Необычное автомобильно-пешеходное путешествие – прогулка по историческому центру Иркутска и его наиболее интересным достопримечательностям.
Буквально за несколько часов вы увидите знаковые места города, ценные исторические памятники светской и храмовой архитектуры, необычные арт-объекты и, конечно, популярный 130-й квартал, где сосредоточены старинные деревянные строения и объекты, знакомящие туристов с историей и традициями края.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Завершение: Улица Седова, 2, Иркутск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Если ваш отель находится в центральной части Иркутска
Мы с удовольствием заберем вас от отеля/доставим в отель по окончанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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