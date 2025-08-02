Это уникальный формат, во время которого вы познакомитесь с Иннополисом и исследуете его в формате квеста.
Вас ждёт интерактивная игра с сюжетной линией, во время которой вы будете перемещаться по городу в сопровождении ведущего, собирать коды-подсказки и решать нестандартные задачи. Всё это — чтобы найти капсулу с секретным посланием!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
На старте гид расскажет о целях и задачах города, его инфраструктуре и амбициозных планах. Затем участникам в сопровождении ведущего предстоит выполнить ряд нестандартных и увлекательных заданий для спасения планеты Земля! Приготовьтесь разгадывать шифры, оживлять картины, изучать ИT-специальности и выяснять, как они делают наш мир лучше.
Квест поможет:
- пробудить интерес к IT-профессиям
- замотивировать к хорошей учебе
- объединить в команду
- сформировать навыки сотрудничества и взаимопомощи
- проявить таланты и креативность
После прохождения квеста каждый получает подарок на память.
Организационные детали
- Данная программа начинается и заканчивается в Иннополисе. Добраться до Иннополиса можно на личном автомобиле, каршеринге, такси, городском автобусе
- Обратите внимание: данная экскурсия не включает посещение Университета Иннополис и студенческого кампуса. Во время экскурсии вы пройдёт в холл Университета Иннополис и посетите здание технопарка имени А. Попова.
- Программа ориентирована на семьи с детьми 10–15 лет и на школьные группы (5–9 классы)
- Если в вашей группе более 6 человек, стоимость участия 1 400 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Иннополис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Иннополисе
Провели экскурсии для 8559 туристов
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюблённый в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 авг 2025
Все было отлично. Экскурсовод рассказала даже больше, чем мы ожидали. Ребёнок 11 лет шёл на экскурсию без удовольствия, но в итоге остался в полном восторге.
П
Павел
1 авг 2025
Выбрали экскурсию с квестом, что бы было интересно детям 8,10 и 16 лет. Все прошло отлично. Экскурсию проводил студент университета и житель города, поэтому мы получили максимально исчерпывающие ответы на свои вопросы. Квест проходил в теплой дружеской обстановке и детям очень понравился.
А
Анастасия
10 июл 2025
Были семьёй с двумя детками 9 и 16 лет. Всем понравилось - и взрослым и детям. Интересно, познавательно и весело. Спасибо!
