Это уникальный формат, во время которого вы познакомитесь с Иннополисом и исследуете его в формате квеста. Вас ждёт интерактивная игра с сюжетной линией, во время которой вы будете перемещаться по городу в сопровождении ведущего, собирать коды-подсказки и решать нестандартные задачи. Всё это — чтобы найти капсулу с секретным посланием!

за 1–5 человек или 1400 ₽ за человека, если вас больше

Описание квеста

На старте гид расскажет о целях и задачах города, его инфраструктуре и амбициозных планах. Затем участникам в сопровождении ведущего предстоит выполнить ряд нестандартных и увлекательных заданий для спасения планеты Земля! Приготовьтесь разгадывать шифры, оживлять картины, изучать ИT-специальности и выяснять, как они делают наш мир лучше.

Квест поможет:

пробудить интерес к IT-профессиям

замотивировать к хорошей учебе

объединить в команду

сформировать навыки сотрудничества и взаимопомощи

проявить таланты и креативность

После прохождения квеста каждый получает подарок на память.

Организационные детали