Летняя сказка Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Живописные прогулки и экскурсии, невообразимые виды и девственная природа озера, минеральные источники и места силы. Всё это лишь малая часть заготовленного для вас путешествия по территории Сибири и Бурятии.

Вы погрузитесь в этническое многообразие Байкала: блюда традиционной кухни, заряженные мощной энергетикой места, древние легенды и национальные обряды.
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Летняя сказка Байкала
Ближайшие даты:
1
июл
8
июл
26
июл
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даты

Что вас ожидает:

Баргузинский соболь
Баргузинский соболь
Познакомимся с этими милыми зверьками, которые отличаются любопытством и озорством!
Живописные хребты Хамар-Дабана
Живописные хребты Хамар-Дабана
Поднимемся по канатной дороге и увидим красивейшие панорамы Восточной Сибири
Целебные источники Аршана
Целебные источники Аршана
Отправимся в мини-поход по горной тропе и наберем минеральной воды
Вкус Байкала
Вкус Байкала
Подкрепим силы горячим обедом-пикником с видом на Байкальские хребты

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - г. Байкальск

От встречи с Байкалом нас отделяет один шаг!

Приготовьтесь к ослепительным видам, необыкновенной природе и энергетически заряженным местам силы.

Встретимся в аэропорту Иркутска, вы познакомитесь с гидом и остальными членами группы.

Усаживаемся в микроавтобус, и наш тур начался!

Пока мы не пересекли черту города, прослушаем ознакомительную мини-экскурсию об Иркутске: вам покажут сердце столицы восточной Сибири – её исторический центр. Затем направляется в Байкальск, расположенный в красивейшем месте на юго-востоке Байкала у основания Хамар-Дабана.

После заселения в гостиницу пообедаем и поднимемся по канатной дороге на одну из высот горнолыжного курорта “Гора соболиная”.

С неё открывается невероятная панорама на Байкал и его побережье.

Запечатлев в памяти и на фото шикарные виды, возвращаемся в отель.

Поужинаем и обсудим в тесном кругу прошедший день.

Включено: ужин.

Иркутск - г. БайкальскИркутск - г. БайкальскИркутск - г. БайкальскИркутск - г. БайкальскИркутск - г. Байкальск
2 день

г. Байкальск - п. Танхой

Отправляемся, после завтрака в отеле, к историческому порту Танхой, где в своё время причаливал знаменитый паром «Байкал».

Нас ждёт интерактивная выставка о местной флоре, насыщенные виды первозданной природы и бодрящие воды Байкала.

Сейчас в Танхое располагается Байкальский биосферный заповедник.

Здесь мы сможем прогуляться по благоустроенным эко-тропам, восхищаясь разнообразным растительным миром Байкала, и посетить интерактивную выставку об озере и его обитателях.

В вольерах можно увидеть баргузинского соболя – невероятно милого, любопытного и озорного зверька.

После, организованного для вас обеда, если захотите, сможете искупаться в чистейшей бодрящей байкальской воде!

Затем возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем.

Включено: завтрак, обед, ужин.

г. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхойг. Байкальск - п. Танхой
3 день

г. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальск

Сегодня мы побываем в Аршане!

В пути вам удастся насладиться видами бескрайних степей Тункинской долины и Саянских гор!

По приезде в посёлок сразу зайдём на монгольский рынок.

Здесь есть яркие сувенирные предметы и травяные сборы, в том числе многим известный Саган-Дайля.

Далее отправимся вдоль бурной речки Кынгырги по горной тропе.

По дороге сможете набрать минеральную воду, а выше по течению берёт начало знаменитый глазной источник, где стоит статуя мальчика с кувшином, из которого льётся целебная вода.

Через час неторопливого и спокойного шага мы приблизимся к горному водопаду, чтобы полюбоваться невероятной природной красотой.

По желанию, на обратном пути можем заехать в посёлок Жемчуг.

Здесь расположены платные природные термальные источники, воды которых содержат метан, углекислый газ, сероводород и радон, применяемые в лечение сосудов.

Вечером в отеле вас ждёт ужин и свободное время.

Включено: завтрак, ужин.

г. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальскг. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальскг. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальскг. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальск
4 день

г. Байкальск - Тальцы - п. Листвянка

В четвёртый день тура возьмём курс на посёлок, который жители региона называют “воротами на Байкал”, – речь идёт о Листвянке.

Она является туристическим центром, где многие путешественники впервые знакомятся с великим озером.

По пути посетим архитектурно-этнографический музей Тальцы.

Под открытым небом на площади в 70 гектар находятся церкви и посадские дома, башни и терема, пристани и ремесленные мастерские.

После содержательной экскурсии пообедаем здесь же, в заведении на территории экспозиции.

И наконец мы приближаемся к Листвянке.

Постарайтесь запомнить мгновение, когда перед вашим взором впервые откроется панорама байкальских вод.

Прогуляемся по местной набережной и зайдём на рыбный рынок.

Здесь прилавки заполнены деликатесами и необычными сувенирами.

Насладившись видами, заселимся в отель, где вас накормят вкусным ужином.

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

г. Байкальск - Тальцы - п. Листвянкаг. Байкальск - Тальцы - п. Листвянкаг. Байкальск - Тальцы - п. Листвянкаг. Байкальск - Тальцы - п. Листвянкаг. Байкальск - Тальцы - п. Листвянка
5 день

п. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка

В первой половине дня покинем Листвянку — впереди нас ожидает самый большой и мистический остров Байкала.

Сам путь до Ольхона тоже можно назвать приключением: напоминающие Исландию, Тажеранские степи, красочное байкальское побережье — вам точно будет на что посмотреть!

По желанию в пути сделаем остановку в придорожном кафе на обед (не входит в стоимость).

Один из завершающих участков маршрута – паромная переправа, которая нередко впечатляет туристов из-за пернатых местных жителей.

Чайки привыкли, что люди их кормят.

Поэтому, когда паром снимется с места, следом взмоют в воздух десятки пар белоснежных крыльев!

После заселения в отель устроим пешую вылазку к скале Шаманке.

Рядом с ней установлены 13 священных столбов СЭРГЭ, а внизу расстилается Сарайский пляж – отличное место для прогулок.

Шаманка часто ассоциируется с образами из старых преданий и сказок.

От скалы исходит уникальная энергетика, которая бесповоротно меняет восприятие окружающего мира.

Это удивительное место обязательно вам запомнится.

Помимо этого, Ольхон – невероятно солнечная местность с сногсшибательными закатами.

Не упустите возможность увидеть яркое великолепие!

Включено: завтрак, ужин.

п. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманкап. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманкап. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманкап. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
6 день

п. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир

Сегодня мы покорим самую северную точку острова — мыс Хобой.

Это священная территория Ольхона, с которой вам откроется невероятная картина Байкальских хребтов.

В древние времена здесь проводились шаманские обряды, десятилетиями наполнявшие место энергией обновления.

Эта невероятная локация станет венцом вашей личной коллекции путешественника!

Мы уделим мысу целый день.

Тут же накроем обед-пикник на свежем воздухе.

Представьте, как кругом простирается голубая водная гладь.

Вы почувствуете себя на краю света.

Именно здесь по-настоящему ощущается несравненное величие Байкала!

На обратном пути нас будут ждать захватывающие дух ольхонские достопримечательности: мыс Любви, скала Три брата, урочище Песчаное.

Также вы увидите скульптуру Даши Намдакова Хранитель Байкала, которую гости острова нарекли “ольхонским брендом”.

Вечером в отеле восстановим душевные и физические силы перед новым насыщенным впечатлениями днём.

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

п. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужирп. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир
7 день

Свободное время Ольхоне

В программе наступил свободный день – проведите его по своему усмотрению.

Прогуляйтесь по Хужиру и загляните в одно из многочисленных кафе.

Также рекомендуем вам испытать свои силы и покататься на сапах, чтобы посмотреть с воды на дополнительные необычные ракурсы Шаманки и живописные виды береговой линии.

За доп. плату можете арендовать велосипеды или организовать конную прогулку.

Занятие найдётся для каждого!

Включено: завтрак, ужин.

Свободное время ОльхонеСвободное время ОльхонеСвободное время Ольхоне
8 день

Ольхон - Юг о. Ольхон

В восьмой день путешествия вы отправитесь в автомобильную экскурсию по южной части Ольхона.

Сперва мы посетим смотровую площадку, с которой видна великолепная панорама бескрайних вод Байкала и акватория Хужирского залива.

А во время второй остановки вы сможете искупаться в тёплых водах озера Ханхой.

Следующим объектом нашего внимания станет скальный комплекс Трезубец, действительно схожий с оружием царя морей.

Стоя на его вершине, можно без труда рассмотреть острова Малого моря и полуостров Кобылья голова.

Затем спустимся к береговой линии залива Хулы, чтобы устроить пикник.

Заключительной остановкой будет падь Халзаны.

Одиночный скальник кому-то напоминает сфинкса, кому-то ангела.

Напоследок взглянем на волны могучего озера и насладимся колдовской энергетикой локации.

По возвращении в отель организуем небольшой прощальный вечер.

Расскажем друг-другу о впечатлениях от поездки и самых запоминающихся моментах!

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Ольхон - Юг о. ОльхонОльхон - Юг о. ОльхонОльхон - Юг о. ОльхонОльхон - Юг о. Ольхон
9 день

о. Ольхон - Иркутск

В завершающие часы на Ольхоне обязательно предлагаем вам встретить рассвет!

Здесь он переливается всеми оттенками пастельных красок.

Трансфер до Иркутска, куда мы прибудем в вечернее время.

Вы провели на озере Байкал 9 запоминающихся дней.

Уникальные архитектурные памятники, места силы и чудеса природы — всё это мы успели захватить в нашем путешествии.

Включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.

  • в Байкальске в отеле “Гранд Байкал” (или аналогичное);
  • в Листвянке в отеле “Крестовая Падь” (или аналогичное);
  • на Ольхоне на базе отдыха “Ольхонские терема” (или аналогичное);

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
79 00016 000

Варианты проживания

Отель «Гранд Байкал»

3 ночи

Отель «Гранд Байкал» расположен в Байкальске, в 3,2 км от центра города. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно.

В номерах отеля имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств — сейф.

По утрам в отеле «Гранд Байкал» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»Отель «Гранд Байкал»

Отель «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»

База отдыха «Ольхонские терема»

4 ночи

Гостевой дом «Ольхонские терема» расположен в поселке Хужир.

К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.

В номерах гостевого дома установлен письменный стол.

Русские и английские сотрудники стойки регистрации всегда готовы помочь гостям.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Трансферы по программе на Мерседес спринтер
  • Экскурсия на Хобой на УАЗах
  • Экскурсия на Аршан
  • Экскурсия в Танхой
  • Билеты на канатную дорогу в Байкальске
  • Экскурсия в Тальцы
  • Экскурсия на юг острова Ольхон
  • Обзорная экскурсия по г. Иркутску
  • Питание: завтраки, кроме 1-го дня тураобеды в 2,4, 6,8 дниужины в 1,2,3,4,5,6,7,8 дни
  • Завтраки, кроме 1-го дня тура
  • Обеды в 2,4, 6,8 дни
  • Ужины в 1,2,3,4,5,6,7,8 дни
  • Услуги гида
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиа ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Доп. услуги, не указанные в программе или указанные за доп. стоимость
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 10% (по акции раннего бронирования скидка 5%).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 авг 2023
Организация тура отличная!!! Всё максимально быстро, чётко, удобно! Проживание супер, сказочные места, гид Евгений - ответственный, увлечённый, внимательный, относится к своему делу с душой, водители - профессионалы и помощники, интересные экскурсии, всё супер!!!
Д
18 июля 2023
Этот тур возможность посмотреть самые прекрасные уголки Байкала! За 9 дней ты можешь увидеть все "настроения" Байкала и почувствовать их.
Этот тур возможность посмотреть самые прекрасные уголки Байкала! За 9 дней ты можешь увидеть все &quot;настроения&quot; Байкала и почувствовать их.Этот тур возможность посмотреть самые прекрасные уголки Байкала! За 9 дней ты можешь увидеть все &quot;настроения&quot; Байкала и почувствовать их.Этот тур возможность посмотреть самые прекрасные уголки Байкала! За 9 дней ты можешь увидеть все &quot;настроения&quot; Байкала и почувствовать их.
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

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