Приглашаем Вас в путешествие по южной части Байкала: мы прогуляемся по заповедной тропе Байкальского заповедника, посетим буддийский дацан и пади Ольхона, искупаемся в термальных источниках.
Мы будем любоваться дикой и первозданной природой Байкала, его закатами и бесконечной водной гладью! Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
июн
июн
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Эко-парк «Теплые озера» на Снежной
Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.
Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.
Обед-пикник.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Отправление в Листвянку
Переезд из Байкальска в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка в поселок Листвянку.
Заселение в гостиницу.
Питание включено: завтрак
Музей под открытым небом Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Возвращение в Листвянку.
Питание включено: завтрак.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободная прогулка по Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак.
Отправление на остров Ольхон
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Поездка без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободная прогулка по Ольхону
Свободный день на Ольхоне.
Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на базу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Поездка без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Прибытие в Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты (15.07 по 05.08)
|хостел
|123 600
|129 800
|эконом
|132 000
|136 600
|стандарт
|147 600
|154 600
Размещение хостел:
- Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
- Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 5-7;
- Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 8-11.
Размещение эконом:
- Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
- Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 5-7;
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 8-11;
- Доплата за одноместное размещение – 21 500 руб. в обычные даты, 24 500 руб. в праздничные даты.
Размещение стандарт:
- Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
- Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7;
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 8-11;
- Доплата за одноместное размещение – 31 800 руб. в обычные даты, 36 300 руб. в праздничные даты.
Варианты проживания
Гостевой дом «Маргобай»
К услугам гостей гостевого дома "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.
Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.
Расстояние от гостиницы до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. За дополнительную плату гости могут воспользоваться услугами трансфера.
Турбаза «Обитаемый остров»
Гостевой дом "Обитаемый остров" находится на Байкале (70 км от г. Иркутска), в посёлке Листвянка (падь Крестовая). Очень удачное и удобное расположение дома позволяет наслаждаться отсутствием людской суеты, лесом, речкой прекрасным видом на Байкал и при этом находиться в самом центре посёлка.
Гостевой дом представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами:
- на первом этаже 2х и 4х местные номера эконом-класса. Концепция этих номеров подразумевает, что туалет и душ находятся в коридоре.
- на втором этаже 1, 2х и 3х местные номера улучшенного типа. Это значит, что туалет и раковина расположены в номере, а душ находится на этаже.
- на третьем этаже полностью оборудованная кухня: плита, холодильник, микроволновка, тарелки-чашки-ложки-кружки-вилки. Здесь вы можете приготовить еду. Рядом уютный зал с панорамным видом на всю округу. Это место для отдыха и общения с другими путешественниками, здесь можно почитать, посмотреть фильмы или свои фото на большом экране.
Бесплатно доступны такие милости цивилизации, как:фен, утюг, кухня, Wi-Fi, парковка на территории на 2 автомобиля (по предварительной заявке), место для барбекю и чаепитий.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. В гостинице можно поиграть в бильярд. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 55 км.
Стандартные номера: секционного типа: два номера имеют общий санузел с душевой кабиной. Оснащение стандартных двухместных номеров: 2 кровати, тумбочки, стулья, платяной шкаф,телевизор. Все номера гостиницы с видом на Байкал районе истока Ангары. На блок чайник, холодильник.
Гостевой дом «BAIKAL CEDAR»
Гостевой дом «БАЙКАЛ КЕДр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Расстояние от гостевого дома BAIKAL CEDAR до международного аэропорта Иркутска составляет 59 км.
Турбаза «Усадьба Набаймар»
Благоустроенная турбаза на острове Ольхон в 200 метрах от озера Байкал."Набаймар" – место, где Вы проведете свой отдых в теплой, уютной атмосфере в 10 минутах ходьбы от священного места на Байкале – мыса Шаманка (Бурхан).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение (согласно выбранной цене)
- Питание:День 1: ужинДень 2, 9, 11: завтрак, обед, ужинДень 3-4, 8, 10: завтрак, ужинДень 5-7, 12: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
- День 3-4, 8, 10: завтрак, ужин
- День 5-7, 12: завтрак
- Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Теплые озера – БайкальскДень 4: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 5: Байкальск – Иркутск – ЛиствянкаДень 6: Листвянка – Тальцы – ЛиствянкаДень 8: Листвянка – Иркутск – ОльхонДень 9: По ОльхонуДень 11: По ОльхонуДень 12: Ольхон – Иркутск
- День 1: Иркутск – Байкальск
- День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
- День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
- День 5: Байкальск – Иркутск – Листвянка
- День 6: Листвянка – Тальцы – Листвянка
- День 8: Листвянка – Иркутск – Ольхон
- День 9: По Ольхону
- День 11: По Ольхону
- День 12: Ольхон – Иркутск
- Экскурсионные услуги:День 2: Прогулка по Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацанДень 6: Этнографический музей ТальцыДень 9: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон.
- День 2: Прогулка по Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 6: Этнографический музей Тальцы
- День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Рекреационные сборы
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Какие скидки есть в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный. Стоимость уточняйте при бронировании.
Уточнение по туру
первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и т. д.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Включена ли медицинская страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - возможность увеличения количества часов на экскурсиях "север Ольхона" (мыс Хобой) и "Тальцы".