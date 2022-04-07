Об экскурсии

Необычное автомобильно-пешеходное путешествие – прогулка по историческому центру Иркутска и его наиболее интересным достопримечательностям.

Буквально за несколько часов вы увидите знаковые места города, ценные исторические памятники светской и храмовой архитектуры, необычные арт-объекты и, конечно, популярный 130-й квартал, где сосредоточены старинные деревянные строения и объекты, знакомящие туристов с историей и традициями края.