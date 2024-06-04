1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
12 авг в 10:00
132000125 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Начало: г. Иркутск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Величие Саян и могущество Байкала
Начало: Россия, Иркутск
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 39 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Классика Байкала
Начало: Россия, Иркутск
15 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6700063 650₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 6700063 650₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкальское очарование. Классический маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 5300050 350₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850₽ за человека
Авторский тур
5 дней
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальская классика
Начало: г. Иркутск
11 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 86 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский хит
Начало: Россия, Иркутск
5 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 71 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Начало: Иркутск
61 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
День России на Байкале
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
43 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семь граней Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
52 590₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Великолепный Байкал
Начало: Иркутск
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
66 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика зимней или весенней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
19 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 47 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Байкальска. Летний тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 58 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимнее очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Бархатная осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал. Зимнее очарование
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
5 фев в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом. Осень
Начало: г. Иркутск
19 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 57 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотые краски Байкала и Саян
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осеннее очарование Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал. Зимнее очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский голубой огонек
Начало: Россия, Иркутск
30 дек в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ольхон белокрылый
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Малое море. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
17 фев в 10:00
5 мар в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
27 фев в 10:00
5 мар в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По льду Байкала на коньках. Активный тур
Начало: Россия, Иркутск
3 фев в 10:00
10 фев в 10:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский лёд
Начало: г. Иркутск
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
от 104 979₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественские каникулы на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сказочный Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
29 дек в 10:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лёд Байкала
Начало: Иркутск
19 фев в 10:00
23 фев в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лёд Байкала. Ольхон
Начало: Иркутск
12 фев в 10:00
8 мар в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Начало: Россия, Иркутск
10 фев в 10:00
17 фев в 10:00
65 150₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо за организацию, всё понравилось
- ЕЕкатерина30 мая 2024Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим нигде. Аршан с водопадом тоже отличное место силы, красоты! Воздух везде 👍
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ВВидманова12 мая 2024Мне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в не сезон, народу мало, все доступно. Была на майские праздники.
- ЮЮлия11 мая 2024Отличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией и умиротворением. И фантастический Байкальский
- ООлег4 мая 2024Хорошие ребята, неформальный подход.
- ООлег4 мая 2024Все хорошо
- ССветлана3 мая 2024Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 62 тура от 33 700 до 130 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 62 туров в Иркутске на 2024 год по теме «5-дневные туры», 169 ⭐ отзывов, цены от 33700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август