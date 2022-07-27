Вам предстоит путешествие с юга на запад до острова Ольхона, а потом пересечь все озеро на теплоходе до единственного полуострова озера Святой Нос. Совершить восхождение, а затем обогнуть полуостров на байдарке и переехать по восточной стороне. Общая протяженность маршрута более 1000 км!
Программа тура по дням
Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка
Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной.
Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары.
В музее Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.
Обед в Листвянке (Время на обед — 1 час., мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения)
Возвращение в Иркутск знакомой дорогой.
Получение провизии на первые дни маршрута.
Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.
Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.
Ужин. Ночь на базе отдыха.
Номера 4-5 местные с удобствами на улице.
Двухместный номер по заявке (доплата заранее).
Ужин.
Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.
Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура!
Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан
Завтракаем и начинаем пеший переход до метеостанции (18 км) на хребет Хамар-Дабан.
В рюкзаках у каждого личные вещи на 2-3 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 2-3 дня и снаряжение.
Первые 10 км. возможно преодолеть на машине (оплачивается отдельно).
Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ.
После небольшого путешествия среди красивых гор, делаем перекус.
Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.
Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять Вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. от заброски на машине пешком с набором высоты).
Вечером отдыхаем, ужинаем.
Ночевка в палатках (возможно на базе отдыха за доп. оплату).
Маршрут проходит вдоль горной реки Слюдянка и интересен ее неповторимым руслом и хрустально чистой водой.
Слюдянка берёт свое начало приблизительно за 20 км. от Байкала под Пиком Черского и течёт по узкой долине.
Восхождение на Пик Черского. Водопады реки Подкомарной
Завтракаем, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, с осмотром озера Сердце (около 4-6 часов).
При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана.
На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце.
Поднявшись на вершину Пик Черского (2090), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы».
Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками.
Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным.
Обед-перекус.
По решению гида (зависит от погоды и сил участников), пеший трекинг на водопады реки Подкомарной (3-4ч.).
Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.
Ночь в палатках.
Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов по желанию
Завтрак.
Спуск по тропе (18 км).
В рюкзаках у участников — личные вещи, снаряжение и перекус.
Обед в местности под названием «кафе».
Продолжение спуска (заранее по желанию можно заказать транспорт за доп. оплату до базы).
Возвращение на базу.
Баня по запросу (оплата на месте).
По желанию экскурсия в частный музей минералов.
Уникальный музей!
В музее экспонируется более 10000 образцов с многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа.
Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.
Ужин.
Ночь на базе.
Важно! Возможно присоединение с 5 дня. Для желающих присоединится с 5 дня (Тур 11 дней со сплавом). Встреча с группой с 9 до 10 часов. Просим учитывать тот факт, что за первые 4 дня, группа уже познакомится, и Вам будет чуть сложнее, чтоб запомнить имена всех участников.
Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка
Завтрак.
Переход до вокзала.
Переезд в Иркутск на автотранспорте, электричке по живописной трассе. Прибытие в Иркутск.
Получение байдарок, разрешение нац. парка и продуктов на следующую часть (занимает около 1 часа).
Отъезд до острова Ольхон в составе сборной группы (остановка МРС).
Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.
В пути нам предстоит обед, в кафе (оплата на месте).
Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.
В случае огромной пробки, после переезда на пароме уезжаем другим транспортом (как правило, на УАЗ).
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха с удобствами на улице (базы такого плана, как Ольхон, Как Дома, Берег Надежды и т. п.).
Доплата за 2-х местное осуществляется заранее.
Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка.
Ужин самостоятельно в любом кафе.
Остров Огой
Завтрак.
Поездка на священный остров Огой с посещением буддийской ступы.
Там Вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего.
Загадаете одно желание, которое непременно сбудется!
Ужин на базе самостоятельно.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак.
Экскурсии на выбор за доп оплату: пещера, Юг острова и др.
Весь список можно узнать у администратора базы.
В пещеру выдаются непромокаемые костюмы, каски.
Пещера расположены в Бухте АЯ, в ней вы найдете зал метрополитен, музыкальный зал, сталактиты, сталагмиты и конечно отличное настроение.
Бронировать нужно заранее.
При малой численности или непогоде, возможна отмена.
Осуществляется возврат денег.
Ужин на базе самостоятельно.
Велопрогулка вдоль берегов острова Ольхон
Завтрак.
Отдых на велосипедах — катаемся самостоятельно вдоль живописных берегов острова Ольхон.
Можно просто покататься с базы до пляжа и обратно!
Отличные впечатления гарантированы, ведь это намного быстрей чем пешком!
Отдых на берегу.
Покупка сувениров.
Продолжение путешествий на велосипедах для желающих.
Также, Вы можете совершать самостоятельные прогулки на велосипеде, периодически возвращаясь на базу отдыха.
Велосипеды берутся только на сутки.
Обед самостоятельно в любом кафе поселка, пробуем местную кухню!
После обеда свободное время.
Можно на месте приобрести дополнительные экскурсии.
Ужин самостоятельно.
Мыс Хобой. Переезд на катере в поселок Усть-Баргузин
Завтрак.
Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой.
Хобой - место силы, святое место и просто «супер» живописное место на севере острова Ольхон.
Со стороны моря скала похожа на клык и мы это еще увидим, а также она имеет сходство с профилем женщины, как на древних греческих галерах.
Переезд на корабле (оплачивается дополнительно) от о. Ольхон через все озеро Байкал.
Прибытие в поселок Усть-Баргузин или Турка.
Ночь в поселке или на косе.
Важно! Организаторы осуществляют переезд через озеро только при благоприятной погоде. В случае неблагоприятной погоды руководитель группы имеет право доставить группу в Усть-Баргузин автомобильным транспортом (800 км). Оплата за катер производится гиду на месте!
Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос
Завтрак.
Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос, (3-4 ч. в верх и 2-3 ч. спуск) откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.
Небольшими переходами поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.
Перекус.
На верху открывается панорама заливов и озера Байкал.
Вдали на востоке виды Баргузинские горы, на которых даже летом остается снег.
Спуск с вершины полуострова (спуск местами крут, поэтому следует соблюдать осторожность, выполняя все команды и рекомендации гида).
Ужин.
Ночь на берегу.
В данном месте очень теплая вода и отсутствие ветра, поэтому это место очень популярно у отдыхающих на машинах.
Примечание: Каждый участник обязан взять с собой на восхождение не менее 1 литра питьевой воды.
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе
Ранний подъем.
Переезд в Чивыркуйский залив.
Сбор байдарок.
Завтрак.
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Окуневая(10км) или Сорожья (5 км).
Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.
Каждый остров в заливе — это памятник природы.
Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.
Чего только стоит наблюдение за рассветом!
Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.
В змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.
В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.
Бухта Сорожья - Бухта Змеиная
Сплав в Чивыркуйском заливе до бухты Змеиная (12 км.).
С утра завтрак.
Переход рано с утра, до горячих источников (около 10-12 км).
Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.
Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!
Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.
Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.
Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации!
Обед и Ужин.
Отдых на песчаной косе.
Сплав осуществляется только в благоприятную погоду.
Запасной день
Запасной день на случай непогоды.
В случае хорошей погоды с утра, выходим до бухты Окуневая.
Там отдыхаем весь день, загораем.
Красивая бухта, скрытая от ветров.
Кругом хвойный лес, чистая природа.
В часе ходьбы есть поселок, откуда можно позвонить домой, так как до этого два дня связи не было.
Возможна туристическая баня в кемпинговой зоне.
Если в этот день погода плохая, то отдыхаем на косе у реки Крестовой.
Песчаный пляж как со стороны Байкала, так и возле реки.
Обед.
Вечером ужин.
Ночь в палатках.
Продолжение сплава
Ранний подъем.
Возвращаемся обратно вдоль берега и красивых скал на байдарках в сторону Монахово (12 км).
Расстояние небольшое, поэтому идем не спеша, но это конечно будет зависеть от погоды.
Особенно Байкал прекрасен в часы рассвета.
Осмотр скал, бухт.
Отдых на песчаном берегу.
Ночь в палатке.
Обед и Ужин готовим на газовой плите.
В одном из мест, где разрешена стоянка обязательно посидим у костра, посмотрим на звезды.
Чивыркуйский залив расположен на территории национального парка.
В заливе много укромных бухточек, но к сожалению не везде разрешено останавливаться, только в специально оборудованных местах.
Но сплавляясь на байдарках, мы осмотрим максимальное количество живописных мест по пути.
Переход до Монахово. Сбор байдарок. Отъезд в Улан-Удэ. Завершение программы
Завтрак.
Переход до Монахово.
Сбор Байдарок.
На автомобильном транспорте отъезд в Усть-Баргузин.
Обед в кафе по пути самостоятельно.
Оплачивается непосредственно участниками на месте.
Отъезд в город Улан-Удэ.
Завершение программы в 18-19 часов (возможно позже).
Рекомендуем отъезд планировать на следующий день.
На следующий день возможно, за дополнительную оплату посещение центра буддизма России - Иволгинского Дацана.
Более подробно вам расскажет гид на маршруте. Возможно посещение также Меркитской Крепости, Старообрядцев Забайкалья, Дацан на лысой горе, а также возможно организовать скалолазание на скалах.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:
- в пос. Слюдянка (2 ночи: 1-й, 4-й дни) – базы отдыха «Серебряный источник», «Эдельвейс», «У Геннадия», «Приют Жигалова» или базы отдыха такой же категории;
- на метеостанции «Хамар-Дабан» (2 ночи: 2-й, 3-й дни) – туристические палатки;
- на острове Ольхон (4 ночи: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й дни) – базы отдыха Ольхон, Как Дома, Берег Надежды или базы отдыха такой же категории;
- в пос. Усть-Баргузин (2 ночи: 9-й, 10-й дни) – туристические палатки;
- в Чивыркуйском заливе (4 ночи: 11-й, 12-й, 13-й, 14-й дни)– туристические палатки.
Доплата за двухместное размещение в туре – 4 600 руб.
Доплата за одноместное размещение в туре – 11 000 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Серебряный источник»
Находится в г. Слюдянка, на южном берегу озера Байкал. Рядом находится чудесный лес, до ж/д вокзала – 4 км, до автовокзала – 3,5 км. Имеется автостоянка, детская площадка, баня на дровах, солярий, мангал, коптильня.
К размещению предлагаются отдельно стоящие домики вместимостью от 2-х до 6-и человек и основной корпус с номерами квартирного типа классов «Полулюкс» и «Люкс». В летнее время года функционируют домики эконом-класса. Общая вместимость – до 80 человек.
Интерьер домов выполнен в загородном стиле, с преобладанием натурального дерева в интерьере, в каждом есть небольшая оборудованная кухонная зона.
В каждом номере: кровати, шкаф, тумбочки, столик и стулья, постельные принадлежности и полотенца. В полублагоустроенных летних домиках: умывальник, холодная вода, туалет и душ на территории. В благоустроенных домиках: умывальник, душ, туалет. В двухэтажном 8-местном коттедже: спальни на 8 спальных мест, оборудованная кухня, спутниковое ТВ, умывальник, душ, туалет.
В столовой на территории базы профессиональный повар авторской кухни предлагает, по желанию, не только традиционные блюда, но и детское, и диетическое меню).
База отдыха «Эдельвейс»
Находится на окраине г. Слюдянка, у тропы на пик Черского, поэтому удобна для туристов, желающих отдохнуть и набраться сил перед походом. На территории базы имеется все необходимое для отдыха: теплые номера для ночевки, места под палатки, баня, пикниковые площадки.
К размещению предлагаются 2-х, 3-х и 5-ти местные неблагоустроенные номера. В номерах: односпальные кровати, стол, лавки, телевизор, постельное белье для каждого гостя. Туалет сельского типа, умывальник находятся на территории. Душа нет – баня.
Для приготовления еды самостоятельно гости могут воспользоваться прокатом мангального оборудования и общей летней кухней. В наличии мангал, дрова. На кухне микроволновая печь, холодильник, плита, посуда.
Мини-гостиница «Приют Жигалова»
Находится в г. Слюдянка при частном минералогическом музее Жигалова. К услугам гостей домики различной ценовой категории: комната на 2-х человек, комната на 5-х человек, домик на 5-х человек, две комнаты по 14 человек (деревянные нары), мансарда на 20 человек. Туалеты на улице.
Для самостоятельного приготовления еды имеется оборудованная кухня-столовая. Продукты можно приобрести у местных жителей (через дорогу). Есть баня.
База отдыха «Лада»
Находится на острове Ольхон, в лесной части пос. Хужир, в 20 мин ходьбы прогулочным шагом от мыса Бурхан (скала Шаманка).
Два больших благоустоенных двухэтажных гостевых дом принимают туристов круглый год и предлагают к размещению двух- и трехместные номера «Эконом» (удобства в отдельном строении на территории), «Стандарт» (удобства на этаже, в номере умывальник) и «Комфорт» (полностью благоустроенный с душевой кабиной).
Общая вместимость – до 55 человек. Номера оснащены всем необходимым: две односпальные или одна двуспальная кровать, тумба, зеркало, ковры. Умывальник, туалет в отдельном строении на территории. В номерах «Комфорт»: холодильник, диван и телевизор.
Помимо жилых зданий на территории базы располагается отдельная столовая, в которой гости могут попробовать настоящую сибирскую кухню от профессионального шеф-повара, русская баня, каминный зал и места для отдыха (беседки).
База отдыха «Шаманка»
Расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон. В пешей доступности находится пляж Сарайского залива и одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
К размещению предлагается 8 номеров вместимостью до 3 человек от «эконом» класса до благоустроенных коттеджей. В номерах: две раздельные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, зеркало. В числе удобств номеров повышенной комфортности: письменный стол, телевизор, собственная ванная комната, холодильник.
На территории базы отдыха находится просторная столовая на 30 мест в панорамном зале, с видом на Байкал. Каждое утро гостям подают континентальный завтрак и завтрак по меню.
Мини-отель «Байкал»
Находится в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала, в нескольких минутах ходьбы от значимых достопримечательностей острова Ольхон – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
К размещению предлагаются номера «эконом» и «стандарт», оформленные в загородном стиле и выполненные из байкальской сосны, из окон открывается вид на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес.
В номерах: две односпальные или одна двуспальная кровать (возможна установка доп. места), стол, стулья, шкаф или гардероб, полотенца, зеркало, санузел общий на 4 номера. В благоустроенных номерах собственный санузел с душевой кабиной, а также телевизор с плоским экраном,.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров» вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. В картинной галерее на втором этаже представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Палаточный лагерь
Размещение в палатке по 3-4 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и трансферы по программе
- Групповая аптечка, костровое снаряжение
- Прокат байдарки и комплектующего снаряжения (весла, фартуки, юбки, гермомешки)
- Оплата нац. парка (источники в бухте Змеиная)
- Услуги гида
- Велосипеды 1 сутки
- Проживание на базах отдыха и в палатках по 3-4-5 человек, согласно программе (1-2 мест. за небольшую доп. оплату)
- Экскурсии по программе, входные билеты в музей (кроме музея минералов)
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед (перекус), ужин
- 3 день - завтрак, обед (перекус), ужин
- 4 день - завтрак, обед, ужин
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- 7 день - завтрак
- 8 день - завтрак
- 9 день - завтрак
- 10 день - завтрак, обед (перекус), ужин
- 11 день - завтрак, обед, ужин
- 12 день - завтрак, обед, ужин
- 13 день - завтрак, обед, ужин
- 14 день - завтрак, обед, ужин
- 15 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и из Улан-Удэ
- Питание, не указанное в программе или указанное как самостоятельное
- Баня. Оплата на месте
- Поездка в пещеры. Бронируется заранее (первые 5 дней тура), оплата гиду
- Услуги повара (по запросу, а так готовят все по очереди). Оплата при бронировании
- Оплата за переезд через Байкал (гиду на месте за катер). Если группа небольшая предлагаем альтернативный вариант для уменьшения ваших затрат
- Услуги переводчика (для иностранных граждан). Оплата при бронировании
- Заброска на высокопроходимой машине до 10 км. Оплата заранее
- Услуги переноски вещей на Хамар-Дабане. Носильщик (до 15 кг)
- Музей минералов и музей Ревякина. Оплата на месте
- Аренда велосипедов дополнительно
- Прогулка на конях 1 час. Бронируется заранее, оплата гиду юг острова. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
- База отдыха на Хамар-Дабан
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (свидетельство о рождении для ребенка);
- Полис ОМС;
- Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре);
- Личные лекарства;
- Рюкзак (женщинам объемом 70-80 л; мужчинам – 80-90 л) + накидка от дождя на рюкзак;
- Спальник, подходящий по температурному режиму в сезон похода;
- Туристический коврик (пенка);
- Гермомешок (или плотный полиэтиленовый мешок) для упаковки вещей в рюкзак;
- Одежда: непродуваемая и влагозащитная куртка; накидка от дождя; флиска, 2 шт; плотные непродуваемые и легкие штаны, термобелье, футболки с длинным и коротким рукавом, 2 шт; носки треккинговые, 2 пары; носки теплые, 2 пары; белье; шапка; кепка или панама с полями; перчатки, 2 пары;
- Обувь: треккинговые ботинки, кроссовки на толстой подошве, шлепки (сандали);
- Солнцезащитные очки;
- Налобный фонарик;
- Треккинговые палки;
- Кружка, ложка, миска, ножик, фляжка или бутылка для воды;
- Спички или зажигалка;
- Репелленты (средства от насекомых), солнцезащитный крем;
- Средства личной гигиены;
Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.
Рекомендации по туру
Тур доступен каждому любителю активного отдыха. Возраст принимавших участия в маршруте от 7 и до 80 лет. Но с опытом и при подготовке за 3-4 месяца.
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
В случае ухудшения погоды или недостаточной физической подготовки участников, сплав будет немного сокращен в Чивыркуйском заливе (программа не менее интересна).
Что входит в групповое снаряжение?
– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно)
Как организован быт в лагере?
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, включая байдарки, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара за дополнительную плату, обговариваются заранее.
Техника безопасности при сплаве
- Вам нужно будет одеть жилет, даже если вы хорошо плаваете, этим правилом пренебрегать нельзя.
- Все острые предметы необходимо упаковать так, чтобы они не повредили байдарку. В случае порчи снаряжения вам придется возместить затраты на ремонт.
- Сплав проходит вдоль берега, запрещается отходить от него далее, чем на 500 м.
- Внимательно слушайте все указания гида, не раскачивайте лодку, и все пройдет гладко.
Варианты изменения программы
Возможно присоединиться к группе с 5-го дня (поездка на Ольхон и далее).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки в туре?
- для детей от 5 до 12 – 10%;
- для детей до 5 – 20%.