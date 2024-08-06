Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Сплав по реке Иркут
После прибытия в Иркутск, мы нашей небольшой группой любителей актива и ярких впечатлений отправимся сначала на приветственный завтрак: познакомимся с гидом и другими участниками группы, ведь мы проведем в обществе друг друга целых 5 дней!
Знакомство пройдет в уютной атмосфере ресторана с говорящим в нашем случае названием "Место встречи".
Расскажем кратко о себе, обозначим план действий и отправимся в путь.
Сегодня ваш день пройдет на природе - вы познакомитесь с красотой сибирского края во время сплава по живописной местности по реке Иркут.
На групповом трансфере отправимся в сторону села Шаманка.
Это удивительное место, притягивающее к себе туристов своими захватывающими дух видами и природой.
Шаманка – это село, уютно примостившееся в соседстве с утесом «33 богатыря» – памятником природы.
Шаманский утес находится на левом берегу Иркута и представляет собой гряду скальных обнажений.
Вид поистине потрясает и восхищает!
На берегу реки в Шаманке инструктор проведет подробный инструктаж, после чего мы сядем в рафты и отправимся в путь!
Во время сплава вы будете любоваться природой, пробовать свои силы в состязаниях с другими участниками сплава "кто быстрее и ловчее".
Добравшись до места отдыха, вас ждет вкусный обед, веселые конкурсы и свободное время на прогулки и купания в реке.
Набравшись сил и передохнув, ваш сплав продолжится до села Введенщина, откуда групповой трансфер доставит вас в Листвянку. Листвянка расположена узкой кромкой вдоль берега Байкала.
После заселения у вас останется свободное время, которое при желании можно будет посвятить прогулке по набережной на Байкале или отдыху, ведь день был очень активный и насыщенный на новые впечатления!
Вы увидите: Иркутск, Иркут, село Шаманка, село Введенщина, Листвянка.
В стоимость включено: приветственный завтрак, групповой трансфер, аренда сплавного снаряжения (рафт, спасательные жилеты, весла), услуги инструктора-повара, горячий обед, сплав, гид-сопровождающий, проживание в Листвянке.
Поход одного дня по Большой Байкальской тропе
После завтрака в комфортной гостинице мы отправимся в поход вдоль Байкала.
Сегодняшний день пройдет в формате увлекательного и активного похода по туристической тропе, носящей название Большая Байкальская тропа (ББТ).
ББТ – это целый проект по созданию экологических туристических троп и маршрутов вдоль байкальского побережья, который с заботой о природе, животных на Байкале благоустраивает походные направления.
Старт в поселке Листвянка, откуда мы отправимся пешком на ББТ.
Это маршрут средней сложности – здесь будут возвышенности, спуски, оборудованные места стоянок для пикника и обеда и, конечно, невероятная байкальская природа!
Наша цель – небольшой поселок Большие Коты, приютившийся в распадке хребта.
Это уединенный и живописный уголок у Байкала.
Расстояние до Больших Котов – 24 км, и пройдем мы его в спокойном темпе ориентировочно за 6-7 часов (с учетом остановок на отдых и обед).
Эта часть тропы одна из самых доступных, популярных, облагороженных и при этом очень самобытных, живописных.
Часть пути вы пройдете по лесу, постепенно набирая высоту, а далее идет равномерный серпантинный спуск к воде.
Весь путь по правую руку будет Байкал, а слева байкальский лес или утесы.
После того, как доберемся до Больших Котов, мы отправимся в обратный путь в Листвянку по Байкалу на быстром катере.
Это водное приключение станет приятным завершением этого похода!
Вернувшись в Листвянку, вас ждет свободное время на отдых.
При желании можно будет забронировать баню, чтобы расслабить мышцы после ходового дня (организуется по запросу, в стоимость тура не входит).
Вы увидите: Большую Байкальскую Тропу, Листвянку, Большие Коты, Байкал.
В стоимость включено: завтрак в отеле, гид-инструктор, аренда катера, обед на маршруте, проживание в Листвянке.
Дорога в горы Восточного Саяна в Аршан. Посещение горячих источников в Жемчуге и мараловой фермы
Сегодня у нас день дороги, расслабления и созерцания.
Сегодня мы отправляемся в Республику Бурятию, в горы Восточного Саяна.
Дорога очень живописная, нам откроется южная часть Байкала, мы проедем участок международной трассы, связывающей Россию с Монголией.
Дорога проходит через поселок Култук, который находится на самом южном берегу Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
Первая наша остановка будет недалеко от Аршана в поселке Жемчуг, где вы сможете посетить местные горячие источники.
Бассейны в Жемчуге работают круглогодично.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у наших гостей способов расслабиться и наполнить тело силами.
После проведенного времени в Жемчуге, мы отправимся знакомиться с удивительными маралами.
Это место называют "мараловая ферма", где живут около 70 особей благородного оленя, которые мирно пасутся на огромной огороженной территории нац. парка с видом на величественные горы.
У вас будет возможность не только их увидеть, но и сфотографироваться!
После посещения мы отправимся в Аршан.
Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По прибытию в Аршан и заселения, у вас будет время на отдых и прогулки по поселку, при желании можно будет посетить буддийский дацан или местный рынок с травами и сувенирами.
Сегодня наша задача максимально отдохнуть, потому что завтра нас ждет очень насыщенный день!
Вы увидите: п. Аршан, Восточные Саяны, п. Жемчуг, мараловую ферму.
В стоимость включено: завтрак в отеле, гид-сопровождающий, групповой трансфер, обед в кафе, посещение горячих источников, посещение мараловой фермы, проживание в Аршане.
Восхождение на пик Улябор в горах Восточного Саяна (2415 м)
После завтрака, мы отправимся в горы.
Но вам не нужно будет нести тяжелые рюкзаки, а часть пути мы не будем идти пешком – для вас будет организована заброска на самом проходимом транспорте УАЗ к месту тропы.
Далее – 3.5 км подхода к невероятно красивому озеру с поэтичным названием "Серебряное".
И вот мы уже на высоте 1800 м.
Здесь мы переведем дух, полюбуемся на очень живописный цирк и горную "стену", перекусим и отправимся на штурм пика.
Пройти нам нужно будет еще около 2,5 км вверх.
А какие виды откроются с вершины!
Ради такой красоты точно стоит отправиться в путь!
Желающие смогут остаться на озере, созерцать виды, отдыхать, вдыхая чистый горный воздух.
После возвращения с вершины, нас ждет дорога в Аршан, где мы отметим восхождение праздничным ужином!
Вы увидите: пик Улябор, горы Восточного Саяна.
В стоимость включено: завтрак в отеле, гид - инструктор, перекус на маршруте, ужин в кафе, разрешение в нац. парк, проживание в Аршане.
Прогулка по долине реки Кынгарга по ущелью с водопадами. Возвращение в Иркутск
Сегодняшний день вдумчиво-ностальгический.
Мышцы уже привыкли, а в голове наконец-то наступила ясность.
Закрепляем результат прогулкой по долине реки Кынгарга.
Вас ждет легкий и живописный треккинг на 3-4 часа вдоль резвой горной реки.
По пути вы увидите водопады, насладитесь прекрасными видами, велика вероятность встретить лесных жителей: птиц, сусликов или белочек.
Закончится поход монгольским рынком с закупкой чудесных и полезных вещей и прощальным обедом в кафе Аршана.
Сегодня мы покидаем горы и возвращаемся в Иркутск поздно вечером.
Здесь завершится программа нашего активного и яркого тура.
Вы увидите: долина реки Кынгарга, водопады, монгольский рынок.
В стоимость включено: завтрак, гид, групповое проживание.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|54 000
|10 000
Варианты проживания
Гостиница «Иркут»
Гостиница «Иркут» расположена на территории поселка Аршан, окружена живописными природными массивами. В составе сервиса бесплатные частная парковочная зона и Интернет Wi-Fi. Предоставляются принадлежности для барбекю. Хранение ценностей осуществляется в сейфе. Разрешается размещаться с домашними животными. Читающие по достоинству оценят библиотеку. Оборудованы места для курения. Семейным и не курящим предлагаются специальные условия.
В номерах имеется все необходимое для комфорта и отдых, включая кабельное телевидение, фен и бесплатный Wi-Fi.
Гостиничный комплекс «Туяна»
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня.
Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.
Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью.
В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
Бутик-отель «Ларч»
Отель в поселке Листвянка, в тихом месте у озера Байкал в шаговой доступности от живописной набережной.
Номера оснащены кроватями, шкафом для хранения вещей, телевизором, столом, электрическим чайником. В каждом номере душевая комната и туалет с ванными принадлежностями.
К услугам гостей общий лаундж, Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В отеле можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В свободном доступе уютная общая кухня для трапезы с выходом на террасу, где можно наслаждаться видами Байкала.
Гостиница «Forest Trail»
Гостевой дом «Лесная тропа» расположен в поселке Листвянка.
Гости могут отдохнуть на террасе.
В номерах гостевого дома установлен шкаф для одежды.
Все номера оснащены холодильником.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание по программе
- Питание по программе: 5 завтраков, 3 обеда, 1 ужин, 1 перекус
- Аренда сплавного снаряжения
- Услуги гида по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт, полис ОМС;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности;
- накидка от дождя (дождевик);
- удобная обувь (спортивная обувь, желательно треккинговые ботинки или кроссовки);
- трекинговые палки;
- небольшой рюкзак (до 25 литров);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске, тк с ними могут не впустить в самолет);
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки / удобные штаны);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос;
- туалетные принадлежности;
- герметичная упаковка для документов;
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства) Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- бинокль;
- рекомендуем заранее заняться вопросом прививки от клещей, а также страховки от клещей!
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча?
Есть два места и конкретное время сбора группы в формате сборно-групповых туров:
- гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
- аэропорт г. Иркутск в 10.00 по местному времени.
До места сбора группы необходимо добираться самостоятельно.
При оформлении заявки обязательно нужно указать, по какому из двух адресов вас встретить в день старта тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
И на рафтах шли, и в горы ходили, в Байкале искупались, с местной кухней познакомились! Программа очень насыщенная, но сбалансированная: есть дни максимально физически максимально нагруженные, а есть дни гораздо более расслабленные.
Точно рекомендую брать с собой обувь в которой будет удобно подниматься в гору и спускаться!