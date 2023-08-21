Вы погрузитесь в этническое многообразие Байкала: блюда традиционной кухни, заряженные мощной энергетикой места, древние легенды и национальные обряды.
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Программа тура по дням
Иркутск - г. Байкальск
От встречи с Байкалом нас отделяет один шаг!
Приготовьтесь к ослепительным видам, необыкновенной природе и энергетически заряженным местам силы.
Встретимся в аэропорту Иркутска, вы познакомитесь с гидом и остальными членами группы.
Усаживаемся в микроавтобус, и наш тур начался!
Пока мы не пересекли черту города, прослушаем ознакомительную мини-экскурсию об Иркутске: вам покажут сердце столицы восточной Сибири – её исторический центр. Затем направляется в Байкальск, расположенный в красивейшем месте на юго-востоке Байкала у основания Хамар-Дабана.
После заселения в гостиницу пообедаем и поднимемся по канатной дороге на одну из высот горнолыжного курорта “Гора соболиная”.
С неё открывается невероятная панорама на Байкал и его побережье.
Запечатлев в памяти и на фото шикарные виды, возвращаемся в отель.
Поужинаем и обсудим в тесном кругу прошедший день.
Включено: ужин.
г. Байкальск - п. Танхой
Отправляемся, после завтрака в отеле, к историческому порту Танхой, где в своё время причаливал знаменитый паром «Байкал».
Нас ждёт интерактивная выставка о местной флоре, насыщенные виды первозданной природы и бодрящие воды Байкала.
Сейчас в Танхое располагается Байкальский биосферный заповедник.
Здесь мы сможем прогуляться по благоустроенным эко-тропам, восхищаясь разнообразным растительным миром Байкала, и посетить интерактивную выставку об озере и его обитателях.
В вольерах можно увидеть баргузинского соболя – невероятно милого, любопытного и озорного зверька.
После, организованного для вас обеда, если захотите, сможете искупаться в чистейшей бодрящей байкальской воде!
Затем возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем.
Включено: завтрак, обед, ужин.
г. Байкальск - п. Аршан - г. Байкальск
Сегодня мы побываем в Аршане!
В пути вам удастся насладиться видами бескрайних степей Тункинской долины и Саянских гор!
По приезде в посёлок сразу зайдём на монгольский рынок.
Здесь есть яркие сувенирные предметы и травяные сборы, в том числе многим известный Саган-Дайля.
Далее отправимся вдоль бурной речки Кынгырги по горной тропе.
По дороге сможете набрать минеральную воду, а выше по течению берёт начало знаменитый глазной источник, где стоит статуя мальчика с кувшином, из которого льётся целебная вода.
Через час неторопливого и спокойного шага мы приблизимся к горному водопаду, чтобы полюбоваться невероятной природной красотой.
По желанию, на обратном пути можем заехать в посёлок Жемчуг.
Здесь расположены платные природные термальные источники, воды которых содержат метан, углекислый газ, сероводород и радон, применяемые в лечение сосудов.
Вечером в отеле вас ждёт ужин и свободное время.
Включено: завтрак, ужин.
г. Байкальск - Тальцы - п. Листвянка
В четвёртый день тура возьмём курс на посёлок, который жители региона называют “воротами на Байкал”, – речь идёт о Листвянке.
Она является туристическим центром, где многие путешественники впервые знакомятся с великим озером.
По пути посетим архитектурно-этнографический музей Тальцы.
Под открытым небом на площади в 70 гектар находятся церкви и посадские дома, башни и терема, пристани и ремесленные мастерские.
После содержательной экскурсии пообедаем здесь же, в заведении на территории экспозиции.
И наконец мы приближаемся к Листвянке.
Постарайтесь запомнить мгновение, когда перед вашим взором впервые откроется панорама байкальских вод.
Прогуляемся по местной набережной и зайдём на рыбный рынок.
Здесь прилавки заполнены деликатесами и необычными сувенирами.
Насладившись видами, заселимся в отель, где вас накормят вкусным ужином.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
п. Листвянка - о. Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
В первой половине дня покинем Листвянку — впереди нас ожидает самый большой и мистический остров Байкала.
Сам путь до Ольхона тоже можно назвать приключением: напоминающие Исландию, Тажеранские степи, красочное байкальское побережье — вам точно будет на что посмотреть!
По желанию в пути сделаем остановку в придорожном кафе на обед (не входит в стоимость).
Один из завершающих участков маршрута – паромная переправа, которая нередко впечатляет туристов из-за пернатых местных жителей.
Чайки привыкли, что люди их кормят.
Поэтому, когда паром снимется с места, следом взмоют в воздух десятки пар белоснежных крыльев!
После заселения в отель устроим пешую вылазку к скале Шаманке.
Рядом с ней установлены 13 священных столбов СЭРГЭ, а внизу расстилается Сарайский пляж – отличное место для прогулок.
Шаманка часто ассоциируется с образами из старых преданий и сказок.
От скалы исходит уникальная энергетика, которая бесповоротно меняет восприятие окружающего мира.
Это удивительное место обязательно вам запомнится.
Помимо этого, Ольхон – невероятно солнечная местность с сногсшибательными закатами.
Не упустите возможность увидеть яркое великолепие!
Включено: завтрак, ужин.
п. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир
Сегодня мы покорим самую северную точку острова — мыс Хобой.
Это священная территория Ольхона, с которой вам откроется невероятная картина Байкальских хребтов.
В древние времена здесь проводились шаманские обряды, десятилетиями наполнявшие место энергией обновления.
Эта невероятная локация станет венцом вашей личной коллекции путешественника!
Мы уделим мысу целый день.
Тут же накроем обед-пикник на свежем воздухе.
Представьте, как кругом простирается голубая водная гладь.
Вы почувствуете себя на краю света.
Именно здесь по-настоящему ощущается несравненное величие Байкала!
На обратном пути нас будут ждать захватывающие дух ольхонские достопримечательности: мыс Любви, скала Три брата, урочище Песчаное.
Также вы увидите скульптуру Даши Намдакова Хранитель Байкала, которую гости острова нарекли “ольхонским брендом”.
Вечером в отеле восстановим душевные и физические силы перед новым насыщенным впечатлениями днём.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободное время Ольхоне
В программе наступил свободный день – проведите его по своему усмотрению.
Прогуляйтесь по Хужиру и загляните в одно из многочисленных кафе.
Также рекомендуем вам испытать свои силы и покататься на сапах, чтобы посмотреть с воды на дополнительные необычные ракурсы Шаманки и живописные виды береговой линии.
За доп. плату можете арендовать велосипеды или организовать конную прогулку.
Занятие найдётся для каждого!
Включено: завтрак, ужин.
Ольхон - Юг о. Ольхон
В восьмой день путешествия вы отправитесь в автомобильную экскурсию по южной части Ольхона.
Сперва мы посетим смотровую площадку, с которой видна великолепная панорама бескрайних вод Байкала и акватория Хужирского залива.
А во время второй остановки вы сможете искупаться в тёплых водах озера Ханхой.
Следующим объектом нашего внимания станет скальный комплекс Трезубец, действительно схожий с оружием царя морей.
Стоя на его вершине, можно без труда рассмотреть острова Малого моря и полуостров Кобылья голова.
Затем спустимся к береговой линии залива Хулы, чтобы устроить пикник.
Заключительной остановкой будет падь Халзаны.
Одиночный скальник кому-то напоминает сфинкса, кому-то ангела.
Напоследок взглянем на волны могучего озера и насладимся колдовской энергетикой локации.
По возвращении в отель организуем небольшой прощальный вечер.
Расскажем друг-другу о впечатлениях от поездки и самых запоминающихся моментах!
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
о. Ольхон - Иркутск
В завершающие часы на Ольхоне обязательно предлагаем вам встретить рассвет!
Здесь он переливается всеми оттенками пастельных красок.
Трансфер до Иркутска, куда мы прибудем в вечернее время.
Вы провели на озере Байкал 9 запоминающихся дней.
Уникальные архитектурные памятники, места силы и чудеса природы — всё это мы успели захватить в нашем путешествии.
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.
- в Байкальске в отеле “Гранд Байкал” (или аналогичное);
- в Листвянке в отеле “Крестовая Падь” (или аналогичное);
- на Ольхоне на базе отдыха “Ольхонские терема” (или аналогичное);
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|79 000
|16 000
Варианты проживания
Отель «Гранд Байкал»
Отель «Гранд Байкал» расположен в Байкальске, в 3,2 км от центра города. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно.
В номерах отеля имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств — сейф.
По утрам в отеле «Гранд Байкал» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Отель «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
База отдыха «Ольхонские терема»
Гостевой дом «Ольхонские терема» расположен в поселке Хужир.
К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В номерах гостевого дома установлен письменный стол.
Русские и английские сотрудники стойки регистрации всегда готовы помочь гостям.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Трансферы по программе на Мерседес спринтер
- Экскурсия на Хобой на УАЗах
- Экскурсия на Аршан
- Экскурсия в Танхой
- Билеты на канатную дорогу в Байкальске
- Экскурсия в Тальцы
- Экскурсия на юг острова Ольхон
- Обзорная экскурсия по г. Иркутску
- Питание: завтраки, кроме 1-го дня тураобеды в 2,4, 6,8 дниужины в 1,2,3,4,5,6,7,8 дни
- Завтраки, кроме 1-го дня тура
- Обеды в 2,4, 6,8 дни
- Ужины в 1,2,3,4,5,6,7,8 дни
- Услуги гида
- Рекреационные сборы
Что не входит
- Авиа ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Доп. услуги, не указанные в программе или указанные за доп. стоимость
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 10% (по акции раннего бронирования скидка 5%).