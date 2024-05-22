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Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
24450
₽
за чел.
Тур проводится под запрос. Информацию по подходящим датам уточняйте у менеджера. Программа тура «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем н...
Последние отзывы о турах по Ингушской республике
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.