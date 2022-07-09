Всё о Ханты-Мансийском автономном округе

Полезная информация о Ханты-Мансийском автономном округе

Что нужно знать о Ханты-Мансийском автономном округе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 17 экскурсий
Местное время в Ханты-Мансийском автономном округе
15:3615
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаХанты-Мансийский автономный округ
По-английскиKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra
Население города1 460 892 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg

Где находится Ханты-Мансийский автономный округ на карте

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