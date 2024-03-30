Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
Всего за два дня мы увидим живописную скалу Шаманка, загадаем желание на мысе Хобой, насладимся величием скалы Саган-Хушун и побываем в саду камней. Тур проходит в группах до 4 человек, так что удобно ехать своей компанией. По запросу можно организовать поездку в любые удобные для вас даты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь: непродуваемую куртку, головной убор и защиту от солнца. Стоит учесть, что по вечерам может быть прохладно.
Можно участвовать с детьми от трех лет.
Проживание. В стоимость тура проживание не входит. Мы можем помочь подобрать отель или турбазу на Ольхоне с учетом ваших пожеланий.
Питание. Обед в первый день в кафе по дороге, во второй день пикник из байкальской ухи. Завтрак/ужин в отеле или в кафе на острове. По дороге на Ольхон и на самом острове можно попробовать буузы и другие традиционные местные и бурятские блюда. Питание не входит в стоимость тура.
Связь и интернет. Связь есть практически все два дня, за исключением некоторых мест. Отсутствие мобильной связи не более 5 часов в день. Wi-Fi есть практически во всех отелях на Ольхоне. Лучше всех покрытие у оператора «Tele2».
Программа тура по дням
Самый большой остров на Байкале
Дорога до Ольхона. Встречаемся в центре Иркутска и едем на Ольхон. Дорога займет больше пяти часов (300 км). На обед заедем в кафе с национальной кухней, можно будет попробовать позы — традиционные бурятские вкусности.
Трезубец На остров переправимся на пароме — это настоящее приключение! Побываем на смотровой площадке на скале Трезубец получившей название из-за необычной формы. Каменный комплекс напоминает и дворец с башнями, отсюда второе название — Замок.
Сад камней Зарядимся энергией вблизи озеро Ялга, где на склоне расположились сложенные в башни камни — место поклонения духам. Полюбуемся открывшимся с площадки видом и отправимся дальше — к смотровой беседке с завораживающей панорамой на Хужир.
Ледовые достопримечательности С середины февраля по март мы сможем полюбоваться на байкальское чудо — бирюзовый лёд и заснеженные гроты у южных берегов Ольхона. Посетим и необитаемый остров Огой и дойдём до Ступы Просветления. Белоснежное сооружение с куполом и шпилем было построено в 2005 году и стало символом острова и местом притяжения паломников, которые верят, что святыня поможет исполнить желания.
Скала Шаманка. На остров переправимся на пароме — это настоящее приключение! И, наконец, доберемся до поселка Хужир, одного из самых популярных мест на Ольхоне. Увидим знаменитую скалу Шаманка, которую обычно изображают на всех открытках, и насладимся видами Байкала. Вы узнаете легенды, связанные со скалой, сможете сделать отличные снимки. А потом заселимся в отель в Хужире и отдохнем, ведь завтра предстоит активный день!
Мыс Хобой, урочище Песчаное и скала Любви
Наши приключения продолжаются! Сегодня поедем на северную часть острова: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Саган-Хушун (Три Брата), мыс Хобой, мыс Шунтэ-левый (скала Любви). У вас будет время, чтобы не спеша погулять и насладиться видами. На обед гид приготовит уху из байкальской рыбы, устроим пикник и полностью отключимся от городской суеты. Затем вернемся обратно в Иркутск.
В Иркутск мы приедем поздно вечером — выбирайте поздние рейсы, а лучше оставайтесь еще на одну ночь. За дополнительную плату мы можем отвезти вас в Листвянку.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-водителя на внедорожном авто (как правило Toyota Land Cruiser)
- Трансфер по маршруту
- Разрешение национального парка на гида и машину
- Бутылка питьевой воды в день
- Тур состоится при наборе от 3 человек. Если у вас компания из 4 человек, то на тур действует скидка 30%
Что не входит в цену
- Пикник во второй день - 1000 рублей с человека
- Сбор национального парка - 550 рублей с человека (для российских граждан) или 1000 рублей с человека (для иностранных граждан)
- Питание
- Проживание - 1 ночь на Ольхоне (двухместный номер от 4000 рублей)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотим выразить благодарность за шикарную организацию нашего отдыха!
А также поблагодарить нашего гида Сергея, чувствуется что человек живёт своим делом, полное владение материалом по программе, активно поддерживает беседы на общие темы, вежлив и обходителен, корректировал планы программы в зависимости с нашими запросами и выставлениями приоритетов. Было очень комфортно, посмотрели все что хотели и даже больше, выходные прошли очень насыщенно, увлекательно, активно, все как мы любим. Спасибо большое!!
К сожалению, мы попали в момент, когда на Ольхоне очень сильно менялась погода, выпало много снега, даже на полноприводном джипе было трудно, но гид приложил все усилия, чтобы мы либо посетили заявленные локации, либо предложил посетить альтернативные.
В итоге от Ольхона остались очень хорошие впечатления, это полноценный авторский тур, когда ты просто наслаждаешься происходящим. На маршруте была приготовлена пища из местной рыбы, очень понравилось.
Я посетил 76 стран, веду тревел-блоги, и это действительно хороший продукт.
Однозначно рекомендую!
Это была не экскурсия, а настоящее путешествие с массой интереснейших мест, доступных не каждому туристу, видов, знаний, эмоций!
Обязательно вернёмся сюда ещё раз!
Сергей, Наталья- спасибо за приключения😊