Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Иркутск изнутри

Исторический центр запомнится вам чудесными храмами, старинными площадями и купеческими усадьбами. Я покажу место основания иркутского острога, Спасскую церковь ⛪, Богоявленский собор и Московские ворота. Расскажу о пожаре 1879 года, поделюсь легендой о городском фонтане и раскрою, в какой церкви венчался Колчак. Кроме того, вы побываете в административном центре города — сквере имени Кирова — отыщете нулевой километр и оцените самый известный особняк Иркутска «Белый дом».

Иркутск деревянный и мультикультурный

Иркутск знаменит кружевными деревянными домами. Вы научитесь расшифровывать узоры на их наличниках, посетите колоритный 130-й квартал и оцените Крестовоздвиженскую церковь ⛪ в стиле «сибирское барокко». Кроме того, в нашем городе гармонично сочетаются русские традиции и азиатская культура. Гуляя по улице Канадзавы, вы увидите «Выпавшее яйцо» — памятник русско-японской дружбе. А в сквере иркутской скульптуры услышите легенду о буддийском символе мудрости «Три обезьяны».

Организационные детали

Экскурсия ⛳ предполагает один переезд на трамвае. Билет 🎫 оплачивается отдельно — 15 рублей с человека.