Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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Здравствуй, Иркутск!

Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города

Ирина
Ирина – Гид из Иркутска
«Из всех сибирских городов самый лучший — Иркутск.

Иркутск превосходный город 🏙️.

Совсем интеллигентный», — писал Чехов.

Это старейший очаг европейской культуры в «середине земли»: именно здесь появились первые в стране провинциальная библиотека и музей 🖼.

Вы посетите главные достопримечательности 🏛️ города и узнаете о связанных с ним событиях и людях.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 980 ₽ за экскурсию

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Здравствуй, Иркутск!
Здравствуй, Иркутск!

Что вас ожидает

Иркутск изнутри
Исторический центр запомнится вам чудесными храмами, старинными площадями и купеческими усадьбами. Я покажу место основания иркутского острога, Спасскую церковь ⛪, Богоявленский собор и Московские ворота. Расскажу о пожаре 1879 года, поделюсь легендой о городском фонтане и раскрою, в какой церкви венчался Колчак. Кроме того, вы побываете в административном центре города — сквере имени Кирова — отыщете нулевой километр и оцените самый известный особняк Иркутска «Белый дом».

Иркутск деревянный и мультикультурный
Иркутск знаменит кружевными деревянными домами. Вы научитесь расшифровывать узоры на их наличниках, посетите колоритный 130-й квартал и оцените Крестовоздвиженскую церковь ⛪ в стиле «сибирское барокко». Кроме того, в нашем городе гармонично сочетаются русские традиции и азиатская культура. Гуляя по улице Канадзавы, вы увидите «Выпавшее яйцо» — памятник русско-японской дружбе. А в сквере иркутской скульптуры услышите легенду о буддийском символе мудрости «Три обезьяны».

Организационные детали

Экскурсия ⛳ предполагает один переезд на трамвае. Билет 🎫 оплачивается отдельно — 15 рублей с человека.

Здравствуй, Иркутск!
Здравствуй, Иркутск!
Здравствуй, Иркутск!
Здравствуй, Иркутск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я (историк) и мой друг Сергей (геолог) будем рады познакомить вас с Иркутском и Байкалом. Мы увлеченные люди, которых волнует родной край и его судьба. Симбиоз наших знаний позволяет предложить вам интересные экскурсионные программы, ответить на интересующие вопросы. Но кроме этого, мы хотим делиться своими наблюдениями и впечатлениями о городе и Байкале. Словом, мы покажем вам Наш Иркутск и Наш Байкал. Главная наша цель, чтобы Иркутск и Байкал после нашего небольшого путешествия не остались для вас точками на карте, а стали маленькими частичками вашей жизни.
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