Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Иркутск - это город с богатой историей и культурой. Здесь вы увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор и Московские ворота. Прогуляетесь по историческому центру, узнаете о пожаре 1879 года и легендах

города. Оцените кружевные деревянные дома и их узоры, посетите 130-й квартал и Крестовоздвиженскую церковь. На улице Канадзавы вас ждет памятник русско-японской дружбе, а в сквере иркутской скульптуры - символ мудрости «Три обезьяны»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В октябре и апреле также можно посетить Иркутск, но будьте готовы к более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и необходимость теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.