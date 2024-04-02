Туры в Тункинскую долину

Найдено 6 туров в категории «Тункинская долина» в Иркутске, цены от 19 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500 за человека
Классика Байкальска. Летний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкальска. Летний тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600 за человека
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
23 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 117 400 за человека
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100 за всё до 3 чел.
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
41 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тункинская долина»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
  2. Классика Байкальска. Летний тур
  3. Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
  4. Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
  5. Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Тункинская долина" можно забронировать 6 авторских туров от 19 500 до 117 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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