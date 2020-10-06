К услугам гостей гостевого дома "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Расстояние от гостиницы до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. За дополнительную плату гости могут воспользоваться услугами трансфера.