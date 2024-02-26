Встречаемся и в 09:00 отправляемся на автомобиле в Слюдянку. Время в пути — около 3 часов. По дороге сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать. По приезде начнём пеший переход до штурмового лагеря, к приюту «Пик Черского» (20 км, набор высоты около 1000 метров). Маршрут начинается прямо от города. Большие рюкзаки и продукты погрузим на снегоход, а сами налегке пойдём по тропе с небольшим уклоном вверх вдоль реки Слюдянка. По пути посмотрим на действующий мраморный карьер.

Устроим привал, чтобы перекусить. Если будет открыто, подкрепимся в аутентичном доме-кафе на тропе, хозяева которого угощают свежими оладушками с джемом или сгущёнкой. После поднимемся до урочища Горелая поляна, а оттуда начнётся более крутой подъём к метеостанции и приюту.

По прибытии разместимся в тёплом домике с печкой, приготовим ужин и поедим. Ночь в приюте на высоте 1500 метров.