Если у вас мало времени и хочется увидеть все самые красивые пейзажи Байкала, о которых так много говорят, то этот маршрут для вас. Всего за два дня мы увидим живописную скалу Шаманка, загадаем желание на мысе Хобой, насладимся величием скалы Саган-Хушун и побываем в саду камней. Тур проходит в группах до 4 человек, так что удобно ехать своей компанией. По запросу можно организовать поездку в любые удобные для вас даты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь: непродуваемую куртку, головной убор и защиту от солнца. Стоит учесть, что по вечерам может быть прохладно.

Можно участвовать с детьми от трех лет.