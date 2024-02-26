Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Индивидуальный тур в Иркутске

Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде

Нетронутая природа и безлюдные зимние леса, общение с единомышленниками и ощущение себя покорителем вершин ждут вас в нашем приключении.

Мы поднимемся на Пик Черского — высшую точку одного из хребтов Восточной Сибири — Хамар-Дабана — высотой чуть более 2000 метров.

Будем любоваться впечатляющими заснеженными ландшафтами, искрящимся на солнце, кедровой тайгой и, конечно, фантастическим льдом Байкала.

Вы попаритесь в лесной баньке и надышитесь чистым морозным воздухом, почувствуете высоту и научитесь проходить несложный скальный гребень. А жить будем в тёплых деревянных домах с печкой и на турбазе в посёлке Аршан.
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Ближайшие даты:
26
фев
28
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп. комфорта −5°С), самостраховка, два карабина с муфтой, страховочная система (беседка), треккинговые палки.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеря

Встречаемся и в 09:00 отправляемся на автомобиле в Слюдянку. Время в пути — около 3 часов. По дороге сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать. По приезде начнём пеший переход до штурмового лагеря, к приюту «Пик Черского» (20 км, набор высоты около 1000 метров). Маршрут начинается прямо от города. Большие рюкзаки и продукты погрузим на снегоход, а сами налегке пойдём по тропе с небольшим уклоном вверх вдоль реки Слюдянка. По пути посмотрим на действующий мраморный карьер.

Устроим привал, чтобы перекусить. Если будет открыто, подкрепимся в аутентичном доме-кафе на тропе, хозяева которого угощают свежими оладушками с джемом или сгущёнкой. После поднимемся до урочища Горелая поляна, а оттуда начнётся более крутой подъём к метеостанции и приюту.

По прибытии разместимся в тёплом домике с печкой, приготовим ужин и поедим. Ночь в приюте на высоте 1500 метров.

Переезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеряПереезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеря
2 день

Восхождение на Пик Черского

Сегодня встанем рано, около 06:00, позавтракаем и в 07:30 начнём движение по маршруту. Нас ждёт переход около 10 км, с набором высоты около 600 метров. От метеостанции начинается серпантин, преодолев который мы выйдем на гребень хребта и полюбуемся завораживающим видом на длинную вереницу гор Хамар-Дабана. Затем поднимемся на Первый и Второй гольцы и увидим нашу цель — сам пик, высота которого чуть более 2090 метров — и притаившееся среди гор необычное озеро Сердце.

Далее подойдём к ключевому участку нашего пути — горизонтальному скальному гребню — Жандармский перевал. Пристегнёмся усами самостраховки к металлическому тросу, проложенному вдоль гребня, и преодолеем его. В этом месте, в зависимости от состояния склона, инструктор-проводник может навесить дополнительные верёвочные перила для безопасного выхода с острой части гребня.

После идём ещё немного — и вот мы на вершине! Фотографируем, фотографируемся и наслаждаемся зимними горными пейзажами. С вершины Пика Черского в хорошую погоду открывается круговой обзор на озеро Байкал, верховья реки Безымянной, хребты Хамар-Дабана и Тункинские гольцы.

Отдохнув и подкрепившись, спустимся обратно в приют. Приготовим ужин, желающие погреются в горячей сибирской баньке. Вечером устроим посиделки у печки и поделимся друг с другом впечатлениями.

Восхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик ЧерскогоВосхождение на Пик Черского
3 день

Обратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источниках

Проснёмся в 07:00, позавтракаем, соберём вещи и начнём обратный поход до Слюдянки. В начале пути развлечёмся: скатимся на ледянках по снегоходному следу с крутого склона! В Слюдянке нас будет ждать автомобиль, который отвезёт нас в кафе на обед.

После едем на горячие источники в посёлок Жемчуг. По прибытии разместимся в гостевом доме, примем душ и переоденемся. А затем пойдём купаться в бассейне с горячей целебной водой. Эти источники были открыты в середине прошлого века и сочетают углекислые и метановые термальные воды, которые обладают оздоравливающими свойствами и повышают иммунитет. Как раз то, что нужно после зимнего восхождения!

Завершим день праздничным ужином в кафе, вручением сертификатов о восхождении и подарков. Перед сном можно ещё раз искупаться в источнике. Ночь в гостевом доме.

Обратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источникахОбратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источниках
4 день

Купание, отъезд

Сегодня после завтрака ещё раз искупаемся в бассейне с целебной водой, а после обеда — переезд в аэропорт города Иркутск. Рекомендуем приобретать обратные билеты с вылетом после 20:00 или на следующий день.

Купание, отъездКупание, отъездКупание, отъездКупание, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
Завершение: Иркутск, аэропорт, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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