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Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850₽ за человека
Авторский тур
5 дней
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкальской тропой до долины вулканов
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
68 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Пеший поход на Шумак. Священные источники
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
51 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По берегу Байкала пешком
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
31 июля в 10:00
190 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сказочная неделя на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По льду Байкала на коньках. Активный тур
Начало: Россия, Иркутск
3 фев в 10:00
10 фев в 10:00
54 500₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
Узоры Байкальского Льда
Начало: г. Иркутск
3 мар в 10:00
11 мар в 10:00
8600074 300₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
Начало: Г. Иркутск
20 фев в 10:00
24 фев в 10:00
5900050 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Зимний лед Байкала
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
7980067 830₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Детский Зимний Байкал. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды осени на Байкале
Начало: Иркутск
6 сен в 10:00
29 сен в 10:00
77 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
от 46 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Пеший тур на пик Черского
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Начало: Иркутск
33 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
Начало: Иркутск, улица Ширямова, 13Б
10 сен в 10:00
15 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ООлег4 мая 2024Хорошие ребята, неформальный подход.
- ООлег4 мая 2024Все хорошо
- ССветлана3 мая 2024Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Пешеходные»
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