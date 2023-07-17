Проживание. Будем жить в гостевом доме на острове Ольхон (2 ночи). Размещение двухместное, удобства в номере. Проживание в Иркутске в первую ночь не входит в стоимость тура.

Питание. В программу включены два завтрака и один обед. Обязательно попробуем национальные бурятские блюда.

Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки. Стоит учитывать, что до Ольхона будет длительный переезд — около 4 часов по не очень ровной дороге, а потом переправа.