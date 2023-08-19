Найдено 3 тура в категории « SUP-прогулки » в Хабаровске, цены от 225 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 10 дней 1 отзыв Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель Начало: Хабаровск «При наличии погоды возможно поплавать с китами на SUP-досках» 225 000 ₽ за человека 🏄 SUP-прогулки 🚁 На вертолёте Авторский тур 9 дней 1 отзыв Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья Начало: г. Хабаровск «Примите участие в экспедиции в Охотоморье, и вы сможете увидеть, как киты проходят в нескольких метрах от sup-борда, как нежатся на лежбище тюлени, а разноцветные скалы из яшмы переливаются на солнце» от 550 000 ₽ за человека 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 10 дней 2 отзыва Экспедиция на Шантарские острова Начало: г. Хабаровск «Основная цель — увидеть и поплавать с гренландскими китами на SUP-досках» от 275 000 ₽ за человека Все туры Хабаровска Последние отзывы на туры М Мария Экспедиция на Шантарские острова Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.

М Мария Экспедиция на Шантарские острова Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Хабаровске Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель Шантарский архипелаг и побережье Охотоморья Экспедиция на Шантарские острова В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Хабаровске в июне 2024 Сейчас в Хабаровске в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 225 000 до 550 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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