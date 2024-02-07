Мы пойдём с восточной стороны, оттуда, где нет людей, машин, посёлков и любых других признаков цивилизации.
Полюбуемся всеми видами и формами льда, посетим место, где снимали фильм про Сибирь, побываем в живописных падях и поймаем байкальский дзен.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске. По следам кинематографа: путешествие по льду в падь Идиба
Встречаемся рано утром и отправляемся к ледовой переправе.
Обедаем и выходим на лёд. Тут нас будет ждать УАЗ буханка — она забросит нас к старту пешего маршрута.
По пути увидим шикарный наплесковый лёд, гроты и посетим живописную бухту Халзаны.
Конечная цель дня — падь Идиба с домиком на берегу, где снимали фильм «В лесах Сибири».
Ледяные торосы Байкала. Падь Ташкиней, мыс Ухан
Завтракаем и отправляемся в путь.
Сегодня встретим огромные ледяные торосы у берегов, трещины, падь Ташкиней и живописный мыс Ухан.
Ночуем в лесу у берега.
Мыс Ижимей и самое глубоководное место Байкала
Просыпаемся и смотрим на красивый рассвет.
Готовим завтрак, собираем вещи в сани-волокуши и снова в путь.
Сегодняшняя наша цель — мыс Ижимей. Устанавливаем палатки недалеко от самого глубокого места на Байкале.
Падь Узуры и метеостанция. Гроты Ольхона
Наша новая цель — падь Узуры. Тут расположена метеостанция.
По дороге осмотрим один из крупнейших гротов на восточном побережье Ольхона.
Восхождение на гору Раба. УАЗ-ное приключение
После раннего вкусного завтрака нас ждет восхождение на гору Раба. Оттуда увидим панораму Большого Байкала и становые трещины.
Спускаемся, обедаем. После обеда наш УАЗ отвезет по маршруту Узуры – Хобой – Хужир.
Размещаемся в гостевом доме. Идем в баню.
Скала Шаманка и путь домой
Утром исследуем знаменитую скалу Шаманка, а в 11:00 нас ждёт возвращение в Иркутск.
Проживание
Большую часть приключения мы ночуем в тёплой трёхслойной палатке с печкой. Последнюю ночь проведём в гостевом доме в Хужире.
Возможно индивидуальное размещение в штурмовой палатке. Так называемый «отель Интроверт» для тех, кто хочет прочувствовать дух настоящей сибирской экспедиции. Доплата составляет стоимость аренды палатки, подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Тёплая палатка с печкой
Отель «Интроверт». Штурмовая палатка
Гостевой дом в п. Хужир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе (Иркутск – переправа, Хужир – Иркутск)
- Трансферы на УАЗ-е:к старту маршрута, зависит от состояния льда (МРС – место старта маршрута)Узуры – Хужир
- К старту маршрута, зависит от состояния льда (МРС – место старта маршрута)
- Узуры – Хужир
- Питание на активной части маршрута
- Групповое снаряжение (палатки, костровое оборудование, волокуши)
- Разрешения на нахождение в национальном парке, постановка на учёт в МЧМ
- Баня — 2 часа
- Проживание в п. Хужир в гостевом доме, 1 ночь
- Сопровождение группы профессиональным инструктором-проводником
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Иркустк и обратно
- Питание в кафе
- Личное снаряжение (можно взять в аренду у нас)
- Коньки (по желанию)
- Индивидуальная палатка
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список вещей отправляем индивидуально после бронирования тура.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Что такое волокуши?
Это сани для перевозки вещей по льду и снегу. С ними наш багаж кажется пушинкой!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.