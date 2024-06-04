Авторские туры на 6 дней в Иркутск

Найдено 32 тура в категории «6-дневные туры» в Иркутске, цены от 33 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500 за человека
Очарование Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900 за человека
Классический Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классический Байкал
Начало: Россия, Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
80 000 за человека
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200 за человека
Летние приключения на Байкале в Бурятии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние приключения на Байкале в Бурятии
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 90 000 за человека
Путешествие по зимнему Байкалу
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Путешествие по зимнему Байкалу
Начало: Иркутск
11 мар в 10:00
55 000 за человека
Байкальский адреналин
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890 за человека
Байкальские жемчужины
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальские жемчужины
Начало: Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 50 290 за человека
Хит Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Хит Байкала
Начало: Иркутск
20 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 54 900 за человека
Шедевры Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Шедевры Байкала
Начало: Иркутск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
59 490 за человека
Энергетика Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Энергетика Байкала
Начало: Иркутск
22 июня в 10:00
27 июля в 10:00
50 900 за человека
Байкальский странник. Осеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Осеннее приключение
Начало: г. Иркутск
4 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 60 900 за человека
Осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000 за человека
Сказочная зима на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сказочная зима на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
75 000 за человека
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
Начало: Г. Иркутск
20 фев в 10:00
24 фев в 10:00
5900050 000 за человека
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
64 000 за человека
Новый год на Байкале
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
113 500 за человека
Горячие источники и лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500 за человека
Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
11 фев в 10:00
55 100 за человека
Ледовая одиссея на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000 за человека
Ледяное сердце Байкала
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледяное сердце Байкала
Начало: Иркутск
13 фев в 10:00
20 фев в 10:00
56 000 за человека
Пробуждение Байкала. Авторский тур
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пробуждение Байкала. Авторский тур
Начало: Иркутск
85 800 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Горячие источники Умхей
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000 за человека
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Начало: Иркутск
33 000 за человека
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000 за человека
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300 за человека
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
🚗 На машине
🚤 На катере
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000 за человека
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
17 июня в 06:00
24 июня в 06:00
129 000 за человека
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
41 500 за человека
Легенды Байкала и священные источники
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Легенды Байкала и священные источники
Начало: Иркутск
23 июля в 10:00
27 июля в 10:00
63 800 за человека
Новый год 2025 на льду Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год 2025 на льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
121000108 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Р
    Регина
    31 мая 2024
    Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
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    всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Спасибо за организацию, всё понравилось
    Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Сказочная зима на Байкале
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
    читать дальше

    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Путешествие по зимнему Байкалу
    Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
    Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новый год на Байкале
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Путешествие по зимнему Байкалу
    Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Рождество на Байкале. Зимняя сказка
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Летние приключения на Байкале в Бурятии
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 32
  1. Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
  2. Очарование Ольхона
  3. Классический Байкал
  4. Байкальская кругосветка: два берега Байкала
  5. Летние приключения на Байкале в Бурятии
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "6-дневные туры" можно забронировать 32 тура от 33 000 до 183 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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