1 день

Листвянка. Камень Черского. Байкальский музей

Ваше яркое приключение начинается прямо сейчас!

Ключевые эмоции на ближайшие несколько дней: восторг, заряд энергии, искреннее удивление: “Неужели Сибирь – это настолько красиво?! ”

Встречаем вас в аэропорту.

Первый пункт назначения – посёлок Листвянка.

Тут вы увидите берег Байкала.

В том числе, с высоты: на канатной дороге поднимемся к камню Черского.

Это смотровая площадка, откуда открывается величественный вид на берег и гладь озера.

Отличная идея для первого дня – познакомиться с историей в байкальском музее.

Гид сделает экскурсию максимально лёгкой: откройте для себя легенды озера, изучите местных рыбок и нерп – милых тюленей, которые обитают только на Байкале.

К вечеру заселяемся в отель Крестовая Падь и отдыхаем после насыщенного дня.