Поднимемся на смотровую площадку у истока Ангары в Листвянке, прокатимся на лодках по Малому Морю, послушаем горловое пение и попробуем национальные бурятские блюда. Вы увидите такой Байкал, который влюбляет в себя, заряжает энергией и вдохновляет.
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь
Проживание. Будем жить в гостевом доме на острове Ольхон (2 ночи). Размещение двухместное, удобства в номере. Проживание в Иркутске в первую ночь не входит в стоимость тура.
Питание. В программу включены два завтрака и один обед. Обязательно попробуем национальные бурятские блюда.
Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки. Стоит учитывать, что до Ольхона будет длительный переезд — около 4 часов по не очень ровной дороге, а потом переправа.
Программа тура по дням
Листвянка и прогулка по Кругобайкальской железной дороге
Мы встретим вас в 09:00 в Иркутске (забираем из любой точки) и поедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Затем остановимся у истока Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 рублей с человека, можно пешком). После этого сядем на лодку, подплываем к Шаман-камню и загадаем там желание. Во время водной прогулки высадимся на первом туннеле Кругобайкальской железной дороги и осмотрим его. После этого пойдём пешком (4 км) до порта Байкала (либо можно вернуться обратно на лодке).
Во второй половине дня отправимся на пароме в Листвянку и заедем на рыбный рынок. Вы сможете попробовать байкальскую рыбу и приобрести сувениры. Затем посетим Свято-Никольский храм и вечером вернёмся в Иркутск.
Остров Ольхон и этнопарк
В 09:30-10:00 выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займёт 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец ёхор.
Пообедаем национальными бурятскими блюдами и отправимся к памятнику орлу — священной птице у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнём и пойдём встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — сакральное место силы.
Север острова - мыс Хобой
Позавтракаем и отправимся на УАЗике на экскурсию по северной части Ольхона. Сегодняшний день будет насыщен красивыми пейзажами и бездорожьем!
Пообедаем на природе и поедем к мысу Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик. Вы увидите урочище Песчаное, мыс Три брата, а потом доберёмся до мысов Хобой и Любви.
Вечером вернёмся в Хужир. Там вас будет ждать баня прямо на берегу Байкала.
Водная экскурсия по Малому Морю и экскурсия по Тажеранским степям
Завтракаем и выезжаем на водную прогулку по Малому Морю: посетим острова Замогой и Огой с буддийской ступой просветления и Пантелеймоновский (Глазной) источник. При непогоде будет экскурсия на юг острова на авто: Сад камней, Халзаны, мыс Кобылья голова и скала Трезубец.
Около 15:00 вернёмся в Хужир, переправимся на пароме на материк и поедем в Тажеранские степи. Это фантастическое место, где кочевали древние народы, предки современных якутов. Вы увидите Байкал с высоты, полюбуетесь Долиной каменных духов, бухтой Ая и панорамными видами горы Тондора.
Около 19:30 вернёмся в Иркутск. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|97 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе (два завтрака и один обед)
- Проживание на Ольхоне в благоустроенных 2-местных номерах (удобства в номере)
- Баня на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске (1 ночь)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Подъёмник на смотровую площадку в первый день - 400 рублей с человека (либо можно пешком)
- Возможна организация тура в любые даты по запросу
- Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 79 000 руб. за одного, если 4 и более, то 68 000 руб
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