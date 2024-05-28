Пешие туры-прогулки в Иркутске с экскурсоводом

Найдено 34 тура в категории «Пешеходные» в Иркутске, цены от 10 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850 за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000 за человека
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500 за человека
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000 за человека
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500 за человека
Байкальская история. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000 за человека
Байкальской тропой до долины вулканов
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкальской тропой до долины вулканов
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
68 200 за человека
Пеший поход на Шумак. Священные источники
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Пеший поход на Шумак. Священные источники
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
51 100 за человека
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700 за человека
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000 за человека
По берегу Байкала пешком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
По берегу Байкала пешком
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
54 000 за человека
Большое путешествие вокруг Байкала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000 за человека
Лучшее путешествие по Байкалу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100 за человека
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500 за человека
Краски северного Байкала. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400 за человека
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 105 000 за человека
Северный Байкал и Чарские пески
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
31 июля в 10:00
190 900 за человека
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290 за человека
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Сказочная неделя на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказочная неделя на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
80 000 за человека
По льду Байкала на коньках. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По льду Байкала на коньках. Активный тур
Начало: Россия, Иркутск
3 фев в 10:00
10 фев в 10:00
54 500 за человека
Узоры Байкальского Льда
🚶 Пешая
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Узоры Байкальского Льда
Начало: г. Иркутск
3 мар в 10:00
11 мар в 10:00
8600074 300 за человека
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
Начало: Г. Иркутск
20 фев в 10:00
24 фев в 10:00
5900050 000 за человека
Зимний лед Байкала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний лед Байкала
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
7980067 830 за человека
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000 за человека
Детский Зимний Байкал. Листвянка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Детский Зимний Байкал. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
65 500 за человека
Легенды осени на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Легенды осени на Байкале
Начало: Иркутск
6 сен в 10:00
29 сен в 10:00
77 700 за человека
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
от 46 000 за человека
Пеший тур на пик Черского
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Пеший тур на пик Черского
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900 за человека
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Начало: Иркутск
33 000 за человека
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
Начало: Иркутск, улица Ширямова, 13Б
10 сен в 10:00
15 сен в 10:00
75 000 за человека
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 34
  1. Кругобайкальская железная дорога
  2. Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
  3. Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
  4. По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
  5. Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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