаны);
- высокие резиновые сапоги или вейдерсы (нужны для посадки и высадки в катер). Вейдерсы должны быть без шипов;
- обувь с теплыми стельками;
- непродуваемая шапочка;
- термоноски или утепленные носки (2 пары);
- непромокаемые перчатки (лучше неопреновые);
- бафф или балаклава.
Для легких треккингов и пребывания в лагере:
- лёгкая куртка (лучше GORE-TEX с капюшоном на случай дождя);
- лёгкая обувь для лагеря: кроссовки или, например, кроксы;
- треккинговые штаны или костюм «энцефалитка»;
- бейсболка или лёгкая шапочка;
- лёгкие перчатки;
- термобелье (2 шт. разной степени теплоты, чтобы можно было подобрать оптимальный вариант для каждого из типов применения);
- вкладыш в спальник;
- флиска (2 шт. разной степени теплоты);
- белье, футболки, носки (необходимое количество);
- полотенце походное;
- купальные принадлежности (на случай, если захочется залезть в воду);
- спальный мешок (+5°С комфорт). Если недостаточно одежды под голову, запаситесь подушкой (подойдет самолетная надувная подушка-подкова);
- гермомешок типа DRYBAG (непромокаемая сумка для всех вещей);
- налобный фонарик с запасными батарейками;
- хобу (сидушку);
- лёгкий рюкзак для треккингов (если вы не фотограф), чтобы сложить необходимые мелочи (бутылку с водой, термос, утеплённую одежду и пр.).
Для фототехники:
- непромокаемый рюкзак или гермомешок для фототехники;
- легкий DRYBAG для лодки, чтобы не убирать фотоаппарат каждый раз в рюкзак во время переходов по морю.
Другое необходимое личное снаряжение:
- личная аптечка, гигиенический набор косметичку, зубная щетка, влажные салфетки и т. п.;
- нож или мультитул.
Возможно ли изменение в программе?
Программа тура может меняться руководителем тура исходя из факторов безопасности группы, погоды, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств.
Возможны задержки возвращения в г. Хабаровск либо ранний выход с маршрута.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем происходит передвижение на маршруте?
Трансфер:
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.
Авиатранспортом по маршруту г. Хабаровск – г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск, на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 40 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм в том числе ограничений введенных в связи с COVID-19.
В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута.
Перерасчёт стоимости путёвки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперёлета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.
Автотранспортом от г. Николаевска-на-Амуре до побережья Охотского моря и обратно по грунтовой дороге. Трансфер и марка автотранспорта зависят от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 3 до 5 часов.
Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (отсутствуют населенные пункты, связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы.
Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды. В пути туалеты отсутствуют.
Морским транспортом на открытых катерах от мыса Перовского в бухту Врангеля и обратно. Время в пути от 4 до 7 часов в зависимости от морской обстановки, силы ветра, волн, тумана и других природных факторов.
При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть.
Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.
Компания не гарантирует хорошую погоду и не может на неё повлиять. Прогнозируемая погода может значительно отличаться от фактической погоды.
Какие тонкости есть в этом туре?
Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учёта мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала.
Фактическая погода может отличаться от прогнозируемой. Морская обстановка может отличаться от прогнозируемой. Компания не гарантирует хорошую погоду и не несет ответственность за погоду и морскую обстановку, так как не может на это повлиять.
Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Онгачан, Врангеля, мыса Перовского), на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения.
Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базах Онгачан, Врангеля имеется служебный интернет для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации.
Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у администратора баз, руководителя кемпинга.
Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться. Температура за сутки может колебаться от +35 до +2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная.
Во время тура при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах в связи с высокой влажностью вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в герма-мешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма-баул).
На базе мыс Врангеля ежедневно с 09:00 до 19:00 идёт строительство, из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт.
Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы либо длительное ожидание.
Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты — дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно.
Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив и возможно только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора. Выход в море возможен только после прохождения инструктажа и тренировки. Выход в море на сапах заболевшим и в состоянии опьянения запрещён.
В связи с полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы.
Во время тура на базах Онгачан, Врангель будут находиться другие туристические группы, научно-исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных.
В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды.
Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты. Из-за погоды и морской обстановки возможны задержки на маршрутах и поздний или ранний выход с маршрута.
Какие условия базы и проживание во время путешествия?
Наименование места размещения
Условия размещения
База Онгачан
|Размещение по 4 или 6 человек в комнатах. Для сна деревянный полок с матрацем, постельным бельём, одеялом, подушкой.
На базе имеется электричество, баня, душевые кабинки с горячей водой, туалеты с санфаянсом, сушилка для одежды, столовая, костровая зона, беседка, экологические тропы.
База мыс Врангеля
|Размещение в палатках по 2 человека. Кемпинговые палатки с 2 комнатами и общим тамбуром. В палатках имеется полиуретановый и надувной коврик.
На базе имеется 2 бани, столовая, душевые кабинки, сушильное помещение для вещей и снаряжения, прачечная, костровая зона, электричество, туалеты с санфаянсом, экологические тропы, душевые, сушилка для одежды.
Как будет организовано питание в туре?
Питание в населённых пунктах осуществляется за свой счёт, в том числе в случае задержек в г. Хабаровск, г. Николаевск-на-Амуре.
За пределами досягаемости пунктов общественного питания осуществляется организатором в пути и во время маршрутов в виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания.
Питание на базе «Врангель», «Онгачан» предоставляется в столовой централизовано.
Питание в местах полевых ночёвок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой кухни.
В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения либо руководителю группы во время полевых выездов и нахождения в кемпинге.
Какие ещё услуги включены в тур?
База «Онгачан»:
- проживание в комнатах или палатках по желанию;
- питание в столовой;
- душ (отдельное помещение);
- баня-бочка;
- электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие экскурсии (только в сопровождении егеря);
- сушильное помещение;
- стиральная машинка-полуавтомат (по согласованию с администратором);
- постельное белье в комнатах;
- беседка, костровая зона;
- туалет (отдельное здание);
- умывальная зона;
- рыбалка;
- снасти для рыбалки;
- приготовление уловов (по согласованию с администратором и зависит от загруженности поваров).
База «Мыс Врангеля»:
- питание в столовой;
- баня-бочка;
- душевые;
- электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения;
- сушильное помещение;
- кемпинг;
- лекторий;
- гидрокостюмы;
- сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора);
- пешие экскурсии (только в сопровождении егеря);
- рыбалка;
- снасти для рыбалки;
- стиральная машинка-полуавтомат (по согласованию с администратором);
- костровая зона;
- туалет (отдельное здание);
- площадка для запуска личных дронов;
- умывальная зона;
- приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).
В период морских переходов и дневных выездов:
- питание в виде перекуса и чая;
- спасательные жилеты;
- экскурсии.
Что запрещается во время тура?
Во время тура запрещено:
- потребление алкоголя вне мест размещения;
- самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах;
- удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения;
- нарушение правил и инструкций по технике безопасности;
- кормить диких животных и приближаться к ним;
- нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными;
- нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах;
- оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций;
- предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д.
- отвлекать водителя, капитана судна от управления;
- мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад;
- небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведённых мест;
- курить, вне специально отведённых мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте;
- нарушать введённые санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Участник тура грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом участник тура или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт тура.
Участник тура или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причинённый ущерб возникающие по причине противоправного поведения.
Какие есть возможные факторы риска во время тура?
Возможные факторы риска:
- встреча с дикими животными в том числе крупными хищниками; встреча с пресмыкающимися в том числе ядовитыми; ядовитые растения и их плоды; ядовитые грибы; кровососущие и другие насекомые; грызуны и другие переносчики болезней;
- возможные обвалы береговой линий, падение отдельных камней;
- воздействие дикой природы;
- введение санитарно-эпидемиологических ограничений;
- полная автономность и экспедиционный формат тура;
- отсутствие возможности своевременно получить медицинскую помощь и обратиться в медучреждение;
- отсутствие людей и населённых пунктов;
- высокое ультрафиолетовое излучение и солнечная активность; отсутствие связи (кроме спутниковой экстренной);
- высокая травмаопасность;
- лесные пожары;
- негативные погодные явления;
- резкое ухудшение штормовой обстановки;
- холодные (ледяные) туманы;
- высокая влажность;
- резкие и существенные перепады дневной, ночной, температуры;
- возникновение стихийных бедствий;
- возникновение цунами;
- возникновение усталости, дискомфорта, утомления, недомогания;
- обострение хронических болезней, заболевание;
- иные обстоятельства связанные с автономным, экспедиционным форматом путешествия, в том числе форс-мажорные.
Программа тура может меняться руководителем тура исходя из факторов безопасности группы, погоды, морской обстановки, концентрации китов в местах наблюдения и других объективных обстоятельств. Возможны задержки возвращения в г. Хабаровск, либо ранний выход с маршрута.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.