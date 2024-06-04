Авторские 5-дневные туры в Иркутск

Найдено 62 тура в категории «5-дневные туры» в Иркутске, цены от 33 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Винно-гастрономический тур на Байкал
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
12 авг в 10:00
132000125 000 за человека
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Начало: г. Иркутск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 33 700 за человека
Водная гладь Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 000 за человека
Величие Саян и могущество Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Величие Саян и могущество Байкала
Начало: Россия, Иркутск
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 39 000 за человека
Классика Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкала
Начало: Россия, Иркутск
15 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6700063 650 за человека
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 6700063 650 за человека
Байкальское очарование. Классический маршрут
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Классический маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 5300050 350 за человека
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850 за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000 за человека
Байкальская классика
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальская классика
Начало: г. Иркутск
11 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 86 400 за человека
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 105 000 за человека
Байкальский хит
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский хит
Начало: Россия, Иркутск
5 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 71 890 за человека
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000 за человека
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Начало: Иркутск
61 750 за человека
День России на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
День России на Байкале
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
43 490 за человека
Семь граней Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семь граней Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
52 590 за человека
Великолепный Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Великолепный Байкал
Начало: Иркутск
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
66 300 за человека
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Классика зимней или весенней Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика зимней или весенней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
19 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 47 700 за человека
Классика Байкальска. Летний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкальска. Летний тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600 за человека
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 58 900 за человека
Зимнее очарование Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 36 700 за человека
Бархатная осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Бархатная осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 34 900 за человека
Байкал. Зимнее очарование
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал. Зимнее очарование
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
5 фев в 10:00
от 49 000 за человека
Лед Байкала и величие Саян
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Знакомство с Байкалом. Осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Осень
Начало: г. Иркутск
19 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 57 900 за человека
Золотые краски Байкала и Саян
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотые краски Байкала и Саян
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 54 000 за человека
Осеннее очарование Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осеннее очарование Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 43 000 за человека
Байкал. Зимнее очарование. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал. Зимнее очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 49 000 за человека
Байкальский голубой огонек
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский голубой огонек
Начало: Россия, Иркутск
30 дек в 10:00
от 65 000 за человека
Ольхон белокрылый
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ольхон белокрылый
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 39 000 за человека
Малое море. Зимнее путешествие на Байкал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Малое море. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
60 000 за человека
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
17 фев в 10:00
5 мар в 10:00
51 000 за человека
Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Очарование Малого моря. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
27 фев в 10:00
5 мар в 10:00
49 000 за человека
По льду Байкала на коньках. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По льду Байкала на коньках. Активный тур
Начало: Россия, Иркутск
3 фев в 10:00
10 фев в 10:00
54 500 за человека
Байкальский лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский лёд
Начало: г. Иркутск
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
от 104 979 за человека
Рождественские каникулы на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественские каникулы на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
79 000 за человека
Сказочный Новый год на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сказочный Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
29 дек в 10:00
95 500 за человека
Гастрономический тур на лёд Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000 за человека
Лёд Байкала
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёд Байкала
Начало: Иркутск
19 фев в 10:00
23 фев в 10:00
85 000 за человека
Лёд Байкала. Ольхон
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёд Байкала. Ольхон
Начало: Иркутск
12 фев в 10:00
8 мар в 10:00
57 000 за человека
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300 за человека
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Начало: Россия, Иркутск
10 фев в 10:00
17 фев в 10:00
65 150 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Байкал. Зимнее очарование
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Байкал. Зимнее очарование
    Спасибо за организацию, всё понравилось
    Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Величие Саян и могущество Байкала
    Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим нигде. Аршан с водопадом тоже отличное место силы, красоты! Воздух везде 👍
    Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • В
    Видманова
    12 мая 2024
    Величие Саян и могущество Байкала
    Мне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в не сезон, народу мало, все доступно. Была на майские праздники.
    Мне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в не
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Величие Саян и могущество Байкала
    Отличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией и умиротворением. И фантастический Байкальский
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    лёд, и чистейшую воду - увидели всё! Успели прогуляться по Иркутску и искупаться в термальных источниках Аршана. Замечательно время провели, спасибо организаторам!

    Отличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией и
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    По льду Байкала на коньках. Активный тур
    Хорошие ребята, неформальный подход.
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    По льду Байкала на коньках. Активный тур
    Все хорошо
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    По льду Байкала на коньках. Активный тур
    Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!
    Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
  2. Винно-гастрономический тур на Байкал
  3. Очарование Ольхона. Сокращенная программа
  4. Водная гладь Байкала
  5. Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 62 тура от 33 700 до 130 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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