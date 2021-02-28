Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Погрузитесь в историю Иркутска, посетив его главные достопримечательности. Откройте для себя старинные храмы, купеческие усадьбы и уникальные памятники
Иркутск - это город с богатой историей и культурой. Здесь вы увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор и Московские ворота. Прогуляетесь по историческому центру, узнаете о пожаре 1879 года и легендах читать дальшеуменьшить
города. Оцените кружевные деревянные дома и их узоры, посетите 130-й квартал и Крестовоздвиженскую церковь.
На улице Канадзавы вас ждет памятник русско-японской дружбе, а в сквере иркутской скульптуры - символ мудрости «Три обезьяны»
Лучшее время для посещения Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В октябре и апреле также можно посетить Иркутск, но будьте готовы к более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и необходимость теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасская церковь
Богоявленский собор
Московские ворота
130-й квартал
Крестовоздвиженская церковь
Выпавшее яйцо
Три обезьяны
Описание экскурсии
Иркутск изнутри
Исторический центр запомнится вам чудесными храмами, старинными площадями и купеческими усадьбами. Я покажу место основания иркутского острога, Спасскую церковь, Богоявленский собор и Московские ворота. Расскажу о пожаре 1879 года, поделюсь легендой о городском фонтане и раскрою, в какой церкви венчался Колчак. Кроме того, вы побываете в административном центре города — сквере имени Кирова — отыщете нулевой километр и оцените самый известный особняк Иркутска «Белый дом».
Иркутск деревянный и мультикультурный
Иркутск знаменит кружевными деревянными домами. Вы научитесь расшифровывать узоры на их наличниках, посетите колоритный 130-й квартал и оцените Крестовоздвиженскую церковь в стиле «сибирское барокко». Кроме того, в нашем городе гармонично сочетаются русские традиции и азиатская культура. Гуляя по улице Канадзавы, вы увидите «Выпавшее яйцо» — памятник русско-японской дружбе. А в сквере иркутской скульптуры услышите легенду о буддийском символе мудрости «Три обезьяны».
Организационные детали
Экскурсия предполагает один переезд на трамвае. Билет оплачивается отдельно — 15 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 848 туристов
Я историк по образованию и гид по призванию. Буду рада познакомить вас с Иркутском и Байкалом.
История и судьба нашего края очень меня волнуют, и это моя личная история тоже.
Главная цель нашей встречи — чтобы после небольшого путешествия Иркутск и Байкал остались для вас не просто точками на карте, а маленькими частичками вашей жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Человек,влюблённый в свой город, знающий его историю, традиции, важные события-это дорогого стоит. А когда человек ещё и профессионал в своём деле- это приятнее вдвойне. Ирина, читать дальшеуменьшить
как,, Сибирская очаровательная снегурочка’’ с огромной любовью преподнесла все свои знания, исторические артефакты, интересные моменты. Великолепный, очаровательный рассказчик. Приезжайте в Иркутск с хорошим настроением и влюбляйтесь в него, как Ирина!!! Очень всем рекомендую ее экскурсию!!!!!
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С
Светлана
Экскурсия была очень познавательная. Три часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересного. По её рекомендации мы побывали в Знаменском женском монастыре, посмотрели мощи Иннокентия Иркутского и могилу Трубецкой.