Автомобильное путешествие по необычному Иркутску

Необычное автомобильно-пешеходное путешествие - прогулка по историческому центру Иркутска

Индивидуальная
Необычное автомобильно-пешеходное путешествие – прогулка по историческому центру Иркутска и его наиболее интересным достопримечательностям.
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску

Что вас ожидает 🤩

  • Сквер имени Кирова
  • Мемориал Вечный огонь
  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • Московские ворота
  • Набережная Ангары
  • Казанский собор
  • Кружевной дом
  • Центральный рынок, рыночная площадь, по согласованию
  • Крестовоздвиженская церковь
  • 130-й квартал

Об экскурсии

Необычное автомобильно-пешеходное путешествие – прогулка по историческому центру Иркутска и его наиболее интересным достопримечательностям.
Буквально за несколько часов вы увидите знаковые места города, ценные исторические памятники светской и храмовой архитектуры, необычные арт-объекты и, конечно, популярный 130-й квартал, где сосредоточены старинные деревянные строения и объекты, знакомящие туристов с историей и традициями края.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Завершение: Улица Седова, 2, Иркутск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Если ваш отель находится в центральной части Иркутска
  • Мы с удовольствием заберем вас от отеля/доставим в отель по окончанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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