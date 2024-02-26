Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Мы поднимемся на Пик Черского — высшую точку одного из хребтов Восточной Сибири — Хамар-Дабана — высотой чуть более 2000 метров.
Будем любоваться впечатляющими заснеженными ландшафтами, искрящимся на солнце, кедровой тайгой и, конечно, фантастическим льдом Байкала.
Вы попаритесь в лесной баньке и надышитесь чистым морозным воздухом, почувствуете высоту и научитесь проходить несложный скальный гребень. А жить будем в тёплых деревянных домах с печкой и на турбазе в посёлке Аршан.
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп. комфорта −5°С), самостраховка, два карабина с муфтой, страховочная система (беседка), треккинговые палки.
Программа тура по дням
Переезд в Слюдянку, поход до штурмового лагеря
Встречаемся и в 09:00 отправляемся на автомобиле в Слюдянку. Время в пути — около 3 часов. По дороге сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать. По приезде начнём пеший переход до штурмового лагеря, к приюту «Пик Черского» (20 км, набор высоты около 1000 метров). Маршрут начинается прямо от города. Большие рюкзаки и продукты погрузим на снегоход, а сами налегке пойдём по тропе с небольшим уклоном вверх вдоль реки Слюдянка. По пути посмотрим на действующий мраморный карьер.
Устроим привал, чтобы перекусить. Если будет открыто, подкрепимся в аутентичном доме-кафе на тропе, хозяева которого угощают свежими оладушками с джемом или сгущёнкой. После поднимемся до урочища Горелая поляна, а оттуда начнётся более крутой подъём к метеостанции и приюту.
По прибытии разместимся в тёплом домике с печкой, приготовим ужин и поедим. Ночь в приюте на высоте 1500 метров.
Восхождение на Пик Черского
Сегодня встанем рано, около 06:00, позавтракаем и в 07:30 начнём движение по маршруту. Нас ждёт переход около 10 км, с набором высоты около 600 метров. От метеостанции начинается серпантин, преодолев который мы выйдем на гребень хребта и полюбуемся завораживающим видом на длинную вереницу гор Хамар-Дабана. Затем поднимемся на Первый и Второй гольцы и увидим нашу цель — сам пик, высота которого чуть более 2090 метров — и притаившееся среди гор необычное озеро Сердце.
Далее подойдём к ключевому участку нашего пути — горизонтальному скальному гребню — Жандармский перевал. Пристегнёмся усами самостраховки к металлическому тросу, проложенному вдоль гребня, и преодолеем его. В этом месте, в зависимости от состояния склона, инструктор-проводник может навесить дополнительные верёвочные перила для безопасного выхода с острой части гребня.
После идём ещё немного — и вот мы на вершине! Фотографируем, фотографируемся и наслаждаемся зимними горными пейзажами. С вершины Пика Черского в хорошую погоду открывается круговой обзор на озеро Байкал, верховья реки Безымянной, хребты Хамар-Дабана и Тункинские гольцы.
Отдохнув и подкрепившись, спустимся обратно в приют. Приготовим ужин, желающие погреются в горячей сибирской баньке. Вечером устроим посиделки у печки и поделимся друг с другом впечатлениями.
Обратный путь до Слюдянки и катание на ледянках, купание в термальных источниках
Проснёмся в 07:00, позавтракаем, соберём вещи и начнём обратный поход до Слюдянки. В начале пути развлечёмся: скатимся на ледянках по снегоходному следу с крутого склона! В Слюдянке нас будет ждать автомобиль, который отвезёт нас в кафе на обед.
После едем на горячие источники в посёлок Жемчуг. По прибытии разместимся в гостевом доме, примем душ и переоденемся. А затем пойдём купаться в бассейне с горячей целебной водой. Эти источники были открыты в середине прошлого века и сочетают углекислые и метановые термальные воды, которые обладают оздоравливающими свойствами и повышают иммунитет. Как раз то, что нужно после зимнего восхождения!
Завершим день праздничным ужином в кафе, вручением сертификатов о восхождении и подарков. Перед сном можно ещё раз искупаться в источнике. Ночь в гостевом доме.
Купание, отъезд
Сегодня после завтрака ещё раз искупаемся в бассейне с целебной водой, а после обеда — переезд в аэропорт города Иркутск. Рекомендуем приобретать обратные билеты с вылетом после 20:00 или на следующий день.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30Завершение: Иркутск, аэропорт, после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.