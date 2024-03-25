Байкал: краски сибирской осени

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Встречайте самое уютное время года на берегах Байкала. Уединённые леса сибирской тайги с ароматом дождя. Неизведанные острова и степи, которые осенью приобретают особый шарм.

Байкальская осень впечатляет даже самых искушённых путешественников! Познакомитесь с локациями, достойными мировых travel-блогов – Ольхон, Тажеранские степи, этнопарк “Золотая Орда”. Исследуете памятник инженерной мысли – Кругобайкальскую железную дорогу. Пройдете на катере вдоль красочных берегов. Попробуете сочетания байкальской кухни: уха, загудай, бурятские позы.
Байкал: краски сибирской осени
Байкал: краски сибирской осени
Байкал: краски сибирской осени
Ближайшие даты:
30
сен
14
окт

Что вас ожидает:

Колоритная бурятская культура
Колоритная бурятская культура
Нас встретят местные жители в красочных нарядах, познакомят с народными ритуалами и закружат в традиционном хороводе
Байкальские деликатесы
Байкальские деликатесы
Попробуем буузы ручной лепки, наваристый суп – бухлёр, молочную настойку – тарасун
Панорамы осенних берегов
Панорамы осенних берегов
Увидим с воды бескрайние тоннели Кругобайкальской железной дороги в обрамлении ярких осенних пейзажей
Хранитель Байкала
Хранитель Байкала
Сделаем необычные фото на фоне аутентичной скульптуры известного художника Даши Намдакова
Обед в бухте Ая
Обед в бухте Ая
Погуляем по золотому песочку и полюбуемся завораживающими видами в уединенной бухте

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Камень Черского. Байкальский музей

Ваше яркое приключение начинается прямо сейчас!

Ключевые эмоции на ближайшие несколько дней: восторг, заряд энергии, искреннее удивление: “Неужели Сибирь – это настолько красиво?! ”

Встречаем вас в аэропорту.

Первый пункт назначения – посёлок Листвянка.

Тут вы увидите берег Байкала.

В том числе, с высоты: на канатной дороге поднимемся к камню Черского.

Это смотровая площадка, откуда открывается величественный вид на берег и гладь озера.

Отличная идея для первого дня – познакомиться с историей в байкальском музее.

Гид сделает экскурсию максимально лёгкой: откройте для себя легенды озера, изучите местных рыбок и нерп – милых тюленей, которые обитают только на Байкале.

К вечеру заселяемся в отель Крестовая Падь и отдыхаем после насыщенного дня.

Листвянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музей
2 день

Прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги

В отеле для вас будет накрыт потрясающий завтрак в формате шведского стола.

Как допьёте утренний кофе, поднимайтесь на борт корабля!

Нас ждёт водное приключение и красивейшие панорамы осенних берегов.

Сегодня вы увидите эпохальный памятник инженерной мысли – Кругобайкальскую железную дорогу.

Это одна из самых дорогих дорог мира.

Она поражает гостей масштабами: бескрайние тоннели, галереи, эпохальные мосты и статные опоры.

Гид познакомит с историями этих мест.

Это будет настоящее погружение в прошлое Сибири!

Не забывайте наслаждаться байкальскими видами в прогулке на катере!

С каждым километром пути ландшафты меняются, открывая яркое побережье озера.

Спускаемся на берег и наслаждаемся вечером в гостеприимном посёлке: загляните на местный рынок, попробуйте копчёного омуля, встречайте красочный закат.

Прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги
3 день

Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»

Сегодня нам предстоит около 4-ёх часов дороги.

Наградой за проделанный путь станет сакральный остров Ольхон и этнопарк “Золотая Орда”.

Колоритная бурятская культура покоряет гостеприимством!

Вас встретят местные жители в красочных нарядах, познакомят с народными ритуалами и закружат в традиционном хороводе!

Не отказывайтесь от байкальских деликатесов: буузы ручной лепки, наваристый суп – бухлёр, молочная настойка – тарасун.

Ещё одно яркое впечатление сегодняшнего дня: долгожданный остров Ольхон!

Место притяжения путешественников со всего мира.

Своенравная природа, почитание традиций и шаманские ритуалы задают особый антураж этого места.

У вас будет время отдохнуть с дороги в отеле Ольхонские терема.

Вечером приглашаем погулять по окрестностям: вы увидите скалу Шаманка или мыс Бурхан – одно из любимых мест у гостей острова.

В древности тут совершали жертвоприношения, поэтому скала считается сакральной.

Наслаждаемся видами и встречаем яркий ольхонский закат.

Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»
4 день

Мыс Хобой

Мы отправляемся к самой северной точке острова!

Туда, где насыщенные волны бьются о скалистые берега.

С обрыва открывается вид, от которого захватывает дух.

И сама земля пропитана энергетикой шаманских обрядов.

Мыс Хобой покорит ценителей «сильных», заряженных мест.

Осенью он приобретает особую таинственность и открывается с новой, немного мистической стороны.

На обед организуем пикник на свежем воздухе.

Обратный путь запомнится посещением ещё более необычных локаций.

Одна из них: скульптура художника Даши Намдакова.

Тут делают фотографии путешественники и знаменитые блогеры;

Место стало своеобразной “визитной карточной” Ольхона.

В вашем распоряжении прекрасный вечер на острове: погуляйте по берегу, покатайтесь на сапах в гидрокостюмах или уединитесь в одном из аутентичных заведений на закате.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
5 день

Тажеранские степи. Бухта Ая. Дорога в Иркутск

Последний день путешествия мы наполнили одними из самых красивых впечатлений.

Дорога в город лежит через Тажеранские степи, возраст которых 300-400 миллионов лет.

Это красивейшие равнины, откуда открываются насыщенные панорамы озера.

Пейзажи напоминают мощные горы Исландии.

Обед организуем в уединённой бухте Ая.

Тут сформировался мягкий микроклимат: скалистые горы сохраняют заводь от байкальских ветров.

Погуляйте по золотому песочку и сделайте фотографии с завораживающими видами.

Обратная дорога проходит быстро – в группе вы найдёте новых друзей и хороших знакомых.

Мы доставим вас в аэропорт города Иркутск, где тепло прощаемся и с удовольствием пригласим в новое путешествие!

Байкал – место, где вам всегда рады!

Тажеранские степи. Бухта Ая. Дорога в ИркутскТажеранские степи. Бухта Ая. Дорога в ИркутскТажеранские степи. Бухта Ая. Дорога в ИркутскТажеранские степи. Бухта Ая. Дорога в ИркутскТажеранские степи. Бухта Ая. Дорога в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноедоплата за 1-местное
59 5009 000

Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

Варианты проживания

Отель «Крестовая Падь»

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»

Отель «Ольхонские терема»

2 ночи

База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных yjvthf[ со всеми удобствами.

Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе: трансфер Иркутск - Листвянка, Тойота Хайстрансфер Листвянка - Хужир, Тойота Хайстрансфер Хужир - Тажеранская степь - Иркутск, Тойота Хайс
  • Трансфер Иркутск - Листвянка, Тойота Хайс
  • Трансфер Листвянка - Хужир, Тойота Хайс
  • Трансфер Хужир - Тажеранская степь - Иркутск, Тойота Хайс
  • Размещение в отеле Крестовая падь, двухместные номера категории Стандарт (2 ночи)
  • Размещение в отеле Ольхонские терема, двухместные номера категории Стандарт (2 ночи)
  • Питание:1 день - обед,2 день - завтрак, обед-пикник,3 день - завтрак, обед в Золотой Орде,4 день - завтрак, обед-пикник,5 день - завтрак, пикник
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед-пикник
  • 3 день - завтрак, обед в Золотой Орде
  • 4 день - завтрак, обед-пикник
  • 5 день - завтрак, пикник
  • Обзорная экскурсия по Листвянке, посещение канатной дороги и музея Байкала
  • Экскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
  • Программа в "Золотой Орде", "В гостях у бурятской семьи"
  • Обзорная пешая экскурсия по Хужиру
  • Экскурсия на УАЗе на Хобой
  • Экскурсия по Тажеранской степи
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 10% детям до 12 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
И
15 мар 2024
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
О
9 мар 2024
Хорошая организация:
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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