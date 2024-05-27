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3-4 часах езды от Байкала. Фактическую информацию о нем выучила в школе, а от местных услышала легенды о том, какие невероятные вещи происходят с его гостями. Обладая невероятной энергетической силой и красотой, озеро заряжает, лечит, исполняет желания и вдохновляет. А меня вот Байкал сломал. Я приехала сюда с внушительным списком «я никогда не…». Загибаю пальцы: никогда не любила зиму и мороз, никогда серьезно не занималась зимними видами спорта, не оказывалась в некомфортных или экстремальных условиях, не обожала всей душой скитания по лесам и походы, и много других «никогда». На пятый день на Байкале я вычеркнула каждый пункт в этом списке «никогда не». Я проводила долгие часы на морозе, иногда даже забывала о нем. Прошла несколько километров за день по льду на коньках. Ветер буквально вцеплялся в лицо, а Байкал вздыхал и стонал… когда под ногами начинал гудеть лёд, и сердце на секунду уходило в пятки. Я смотрела под ноги: идеальный глянец, а под ним сменяли друг друга ледяные узоры, все оттенки синего и зелёного, трещины. И мне правда не страшно было упасть, я забыла про боль в ногах и ветер, хотелось лететь вперед, лишь бы этот космос под ногами не кончался. Я поднялась в гору, держа в одной руке камеру, а второй цепляясь за камни и ветки. Снег и земля предательски путали ноги, но стоило добраться до вершины и один раз взглянуть на открывшийся вид, как сердце снова пропустило удар или даже два. Дело не в том, что это красиво, а в том, что у этой красоты нет конца. Другого берега не видно даже с вершины. В эту поездку я не просто сделала все, что думала, я никогда не буду делать. Я сделала это с удовольствием, удивлением и даже гордостью. Скажу больше - мне невыносимо хочется повторить все это, а может и больше - отправиться в поход, освоить зимний вид спорта, подняться в гору. Короче говоря, больше никаких «никогда».