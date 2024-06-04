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Авторский тур
6 дней
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классический Байкал
Начало: Россия, Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
80 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние приключения на Байкале в Бурятии
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 90 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по зимнему Байкалу
Начало: Иркутск
11 мар в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальские жемчужины
Начало: Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 50 290₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Хит Байкала
Начало: Иркутск
20 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Шедевры Байкала
Начало: Иркутск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
59 490₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Энергетика Байкала
Начало: Иркутск
22 июня в 10:00
27 июля в 10:00
50 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальский странник. Осеннее приключение
Начало: г. Иркутск
4 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 60 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сказочная зима на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
75 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
Начало: Г. Иркутск
20 фев в 10:00
24 фев в 10:00
5900050 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
113 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
11 фев в 10:00
55 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледяное сердце Байкала
Начало: Иркутск
13 фев в 10:00
20 фев в 10:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пробуждение Байкала. Авторский тур
Начало: Иркутск
85 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Начало: Иркутск
33 000₽ за человека
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
17 июня в 06:00
24 июня в 06:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
41 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Легенды Байкала и священные источники
Начало: Иркутск
23 июля в 10:00
27 июля в 10:00
63 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год 2025 на льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
121000108 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- РРегина31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
- ЕЕкатерина30 мая 2024Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо за организацию, всё понравилось
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ИИрина26 мая 2024Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
- ИИрина24 мая 2024Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
- ООльга6 мая 2024Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «6-дневные туры»
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