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Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Байкальска. Летний тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
23 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 117 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
41 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ССветлана10 марта 2024Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тункинская долина»
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- Классика Байкальска. Летний тур
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- Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
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