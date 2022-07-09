Полезная информация о Ханты-Мансийском автономном округе
Что нужно знать о Ханты-Мансийском автономном округе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 17 экскурсий
Местное время в Ханты-Мансийском автономном округе
15:3615
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ханты-Мансийский автономный округ
|По-английски
|Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra
|Население города
|1 460 892 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg