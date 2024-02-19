1 день

Прибытие в Иркутск

С прибытием в Сибирь!

Вы в начальной точке большого, полного впечатлений путешествия.

Используйте этот день, чтобы отдохнуть от перелета, привыкнуть к новому часовому поясу и настроиться на приключения.

Мы с радостью поделимся прогулочными маршрутами, если вы захотите посмотреть город, и расскажем, где самые вкусные позы.

Питание: самостоятельно. Место проживания: самостоятельно.

Вы можете дополнительно заказать размещение в Иркутске, трансфер из аэропорта в гостиницу или обзорную экскурсию по городу.