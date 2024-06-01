1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 490₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Иркутский острог и его окрестности
Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах
Начало: Возле Спасской церкви
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- ННаталья27 мая 2024Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
- ММарина26 мая 2024Познавательная, интересная экскурсия, узнали много нового об истории города. Огромное спасибо гиду Константину. Рекомендую.
- ЕЕлена24 мая 2024Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
- ААнастасия20 мая 2024Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Спасская церковь»
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