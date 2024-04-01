Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд на остров Ольхон
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.
Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).
Дорога проходит по живописным местам.
До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.
Заселение в п. Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на север Ольхона
На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.
Экскурсия на юг острова Ольхон
10:00 посадка на автомобиль УАЗ.
Поездка пройдет по льду Байкала вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря.
Побываем на острове Огой, где расположена священная буддийская ступа Просветления.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Далее заедем на остров Ольхон, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.
Обед-пикник на природе.
Сделаем очень много фотографий ледяной красоты!
Возвращения в п. Хужир.
Отдых.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
Отъезд
Возвращение в Иркутск.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 17:00.
Включено в стоимость: завтрак, обед по дороге в Иркутск, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Хужир.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
|двухместное
|доплата за одноместное
Обычные даты
стандарт
|39 000
|10 000
Обычные даты
комфорт
|57 000
|14 000
Типы размещения:
- Стандарт – удобства в самом номере;
- Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа. В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии, активности, не указанные в программе
- Аренда оборудования
- Переправа на хивусе в период межсезонья (если ледовая переправа не будет работать)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).