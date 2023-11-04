Встретим вас в аэропорту Иркутска или заберём из вашего отеля и поедем на Байкал через живописные перевалы Приморского хребта. По пути остановимся на рынке, где продают омуля, и выйдем на берег озера. На обед вы насладитесь бурятской кухней в атмосферном этнокафе.

Дальше отправимся на Скальный мыс. Канатная дорога доставит нас на вершину горы Соболиная высотой 900 метров, откуда открывается невероятная панорама Байкала, горных хребтов и густых лесов. Желающие смогут согреться чашкой горячего шоколада в кафе.

Вечером прибудем в наш отель прямо на берегу Байкала и как раз успеем полюбоваться, как красное солнце опустится в воды озера.