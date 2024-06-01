Спасская церковь

Найдено 27 экскурсий в категории «Спасская церковь» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
33 отзыва
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670 за всё до 5 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 5 чел.
Загадки древнего Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 490 за всё до 2 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Иркутский острог и его окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Иркутский острог и его окрестности
Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах
Начало: Возле Спасской церкви
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Иркутск - город контрастов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Иркутск. Исторические зарисовки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500 за человека
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за человека
Время Иркутска: погружение в историю города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.
Старинные храмы Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Непарадный Иркутск: история из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
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    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Познавательная, интересная экскурсия, узнали много нового об истории города. Огромное спасибо гиду Константину. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
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  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
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    единую логическую цепь и охватывающим все периоды его развития. Мы ранее уже бывали в Иркутске, посещали различные музеи, но только после экскурсии с Натальей все кусочки знаний встали на свое место. Как будто пазл сошелся)) Наталья прекрасный собеседник и профессиональный историк, поэтому отвечает на вопросы, касающиеся не только истории Иркутска, но и всей нашей страны. Экскурсия проходит на вместительном комфортабельном автомобиле с кондиционером и панорамным обзором. По желанию маршрут легко перестраивается под ваши интересы и везде Наталья находит какие-то интересные факты и истории из жизни города. Дополнительно мы с Натальей посетили музей «на свалке» - это что-то невообразимое!! Очень круто и совершенно неожиданно. Ничего подобного нигде в стране нет! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Спасская церковь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. По Иркутску на авто и пешком
  3. Об Иркутске - с теплотой и любовью
  4. Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
  5. Иркутск: история, легенды и современность
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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