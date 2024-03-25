Байкальская осень впечатляет даже самых искушённых путешественников! Познакомитесь с локациями, достойными мировых travel-блогов – Ольхон, Тажеранские степи, этнопарк “Золотая Орда”. Исследуете памятник инженерной мысли – Кругобайкальскую железную дорогу. Пройдете на катере вдоль красочных берегов. Попробуете сочетания байкальской кухни: уха, загудай, бурятские позы.
сен
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка. Камень Черского. Байкальский музей
Ваше яркое приключение начинается прямо сейчас!
Ключевые эмоции на ближайшие несколько дней: восторг, заряд энергии, искреннее удивление: “Неужели Сибирь – это настолько красиво?! ”
Встречаем вас в аэропорту.
Первый пункт назначения – посёлок Листвянка.
Тут вы увидите берег Байкала.
В том числе, с высоты: на канатной дороге поднимемся к камню Черского.
Это смотровая площадка, откуда открывается величественный вид на берег и гладь озера.
Отличная идея для первого дня – познакомиться с историей в байкальском музее.
Гид сделает экскурсию максимально лёгкой: откройте для себя легенды озера, изучите местных рыбок и нерп – милых тюленей, которые обитают только на Байкале.
К вечеру заселяемся в отель Крестовая Падь и отдыхаем после насыщенного дня.
Прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги
В отеле для вас будет накрыт потрясающий завтрак в формате шведского стола.
Как допьёте утренний кофе, поднимайтесь на борт корабля!
Нас ждёт водное приключение и красивейшие панорамы осенних берегов.
Сегодня вы увидите эпохальный памятник инженерной мысли – Кругобайкальскую железную дорогу.
Это одна из самых дорогих дорог мира.
Она поражает гостей масштабами: бескрайние тоннели, галереи, эпохальные мосты и статные опоры.
Гид познакомит с историями этих мест.
Это будет настоящее погружение в прошлое Сибири!
Не забывайте наслаждаться байкальскими видами в прогулке на катере!
С каждым километром пути ландшафты меняются, открывая яркое побережье озера.
Спускаемся на берег и наслаждаемся вечером в гостеприимном посёлке: загляните на местный рынок, попробуйте копчёного омуля, встречайте красочный закат.
Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»
Сегодня нам предстоит около 4-ёх часов дороги.
Наградой за проделанный путь станет сакральный остров Ольхон и этнопарк “Золотая Орда”.
Колоритная бурятская культура покоряет гостеприимством!
Вас встретят местные жители в красочных нарядах, познакомят с народными ритуалами и закружат в традиционном хороводе!
Не отказывайтесь от байкальских деликатесов: буузы ручной лепки, наваристый суп – бухлёр, молочная настойка – тарасун.
Ещё одно яркое впечатление сегодняшнего дня: долгожданный остров Ольхон!
Место притяжения путешественников со всего мира.
Своенравная природа, почитание традиций и шаманские ритуалы задают особый антураж этого места.
У вас будет время отдохнуть с дороги в отеле Ольхонские терема.
Вечером приглашаем погулять по окрестностям: вы увидите скалу Шаманка или мыс Бурхан – одно из любимых мест у гостей острова.
В древности тут совершали жертвоприношения, поэтому скала считается сакральной.
Наслаждаемся видами и встречаем яркий ольхонский закат.
Мыс Хобой
Мы отправляемся к самой северной точке острова!
Туда, где насыщенные волны бьются о скалистые берега.
С обрыва открывается вид, от которого захватывает дух.
И сама земля пропитана энергетикой шаманских обрядов.
Мыс Хобой покорит ценителей «сильных», заряженных мест.
Осенью он приобретает особую таинственность и открывается с новой, немного мистической стороны.
На обед организуем пикник на свежем воздухе.
Обратный путь запомнится посещением ещё более необычных локаций.
Одна из них: скульптура художника Даши Намдакова.
Тут делают фотографии путешественники и знаменитые блогеры;
Место стало своеобразной “визитной карточной” Ольхона.
В вашем распоряжении прекрасный вечер на острове: погуляйте по берегу, покатайтесь на сапах в гидрокостюмах или уединитесь в одном из аутентичных заведений на закате.
Тажеранские степи. Бухта Ая. Дорога в Иркутск
Последний день путешествия мы наполнили одними из самых красивых впечатлений.
Дорога в город лежит через Тажеранские степи, возраст которых 300-400 миллионов лет.
Это красивейшие равнины, откуда открываются насыщенные панорамы озера.
Пейзажи напоминают мощные горы Исландии.
Обед организуем в уединённой бухте Ая.
Тут сформировался мягкий микроклимат: скалистые горы сохраняют заводь от байкальских ветров.
Погуляйте по золотому песочку и сделайте фотографии с завораживающими видами.
Обратная дорога проходит быстро – в группе вы найдёте новых друзей и хороших знакомых.
Мы доставим вас в аэропорт города Иркутск, где тепло прощаемся и с удовольствием пригласим в новое путешествие!
Байкал – место, где вам всегда рады!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|доплата за 1-местное
|59 500
|9 000
Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.
Варианты проживания
Отель «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Отель «Ольхонские терема»
База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных yjvthf[ со всеми удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансферы по программе: трансфер Иркутск - Листвянка, Тойота Хайстрансфер Листвянка - Хужир, Тойота Хайстрансфер Хужир - Тажеранская степь - Иркутск, Тойота Хайс
- Трансфер Иркутск - Листвянка, Тойота Хайс
- Трансфер Листвянка - Хужир, Тойота Хайс
- Трансфер Хужир - Тажеранская степь - Иркутск, Тойота Хайс
- Размещение в отеле Крестовая падь, двухместные номера категории Стандарт (2 ночи)
- Размещение в отеле Ольхонские терема, двухместные номера категории Стандарт (2 ночи)
- Питание:1 день - обед,2 день - завтрак, обед-пикник,3 день - завтрак, обед в Золотой Орде,4 день - завтрак, обед-пикник,5 день - завтрак, пикник
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед-пикник
- 3 день - завтрак, обед в Золотой Орде
- 4 день - завтрак, обед-пикник
- 5 день - завтрак, пикник
- Обзорная экскурсия по Листвянке, посещение канатной дороги и музея Байкала
- Экскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
- Программа в "Золотой Орде", "В гостях у бурятской семьи"
- Обзорная пешая экскурсия по Хужиру
- Экскурсия на УАЗе на Хобой
- Экскурсия по Тажеранской степи
- Сопровождение гидом
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольная/табачная продукция
- Услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 10% детям до 12 лет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!