Ю Юлия Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.

Е Екатерина Байкал. Зимнее очарование Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.

Т Татьяна Байкал. Зимнее очарование Спасибо за организацию, всё понравилось

Е Екатерина Величие Саян и могущество Байкала Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим нигде. Аршан с водопадом тоже отличное место силы, красоты! Воздух везде 👍

И Ирина Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.

В Видманова Величие Саян и могущество Байкала Мне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в не сезон, народу мало, все доступно. Была на майские праздники.

Ю Юлия Величие Саян и могущество Байкала читать дальше лёд, и чистейшую воду - увидели всё! Успели прогуляться по Иркутску и искупаться в термальных источниках Аршана. Замечательно время провели, спасибо организаторам! Отличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией и умиротворением. И фантастический Байкальский

О Олег По льду Байкала на коньках. Активный тур Хорошие ребята, неформальный подход.

О Олег По льду Байкала на коньках. Активный тур Все хорошо