Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады

Активный тур на Байкал
Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас! Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но будут горы, Байкал, восхождение на
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вершину (2415 м), где среди горных "стен" приютилось потрясающей красоты Серебряное озеро! В этом туре вы прочувствуете атмосферность походов, дикую красоту гор и тайги в условиях комфорта, продуманности и безопасности.

5
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Сплав по реке Иркут

После прибытия в Иркутск, мы нашей небольшой группой любителей актива и ярких впечатлений отправимся сначала на приветственный завтрак: познакомимся с гидом и другими участниками группы, ведь мы проведем в обществе друг друга целых 5 дней!

Знакомство пройдет в уютной атмосфере ресторана с говорящим в нашем случае названием "Место встречи".

Расскажем кратко о себе, обозначим план действий и отправимся в путь.

Сегодня ваш день пройдет на природе - вы познакомитесь с красотой сибирского края во время сплава по живописной местности по реке Иркут.

На групповом трансфере отправимся в сторону села Шаманка.

Это удивительное место, притягивающее к себе туристов своими захватывающими дух видами и природой.

Шаманка – это село, уютно примостившееся в соседстве с утесом «33 богатыря» – памятником природы.

Шаманский утес находится на левом берегу Иркута и представляет собой гряду скальных обнажений.

Вид поистине потрясает и восхищает!

На берегу реки в Шаманке инструктор проведет подробный инструктаж, после чего мы сядем в рафты и отправимся в путь!

Во время сплава вы будете любоваться природой, пробовать свои силы в состязаниях с другими участниками сплава "кто быстрее и ловчее".

Добравшись до места отдыха, вас ждет вкусный обед, веселые конкурсы и свободное время на прогулки и купания в реке.

Набравшись сил и передохнув, ваш сплав продолжится до села Введенщина, откуда групповой трансфер доставит вас в Листвянку. Листвянка расположена узкой кромкой вдоль берега Байкала.

После заселения у вас останется свободное время, которое при желании можно будет посвятить прогулке по набережной на Байкале или отдыху, ведь день был очень активный и насыщенный на новые впечатления!

Вы увидите: Иркутск, Иркут, село Шаманка, село Введенщина, Листвянка.

В стоимость включено: приветственный завтрак, групповой трансфер, аренда сплавного снаряжения (рафт, спасательные жилеты, весла), услуги инструктора-повара, горячий обед, сплав, гид-сопровождающий, проживание в Листвянке.

Прибытие в Иркутск. Сплав по реке ИркутПрибытие в Иркутск. Сплав по реке ИркутПрибытие в Иркутск. Сплав по реке Иркут
2 день

Поход одного дня по Большой Байкальской тропе

После завтрака в комфортной гостинице мы отправимся в поход вдоль Байкала.

Сегодняшний день пройдет в формате увлекательного и активного похода по туристической тропе, носящей название Большая Байкальская тропа (ББТ).

ББТ – это целый проект по созданию экологических туристических троп и маршрутов вдоль байкальского побережья, который с заботой о природе, животных на Байкале благоустраивает походные направления.

Старт в поселке Листвянка, откуда мы отправимся пешком на ББТ.

Это маршрут средней сложности – здесь будут возвышенности, спуски, оборудованные места стоянок для пикника и обеда и, конечно, невероятная байкальская природа!

Наша цель – небольшой поселок Большие Коты, приютившийся в распадке хребта.

Это уединенный и живописный уголок у Байкала.

Расстояние до Больших Котов – 24 км, и пройдем мы его в спокойном темпе ориентировочно за 6-7 часов (с учетом остановок на отдых и обед).

Эта часть тропы одна из самых доступных, популярных, облагороженных и при этом очень самобытных, живописных.

Часть пути вы пройдете по лесу, постепенно набирая высоту, а далее идет равномерный серпантинный спуск к воде.

Весь путь по правую руку будет Байкал, а слева байкальский лес или утесы.

После того, как доберемся до Больших Котов, мы отправимся в обратный путь в Листвянку по Байкалу на быстром катере.

Это водное приключение станет приятным завершением этого похода!

Вернувшись в Листвянку, вас ждет свободное время на отдых.

При желании можно будет забронировать баню, чтобы расслабить мышцы после ходового дня (организуется по запросу, в стоимость тура не входит).

Вы увидите: Большую Байкальскую Тропу, Листвянку, Большие Коты, Байкал.

В стоимость включено: завтрак в отеле, гид-инструктор, аренда катера, обед на маршруте, проживание в Листвянке.

Поход одного дня по Большой Байкальской тропеПоход одного дня по Большой Байкальской тропеПоход одного дня по Большой Байкальской тропе
3 день

Дорога в горы Восточного Саяна в Аршан. Посещение горячих источников в Жемчуге и мараловой фермы

Сегодня у нас день дороги, расслабления и созерцания.

Сегодня мы отправляемся в Республику Бурятию, в горы Восточного Саяна.

Дорога очень живописная, нам откроется южная часть Байкала, мы проедем участок международной трассы, связывающей Россию с Монголией.

Дорога проходит через поселок Култук, который находится на самом южном берегу Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

Первая наша остановка будет недалеко от Аршана в поселке Жемчуг, где вы сможете посетить местные горячие источники.

Бассейны в Жемчуге работают круглогодично.

Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у наших гостей способов расслабиться и наполнить тело силами.

После проведенного времени в Жемчуге, мы отправимся знакомиться с удивительными маралами.

Это место называют "мараловая ферма", где живут около 70 особей благородного оленя, которые мирно пасутся на огромной огороженной территории нац. парка с видом на величественные горы.

У вас будет возможность не только их увидеть, но и сфотографироваться!

После посещения мы отправимся в Аршан.

Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По прибытию в Аршан и заселения, у вас будет время на отдых и прогулки по поселку, при желании можно будет посетить буддийский дацан или местный рынок с травами и сувенирами.

Сегодня наша задача максимально отдохнуть, потому что завтра нас ждет очень насыщенный день!

Вы увидите: п. Аршан, Восточные Саяны, п. Жемчуг, мараловую ферму.

В стоимость включено: завтрак в отеле, гид-сопровождающий, групповой трансфер, обед в кафе, посещение горячих источников, посещение мараловой фермы, проживание в Аршане.

Дорога в горы Восточного Саяна в Аршан. Посещение горячих источников в Жемчуге и мараловой фермыДорога в горы Восточного Саяна в Аршан. Посещение горячих источников в Жемчуге и мараловой фермыДорога в горы Восточного Саяна в Аршан. Посещение горячих источников в Жемчуге и мараловой фермы
4 день

Восхождение на пик Улябор в горах Восточного Саяна (2415 м)

После завтрака, мы отправимся в горы.

Но вам не нужно будет нести тяжелые рюкзаки, а часть пути мы не будем идти пешком – для вас будет организована заброска на самом проходимом транспорте УАЗ к месту тропы.

Далее – 3.5 км подхода к невероятно красивому озеру с поэтичным названием "Серебряное".

И вот мы уже на высоте 1800 м.

Здесь мы переведем дух, полюбуемся на очень живописный цирк и горную "стену", перекусим и отправимся на штурм пика.

Пройти нам нужно будет еще около 2,5 км вверх.

А какие виды откроются с вершины!

Ради такой красоты точно стоит отправиться в путь!

Желающие смогут остаться на озере, созерцать виды, отдыхать, вдыхая чистый горный воздух.

После возвращения с вершины, нас ждет дорога в Аршан, где мы отметим восхождение праздничным ужином!

Вы увидите: пик Улябор, горы Восточного Саяна.

В стоимость включено: завтрак в отеле, гид - инструктор, перекус на маршруте, ужин в кафе, разрешение в нац. парк, проживание в Аршане.

Восхождение на пик Улябор в горах Восточного Саяна (2415 м)Восхождение на пик Улябор в горах Восточного Саяна (2415 м)Восхождение на пик Улябор в горах Восточного Саяна (2415 м)
5 день

Прогулка по долине реки Кынгарга по ущелью с водопадами. Возвращение в Иркутск

Сегодняшний день вдумчиво-ностальгический.

Мышцы уже привыкли, а в голове наконец-то наступила ясность.

Закрепляем результат прогулкой по долине реки Кынгарга.

Вас ждет легкий и живописный треккинг на 3-4 часа вдоль резвой горной реки.

По пути вы увидите водопады, насладитесь прекрасными видами, велика вероятность встретить лесных жителей: птиц, сусликов или белочек.

Закончится поход монгольским рынком с закупкой чудесных и полезных вещей и прощальным обедом в кафе Аршана.

Сегодня мы покидаем горы и возвращаемся в Иркутск поздно вечером.

Здесь завершится программа нашего активного и яркого тура.

Вы увидите: долина реки Кынгарга, водопады, монгольский рынок.

В стоимость включено: завтрак, гид, групповое проживание.

Прогулка по долине реки Кынгарга по ущелью с водопадами. Возвращение в ИркутскПрогулка по долине реки Кынгарга по ущелью с водопадами. Возвращение в ИркутскПрогулка по долине реки Кынгарга по ущелью с водопадами. Возвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах (стандарт).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное Доплата за 1-местное
54 00010 000

Варианты проживания

Гостиница «Иркут»

2 ночи

Гостиница «Иркут» расположена на территории поселка Аршан, окружена живописными природными массивами. В составе сервиса бесплатные частная парковочная зона и Интернет Wi-Fi. Предоставляются принадлежности для барбекю. Хранение ценностей осуществляется в сейфе. Разрешается размещаться с домашними животными. Читающие по достоинству оценят библиотеку. Оборудованы места для курения. Семейным и не курящим предлагаются специальные условия.

В номерах имеется все необходимое для комфорта и отдых, включая кабельное телевидение, фен и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»

Гостиничный комплекс «Туяна»

2 ночи

Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня.

Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.

Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью.

В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.

Гостиничный комплекс «Туяна»Гостиничный комплекс «Туяна»Гостиничный комплекс «Туяна»Гостиничный комплекс «Туяна»Гостиничный комплекс «Туяна»

Бутик-отель «Ларч»

2 ночи

Отель в поселке Листвянка, в тихом месте у озера Байкал в шаговой доступности от живописной набережной.

Номера оснащены кроватями, шкафом для хранения вещей, телевизором, столом, электрическим чайником. В каждом номере душевая комната и туалет с ванными принадлежностями.

К услугам гостей общий лаундж, Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В отеле можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В свободном доступе уютная общая кухня для трапезы с выходом на террасу, где можно наслаждаться видами Байкала.

Бутик-отель «Ларч»Бутик-отель «Ларч»Бутик-отель «Ларч»Бутик-отель «Ларч»

Гостиница «Forest Trail»

2 ночи

Гостевой дом «Лесная тропа» расположен в поселке Листвянка.

Гости могут отдохнуть на террасе.

В номерах гостевого дома установлен шкаф для одежды.

Все номера оснащены холодильником.

Гостиница «Forest Trail»Гостиница «Forest Trail»Гостиница «Forest Trail»Гостиница «Forest Trail»Гостиница «Forest Trail»Гостиница «Forest Trail»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание по программе
  • Питание по программе: 5 завтраков, 3 обеда, 1 ужин, 1 перекус
  • Аренда сплавного снаряжения
  • Услуги гида по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт, полис ОМС;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • накидка от дождя (дождевик);
  • удобная обувь (спортивная обувь, желательно треккинговые ботинки или кроссовки);
  • трекинговые палки;
  • небольшой рюкзак (до 25 литров);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске, тк с ними могут не впустить в самолет);
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки / удобные штаны);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос;
  • туалетные принадлежности;
  • герметичная упаковка для документов;
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства) Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • бинокль;
  • рекомендуем заранее заняться вопросом прививки от клещей, а также страховки от клещей!
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована встреча?

Есть два места и конкретное время сбора группы в формате сборно-групповых туров:

  • гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
  • аэропорт г. Иркутск в 10.00 по местному времени.

До места сбора группы необходимо добираться самостоятельно.

При оформлении заявки обязательно нужно указать, по какому из двух адресов вас встретить в день старта тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 авг 2024
Тур потрясающий. Действительно активный!
И на рафтах шли, и в горы ходили, в Байкале искупались, с местной кухней познакомились! Программа очень насыщенная, но сбалансированная: есть дни максимально физически максимально нагруженные, а есть дни гораздо более расслабленные.
Точно рекомендую брать с собой обувь в которой будет удобно подниматься в гору и спускаться!
С
8 авг 2024
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!!
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого
А
6 авг 2024
Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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