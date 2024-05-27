Активный отдых в Иркутске

Найдено 45 туров в категории «Активный отдых» в Иркутске, цены от 18 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500 за человека
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500 за человека
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000 за человека
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
75 000 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520 за человека
Байкальский релакс на острове Ольхон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000 за человека
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
41 500 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000 за человека
Джип-тур по Ольхону: север и юг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар в 08:30
25 500 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
17 июня в 06:00
24 июня в 06:00
129 000 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
🚉 На поезде
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500 за человека
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300 за человека
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100 за всё до 3 чел.
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000 за человека
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Авторский тур
3 дня
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:0...
18 июля в 06:00
3 авг в 06:00
18 000 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000 за человека
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
7 дней
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
129 900 за человека
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050 за человека
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 000 за человека
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Начало: Иркутск
25 июня в 08:00
8 июля в 08:00
71 500 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • А
    Альфия
    9 апреля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
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    отдыха, кормят вкусно, интересная подача блюд, есть баня, гид Дмитрий организовал замечательную экскурсию по посёлку Хужир, на второй день была организована экскурсия в северную часть острова. Всем рекомендую посетить остров Ольхон, увидеть красоту, мощь и великолепие Байкала.

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Зимний восточный Байкал. Бурятия
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • В
    Валентина
    13 марта 2024
    Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
    На самом деле глубина Байкала измеряется не в метрах, а в количестве ощущений и эмоций, которые он дарит. Я родилась в
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    3-4 часах езды от Байкала. Фактическую информацию о нем выучила в школе, а от местных услышала легенды о том, какие невероятные вещи происходят с его гостями. Обладая невероятной энергетической силой и красотой, озеро заряжает, лечит, исполняет желания и вдохновляет. А меня вот Байкал сломал. Я приехала сюда с внушительным списком «я никогда не…». Загибаю пальцы: никогда не любила зиму и мороз, никогда серьезно не занималась зимними видами спорта, не оказывалась в некомфортных или экстремальных условиях, не обожала всей душой скитания по лесам и походы, и много других «никогда». На пятый день на Байкале я вычеркнула каждый пункт в этом списке «никогда не». Я проводила долгие часы на морозе, иногда даже забывала о нем. Прошла несколько километров за день по льду на коньках. Ветер буквально вцеплялся в лицо, а Байкал вздыхал и стонал… когда под ногами начинал гудеть лёд, и сердце на секунду уходило в пятки. Я смотрела под ноги: идеальный глянец, а под ним сменяли друг друга ледяные узоры, все оттенки синего и зелёного, трещины. И мне правда не страшно было упасть, я забыла про боль в ногах и ветер, хотелось лететь вперед, лишь бы этот космос под ногами не кончался. Я поднялась в гору, держа в одной руке камеру, а второй цепляясь за камни и ветки. Снег и земля предательски путали ноги, но стоило добраться до вершины и один раз взглянуть на открывшийся вид, как сердце снова пропустило удар или даже два. Дело не в том, что это красиво, а в том, что у этой красоты нет конца. Другого берега не видно даже с вершины. В эту поездку я не просто сделала все, что думала, я никогда не буду делать. Я сделала это с удовольствием, удивлением и даже гордостью. Скажу больше - мне невыносимо хочется повторить все это, а может и больше - отправиться в поход, освоить зимний вид спорта, подняться в гору. Короче говоря, больше никаких «никогда».

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
    Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!
  • М
    Марина
    16 февраля 2024
    Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
    Про Байкал. Осторожно: субъективные впечатления! Я решилась довольно спонтанно: в январе где-то что-то увидела-услышала и меня осенило - Байкал! Поехать особо некуда,
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    год нигде не была, китайцев там пока быть не должно и, откровенно говоря, если бы не закрытые границы, я бы точно предпочла море зимой, чем зиму зимой. Потом оказалось, что сезон льда очень краток. Февраль-начало марта, ну и все. Надо было решаться скорее. Я привыкла ездить самостоятельным туристом, но нагуглила, что есть куча нюансов и опасность уйти под лед, не зная местности. И получилось так, что я еду совсем одна. Решено было прибиться к экскурсионной группе. Что понравилось: максимально адекватная компания. Все оказались интересными, веселыми и компанейскими людьми! Мне ужасно повезло! Валя дала мне свои коньки, Света ножом вскрыла замок комнаты, когда тот заклинило, а Дима мужественно фотографировал десяток девчонок и пилил контент для всех! Каждый вечер мы рубились в мафию и это было прекрасно и незабываемо! Никто не буянил, не напивался, да даже не матерился. Атмосфера детского лагеря! Лед. Лед уникальный, поразительный, неповторимый. Байкал один такой на планете, а зимний - это настоящее чудо природы, стихия. Это стоит увидеть! В наш приезд лед неплохо так занесло снегом. Местные говорят, такого не было с десяток лет. Организатор. Стас старался и заботился о нас, он делал все, что в его силах, и всегда и для всех был отзывчивым. Что важно: одеваться тепло! ОЧЕНЬ тепло! Я очень мерзлявый человек, и неделя на Байкале стала испытанием для организма. Рука без перчатки мерзла до кости за секунду, ноги постоянно были ледяные. Ледяные ветра пронизывают насквозь. Мне не помогла вся моя неплохая экипировка, но, повторюсь, я из тех, кто летом спит под теплым одеялом, так что чего я ожидала))) Теплые стельки, термо-белье, «намордники», супер-теплая обувь - мастхэв. Из-за мороза я снимала совсем мало. Если вы поедете на пару дней и будуте везде на машине, наверное, можно одеться и проще. Условия. Русский туризм суров. Не ждите супер-крутых бытовых условий. Вокруг Байкала деревни с маленькими магазинчиками, где не всегда бывает свет, а туалет часто находится на улице. Развлечений нет, кафе на зиму закрыты. Сначала я была в ауте: я не путешествовала по России, я не путешествовала в группе, я не путешествовала такой холодной зимой. Но потом все наладилось и сейчас я вспоминаю только хорошее!

  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
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    это время Алексей смог окунуть нас в красоты Байкала. Комфортабельный автомобиль! На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво. Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея. Спасибо и его жене за приятную компанию)) Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!

  • Н
    Николай
    2 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
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    большому сожалению ещё одна экскурсия не состоялась по погодным условиям. В первую очередь по соображениям безопасности в пути. У проверенных рыбаков купили свежайшего омуля по цене гораздо ниже чем в кафе на острове. Автомобиль удобный. Однозначно могу рекомендовать к заключению договоренностей. После устных договоренностей предложил Алексею дать предоплату, но он отказался. Спасибо за путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Активный отдых»

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