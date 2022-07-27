1 день

Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной.

Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары.

В музее Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.

Обед в Листвянке (Время на обед — 1 час., мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения)

Возвращение в Иркутск знакомой дорогой.

Получение провизии на первые дни маршрута.

Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.

Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.

Ужин. Ночь на базе отдыха.

Номера 4-5 местные с удобствами на улице.

Двухместный номер по заявке (доплата заранее).

Ужин.

Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.

Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура!