Ледовое путешествие вокруг Ольхона

Групповой тур в Иркутске
Отправляемся в путешествие по льду вдоль самого большого острова на Байкале — острова Ольхон.

Мы пойдём с восточной стороны, оттуда, где нет людей, машин, посёлков и любых других признаков цивилизации.

Полюбуемся всеми видами и формами льда, посетим место, где снимали фильм про Сибирь, побываем в живописных падях и поймаем байкальский дзен.
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Ближайшие даты:
7
фев
21
фев

Что вас ожидает:

Все формы льда
Все формы льда
Торосы, колобовник, сокуи — это лишь часть видов льда, которыми мы будем любоваться
Романтика похода
Романтика похода
Будем ночевать в тёплой и уютной палатке прямо на льду, когда за окном бушует настоящая сибирская зима
По следам кинематографа
По следам кинематографа
Посетим домик на берегу пади Идиба, где снимался фильм «В лесах Сибири»
Восхождение на гору Раба
Восхождение на гору Раба
Увидим панораму Большого Байкала и становые трещины с высоты
Путешествие к метеостанции
Путешествие к метеостанции
Побываем у старинной метеостанции в живописной пади Узуры
Рассвет у мыса Ижемей
Рассвет у мыса Ижемей
Встанем лагерем у самого глубокого места на озере, где встретим прекрасный рассвет

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске. По следам кинематографа: путешествие по льду в падь Идиба

Встречаемся рано утром и отправляемся к ледовой переправе.

Обедаем и выходим на лёд. Тут нас будет ждать УАЗ буханка — она забросит нас к старту пешего маршрута.

По пути увидим шикарный наплесковый лёд, гроты и посетим живописную бухту Халзаны.

Конечная цель дня — падь Идиба с домиком на берегу, где снимали фильм «В лесах Сибири».

Встреча в Иркутске. По следам кинематографа: путешествие по льду в падь ИдибаВстреча в Иркутске. По следам кинематографа: путешествие по льду в падь ИдибаВстреча в Иркутске. По следам кинематографа: путешествие по льду в падь ИдибаВстреча в Иркутске. По следам кинематографа: путешествие по льду в падь Идиба
2 день

Ледяные торосы Байкала. Падь Ташкиней, мыс Ухан

Завтракаем и отправляемся в путь.

Сегодня встретим огромные ледяные торосы у берегов, трещины, падь Ташкиней и живописный мыс Ухан.

Ночуем в лесу у берега.

Ледяные торосы Байкала. Падь Ташкиней, мыс УханЛедяные торосы Байкала. Падь Ташкиней, мыс УханЛедяные торосы Байкала. Падь Ташкиней, мыс Ухан
3 день

Мыс Ижимей и самое глубоководное место Байкала

Просыпаемся и смотрим на красивый рассвет.

Готовим завтрак, собираем вещи в сани-волокуши и снова в путь.

Сегодняшняя наша цель — мыс Ижимей. Устанавливаем палатки недалеко от самого глубокого места на Байкале.

Мыс Ижимей и самое глубоководное место БайкалаМыс Ижимей и самое глубоководное место Байкала
4 день

Падь Узуры и метеостанция. Гроты Ольхона

Наша новая цель — падь Узуры. Тут расположена метеостанция.

По дороге осмотрим один из крупнейших гротов на восточном побережье Ольхона.

Падь Узуры и метеостанция. Гроты Ольхона
5 день

Восхождение на гору Раба. УАЗ-ное приключение

После раннего вкусного завтрака нас ждет восхождение на гору Раба. Оттуда увидим панораму Большого Байкала и становые трещины.

Спускаемся, обедаем. После обеда наш УАЗ отвезет по маршруту Узуры – Хобой – Хужир.

Размещаемся в гостевом доме. Идем в баню.

Восхождение на гору Раба. УАЗ-ное приключениеВосхождение на гору Раба. УАЗ-ное приключение
6 день

Скала Шаманка и путь домой

Утром исследуем знаменитую скалу Шаманка, а в 11:00 нас ждёт возвращение в Иркутск.

Скала Шаманка и путь домой

Проживание

Большую часть приключения мы ночуем в тёплой трёхслойной палатке с печкой. Последнюю ночь проведём в гостевом доме в Хужире.

Возможно индивидуальное размещение в штурмовой палатке. Так называемый «отель Интроверт» для тех, кто хочет прочувствовать дух настоящей сибирской экспедиции. Доплата составляет стоимость аренды палатки, подробнее уточняйте при бронировании.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Тёплая палатка с печкой

4 ночи

Отель «Интроверт». Штурмовая палатка

4 ночи

Гостевой дом в п. Хужир

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе (Иркутск – переправа, Хужир – Иркутск)
  • Трансферы на УАЗ-е:к старту маршрута, зависит от состояния льда (МРС – место старта маршрута)Узуры – Хужир
  • К старту маршрута, зависит от состояния льда (МРС – место старта маршрута)
  • Узуры – Хужир
  • Питание на активной части маршрута
  • Групповое снаряжение (палатки, костровое оборудование, волокуши)
  • Разрешения на нахождение в национальном парке, постановка на учёт в МЧМ
  • Баня — 2 часа
  • Проживание в п. Хужир в гостевом доме, 1 ночь
  • Сопровождение группы профессиональным инструктором-проводником
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Иркустк и обратно
  • Питание в кафе
  • Личное снаряжение (можно взять в аренду у нас)
  • Коньки (по желанию)
  • Индивидуальная палатка
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список вещей отправляем индивидуально после бронирования тура.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое волокуши?

Это сани для перевозки вещей по льду и снегу. С ними наш багаж кажется пушинкой!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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