1 день

Встреча в Иркутске. По следам кинематографа: путешествие по льду в падь Идиба

Встречаемся рано утром и отправляемся к ледовой переправе.

Обедаем и выходим на лёд. Тут нас будет ждать УАЗ буханка — она забросит нас к старту пешего маршрута.

По пути увидим шикарный наплесковый лёд, гроты и посетим живописную бухту Халзаны.

Конечная цель дня — падь Идиба с домиком на берегу, где снимали фильм «В лесах Сибири».