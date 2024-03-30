Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Авторский тур в Иркутске

Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи

5
8 отзывов
Если у вас мало времени и хочется увидеть все самые красивые пейзажи Байкала, о которых так много говорят, то этот маршрут для вас.

Всего за два дня мы увидим живописную скалу Шаманка, загадаем желание на мысе Хобой, насладимся величием скалы Саган-Хушун и побываем в саду камней. Тур проходит в группах до 4 человек, так что удобно ехать своей компанией. По запросу можно организовать поездку в любые удобные для вас даты.
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Ближайшие даты:
11
мая
18
мая
25
мая
15
авг
23
ноя
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь: непродуваемую куртку, головной убор и защиту от солнца. Стоит учесть, что по вечерам может быть прохладно.

Можно участвовать с детьми от трех лет.

Проживание. В стоимость тура проживание не входит. Мы можем помочь подобрать отель или турбазу на Ольхоне с учетом ваших пожеланий.

Питание. Обед в первый день в кафе по дороге, во второй день пикник из байкальской ухи. Завтрак/ужин в отеле или в кафе на острове. По дороге на Ольхон и на самом острове можно попробовать буузы и другие традиционные местные и бурятские блюда. Питание не входит в стоимость тура.

Связь и интернет. Связь есть практически все два дня, за исключением некоторых мест. Отсутствие мобильной связи не более 5 часов в день. Wi-Fi есть практически во всех отелях на Ольхоне. Лучше всех покрытие у оператора «Tele2».

Программа тура по дням

1 день

Самый большой остров на Байкале

Дорога до Ольхона. Встречаемся в центре Иркутска и едем на Ольхон. Дорога займет больше пяти часов (300 км). На обед заедем в кафе с национальной кухней, можно будет попробовать позы — традиционные бурятские вкусности.

Трезубец На остров переправимся на пароме — это настоящее приключение! Побываем на смотровой площадке на скале Трезубец получившей название из-за необычной формы. Каменный комплекс напоминает и дворец с башнями, отсюда второе название — Замок.

Сад камней Зарядимся энергией вблизи озеро Ялга, где на склоне расположились сложенные в башни камни — место поклонения духам. Полюбуемся открывшимся с площадки видом и отправимся дальше — к смотровой беседке с завораживающей панорамой на Хужир.

Ледовые достопримечательности С середины февраля по март мы сможем полюбоваться на байкальское чудо — бирюзовый лёд и заснеженные гроты у южных берегов Ольхона. Посетим и необитаемый остров Огой и дойдём до Ступы Просветления. Белоснежное сооружение с куполом и шпилем было построено в 2005 году и стало символом острова и местом притяжения паломников, которые верят, что святыня поможет исполнить желания.

Скала Шаманка. На остров переправимся на пароме — это настоящее приключение! И, наконец, доберемся до поселка Хужир, одного из самых популярных мест на Ольхоне. Увидим знаменитую скалу Шаманка, которую обычно изображают на всех открытках, и насладимся видами Байкала. Вы узнаете легенды, связанные со скалой, сможете сделать отличные снимки. А потом заселимся в отель в Хужире и отдохнем, ведь завтра предстоит активный день!

Самый большой остров на БайкалеСамый большой остров на БайкалеСамый большой остров на БайкалеСамый большой остров на БайкалеСамый большой остров на БайкалеСамый большой остров на БайкалеСамый большой остров на Байкале
2 день

Мыс Хобой, урочище Песчаное и скала Любви

Наши приключения продолжаются! Сегодня поедем на северную часть острова: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Саган-Хушун (Три Брата), мыс Хобой, мыс Шунтэ-левый (скала Любви). У вас будет время, чтобы не спеша погулять и насладиться видами. На обед гид приготовит уху из байкальской рыбы, устроим пикник и полностью отключимся от городской суеты. Затем вернемся обратно в Иркутск.

В Иркутск мы приедем поздно вечером — выбирайте поздние рейсы, а лучше оставайтесь еще на одну ночь. За дополнительную плату мы можем отвезти вас в Листвянку.

Мыс Хобой, урочище Песчаное и скала ЛюбвиМыс Хобой, урочище Песчаное и скала ЛюбвиМыс Хобой, урочище Песчаное и скала ЛюбвиМыс Хобой, урочище Песчаное и скала ЛюбвиМыс Хобой, урочище Песчаное и скала ЛюбвиМыс Хобой, урочище Песчаное и скала ЛюбвиМыс Хобой, урочище Песчаное и скала Любви

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-водителя на внедорожном авто (как правило Toyota Land Cruiser)
  • Трансфер по маршруту
  • Разрешение национального парка на гида и машину
  • Бутылка питьевой воды в день
  • Тур состоится при наборе от 3 человек. Если у вас компания из 4 человек, то на тур действует скидка 30%
Что не входит в цену
  • Пикник во второй день - 1000 рублей с человека
  • Сбор национального парка - 550 рублей с человека (для российских граждан) или 1000 рублей с человека (для иностранных граждан)
  • Питание
  • Проживание - 1 ночь на Ольхоне (двухместный номер от 4000 рублей)
Место начала и завершения?
Иркутск, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
М
30 мар 2024
Невероятно насыщенные 2 дня! Причём провели нам экскурсию в будни, подстроились под наши пожелания. Наш гид был Александр. Мега приятный человек! Все делал, что бы нам было комфортно. Фотографирует красиво. Привез коньки, катались по льду. Какой он шикарный нам пикник устроил, очень старался, спасибо огромное.
А
27 мар 2023
Доброго времени суток!
Хотим выразить благодарность за шикарную организацию нашего отдыха!
А также поблагодарить нашего гида Сергея, чувствуется что человек живёт своим делом, полное владение материалом по программе, активно поддерживает беседы на общие темы, вежлив и обходителен, корректировал планы программы в зависимости с нашими запросами и выставлениями приоритетов. Было очень комфортно, посмотрели все что хотели и даже больше, выходные прошли очень насыщенно, увлекательно, активно, все как мы любим. Спасибо большое!!
А
19 мар 2023
Это были сказочные выходные! Очень много голубого неба, яркого солнца и бесконечно прекрасного льда Байкала! Огромное спасибо Сергею за безупречно организованное путешествие! Всё было великолепно устроено, с большим профессионализмом и любовью! Мы сумели прочувствовать дух Байкала, а изумительные фото ещё долго будут напоминать нам об этом удивительном приключении!
Это были сказочные выходные! Очень много голубого неба, яркого солнца и бесконечно прекрасного льда Байкала! ОгромноеЭто были сказочные выходные! Очень много голубого неба, яркого солнца и бесконечно прекрасного льда Байкала! ОгромноеЭто были сказочные выходные! Очень много голубого неба, яркого солнца и бесконечно прекрасного льда Байкала! ОгромноеЭто были сказочные выходные! Очень много голубого неба, яркого солнца и бесконечно прекрасного льда Байкала! Огромное
Светлана
5 мар 2023
Андрей,огромное вам спасибо за необыкновенное путешествие! Комфортно,безопасно,продумано до мелочей и очень интересно! Всё было супер!!!
Андрей,огромное вам спасибо за необыкновенное путешествие! Комфортно,безопасно,продумано до мелочей и очень интересно! Всё было супер!!!Андрей,огромное вам спасибо за необыкновенное путешествие! Комфортно,безопасно,продумано до мелочей и очень интересно! Всё было супер!!!Андрей,огромное вам спасибо за необыкновенное путешествие! Комфортно,безопасно,продумано до мелочей и очень интересно! Всё было супер!!!Андрей,огромное вам спасибо за необыкновенное путешествие! Комфортно,безопасно,продумано до мелочей и очень интересно! Всё было супер!!!
Paul
3 янв 2023
Оцениваю на твёрдую пятёрку. Гид имеет профильное образование, разносторонний, отвечал на много каверзных вопросов из области истории, географии, гидрологии и геологии.

К сожалению, мы попали в момент, когда на Ольхоне очень сильно менялась погода, выпало много снега, даже на полноприводном джипе было трудно, но гид приложил все усилия, чтобы мы либо посетили заявленные локации, либо предложил посетить альтернативные.

В итоге от Ольхона остались очень хорошие впечатления, это полноценный авторский тур, когда ты просто наслаждаешься происходящим. На маршруте была приготовлена пища из местной рыбы, очень понравилось.

Я посетил 76 стран, веду тревел-блоги, и это действительно хороший продукт.
С
22 авг 2022
Очень насыщенная впечатлениями, интересными местами поездка, благодаря нашему гиду-джипперу добрались в места не всегда доступные простому туристу. Дух авантюризма всегда сопуствовал нам.
Я
4 авг 2022
Вот это был просто wow-тур! Нас сопровождали два супер-гида Владимир и Сергей, оба виртуозные водители, оч лёгкие в общении 👍 За два дня поездки мы получили впечатлений больше, чем иной раз за неделю! Байкал - сила, Ольхон - любовь ❤️ Огромная благодарность организаторам!
Однозначно рекомендую!
А
14 июня 2022
На Байкале были впервые и очень рады, что выбрали именно этот маршрут и прошли его с Сергеем!
Это была не экскурсия, а настоящее путешествие с массой интереснейших мест, доступных не каждому туристу, видов, знаний, эмоций!
Обязательно вернёмся сюда ещё раз!
Сергей, Наталья- спасибо за приключения😊

Тур входит в следующие категории Иркутска

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