День 1 Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон

После прибытия в Иркутск начнется ваше байкальское путешествие. После сбора группы вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон. Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан. Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы. Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу. До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы. Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей. Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха. Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала. Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение! На этом ваш первый день на Ольхоне подходит к концу. Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем! Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; дорога по степям юга Ольхона; мыс Бурхан, скала Шаманка;

Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание; обед по дороге на Ольхон

День 2 Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон. После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины. Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор! Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день. Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают! Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора. С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий. После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу. Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности. Смотрится необычайно аутентично и величественно! В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы! Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память. Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху. Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Саган-Хушун; мыс Хобой; скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала»

Включено в стоимость: проживание; завтрак; экскурсия; обед-пикник; групповой трансфер; разрешения на посещение национального парка

День 3 Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу. Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону. В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение в горы Восточного Саяна.

Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер; проживание

День 4 Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия. Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на берегу Байкала. А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки. Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану. Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки. Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор. По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры). Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем. Вас ждет: Тункинская долина; Аршан; водопады; минеральные источники; дацаны; сувенирный рынок

Включено в стоимость: трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, гид, разрешение на посещение национального парка.

День 5 Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников Возвращение в Иркутск.

После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана. Это место привлекает гостей статуей Будды, высотой 2 метра (с постаментом), заказанной в Тибете. Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид -Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района. Сама Статуя называется "Лhакан", что означает дом Будды, Бурханай гэр. После Тагархая мы поедем в удивительное место – на потухший вулкан, когда-то внушающий трепет и ужас своей устрашающей силой, а ныне поражающий живописностью и красотой! Здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета. Последнее извержение, согласно геологическим данным, было 10 000 лет назад. С вулкана открывается живописный вид на потухшие вулканы Тальской группы, а у подножия можно увидеть отколовшиеся камни вулканического туфа. В ам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане. Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки. Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск.

Включено в стоимость: групповой трансфер (при выборе экскурсий); завтрак; сопровождение гид во время экскурсий; восхождение/экскурсии.

День 6 Экскурсия в бухту Песчаную (на катерах).

После завтрака в гостинице, сегодня мы отправимся в место, которое окрестили Байкальской Ривьерой - бухту Песчаная. Ривьера надежно спрятана от посторонних глаз за Приморским хребтом. Сюда не идут дороги, чтобы можно было добраться на автомобиле, оттого здесь не бывает толп туристов. До бухты добираются традиционно на катерах по воде. Сам путь представляет собой лицезрение живописной озерной глади Байкала по одну сторону и величественных сопок по другую. Бухта Песчаная особенно любима туристами. Здесь они находят изумрудный отблеск воды, пудровые песчаные пляжи, обрамленные скалами и, конечно, визитную карточку бухты – ходульные деревья. Это уникального вида сосны, корни которых обнажены над песком, что смотрится крайне любопытно! Кроме бухты Песчаной вы осмотрите и соседние бухты: Синичку, Академическая и, конечно, очень живописную бухту Бабушка. Все бухты очень уютные и довольно компактные, поэтому осмотреть все основные интересные локации можно за один день. В середине Вас ждет обед-пикник на берегу Байкала. Желающие смогут искупаться в Байкале, сделать красивые фотографии, погулять по бухтам, позагорать. Вечером Вы поплывете в Листвянку на катере. Туристов ждет: поездка на катере по Байкалу; ходульные деревья;бухта Песчаная, бухта Бабушка; мыс Малый Колокольный; мыс Большой Колокольный; скала Жандарм.

Включено в стоимость: проживание (п. Листвянка); завтрак в гостинице; обед-пикник; услуги гида; групповой трансфер (катер); экскурсия; разрешения на посещение нац. парка

День 7 Обзорная экскурсия в Листвянку. Возвращение в Иркутск.

Вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку. Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро. Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе "Байкальская Рублевка" - здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска. Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок. Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал! По пути в Иркутск вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы"."Тальцы" — это архитектурно- этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Иркутск. По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда; посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде. Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани, также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченые рыбы, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция. Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура. Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; лимнологический музей Байкала; Шаман-Камень; Листвянка

Включено в стоимость: проживание; экскурсия в Листвянку и «Тальцы»; гид; групповой трансфер