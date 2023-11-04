Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Проводим закатное солнце на берегу Байкала и по канатной дороге поднимемся на гору Соколиная за головокружительными видами, попробуем минеральную воду из горячего источника и прокатимся вдоль реки Иркут, где когда-то переводил своё войско Чингисхан.
А ещё вы сможете насладиться национальной бурятской кухней, сделать эффектные фотографии в скалах над ущельем, услышать шум волн и на все выходные забыть о заботах и дэдлайнах.
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Организационные детали
Маршрут может быть изменен по природным условиям.
Программа тура по дням
Приморский Хребет, Скальный мыс и гора Соболиная
Встретим вас в аэропорту Иркутска или заберём из вашего отеля и поедем на Байкал через живописные перевалы Приморского хребта. По пути остановимся на рынке, где продают омуля, и выйдем на берег озера. На обед вы насладитесь бурятской кухней в атмосферном этнокафе.
Дальше отправимся на Скальный мыс. Канатная дорога доставит нас на вершину горы Соболиная высотой 900 метров, откуда открывается невероятная панорама Байкала, горных хребтов и густых лесов. Желающие смогут согреться чашкой горячего шоколада в кафе.
Вечером прибудем в наш отель прямо на берегу Байкала и как раз успеем полюбоваться, как красное солнце опустится в воды озера.
Тункинская долина, термальные источники и возвращение в Иркутск
Сегодня отправимся в Тункинскую долину, славящуюся бескрайними альпийскими лугами, потухшими вулканами и лазурными горными реками. Её прозвали «Сибирской Швейцарией». Местность богата не только на природные красоты, но и на историю. Именно здесь, вдоль реки Иркут, Чингисхан вёл своё войско на запад.
Побываем на термальных источниках, даже зимой сохраняющих температуру 50°С! Продегустируем местную минеральную воду и поднимемся к живописным водопадам.
Будем много фотографироваться, любоваться долиной и вдыхать чистый воздух. Вечером вернёмся в Иркутск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего отеля, 09:00Завершение: Иркутск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.