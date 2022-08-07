Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Поселок Листвянка. Экскурсия в Лимнологический музей
Встречаемся в аэропорту г. Иркутск около справочной в 10.00 часов (просьба планировать приезд заранее).
Посадка в автобус и сразу начинаем небольшую обзорную экскурсию по городу.
Город основан в 1661 году.
Сегодня Иркутск пятый по величине город в Сибири.
После осмотра города переезжаем в поселок Листвянка, где берет свое начало река Ангара.
Посещение в Лимнологического музея, нерпинария.
Удивительный музей в котором собраны лучшие экспонаты и есть 11 аквариумов.
Вы узнаете почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере.
В свободное время посещение рыбного Байкальского рынка.
Советуем попробовать омуль горячего копчения!
После обеда (за свой счет) возвращаемся в Иркутск, размещаемся в гостинице и отдыхаем.
Ужин самостоятельно в гостинице или любом кафе Иркутска.
Отдыхаете, гуляете самостоятельно по городу.
Питание включено: не включено.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в гостинице.
Сегодня свободный день пребывания в г. Иркутске.
Предлагаем несколько экскурсий на выбор, которые желательно приобрести при покупке тура.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (начало с 7.00 час до 21.00 час (точное время будет в билете).
Экскурсия интересна тем, что дорога пролегает вдоль отвесных скал, которые спускаются прямо к озеру.
Байкальская железная дорога считается уникальной и является историко-культурным комплексом!
Увидите тоннели, каменные галереи, мосты и виадуки.
И все это на 85 км! (место сбора группы в билете или ваучере на экскурсию).
Можем предложить водную экскурсию в бухту Песчаную.
Экскурсия проводится только по Байкалу, самостоятельно практически не возможно будет добраться.
Увидите уникальные памятники природы, скалы, песчаный пляж и ходульные деревья.
И другая не менее интересная автомобильная экскурсия в Тункинскую долину, где перед Вами откроется на юге Байкала массив Большой Восточный Саян.
Все экскурсии завершаются вечером, возвращение в г. Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Переезд на остров Ольхон
Ранний завтрак и переезжаем (ориентировочно с 8-30 до 17 часов) в составе сборной группы на остров Ольхон в п. Хужир по живописной трассе, заметно отличающуюся от дороги в п. Листвянка (сопровождение от 6 человек).
Здесь уже преобладает степной ландшафт и вдали справа и слева по движению будут видны горы, за которыми расположен Байкал.
На остановке в дороге обедаем в придорожном кафе, здесь можно попробовать национальное блюдо буузы (оплата за свой счет).
Подъезжаем к Байкалу (проливу Малое Море) и переезжаем на пароме.
Ольхонские ворота откроют перед Вами восточную сторону Байкала.
Едем около 30 км. по острову Ольхон по проселочной дороге до п. Хужир.
Асфальтированных дорог здесь нет.
Здесь заселяемся на туристскую базу.
Размещение в номерах от выбранного варианта.
Небольшая прогулка - знакомство с поселком и знаменитым сакральным местом Шаманка.
Ужин самостоятельно в кафе поселка.
Советуем попробовать буузы, хушуры, бовы, бухлер и т. п., или просто устроить себе пикник на берегу.
Питание включено: завтрак.
Поездка на мыс Хобой
Протяженность острова Ольхон 80 км и сегодня нам предстоит поездка на его север.
После завтрака на турбазе собираемся (взять с собой одежду по теплее и бутылку воды) ориентировочно в 10-м часу выезжаем на Мыс Хобой (продолжительность поездки от 5 до 6 часов).
Въезжая в Прибайкальский национальный парк показываем разрешение (предварительно будет выдано водителю).
По пути посещение овеянной легендами скалы «Три брата» и романтического Мыса Любви.
С северной точки острова открывается вид на оба берега Байкала.
Хобой в переводе обозначает «клык».
На мысе проявляется определенная энергетика, поэтому он служит местом медитаций для различных духовных школ.
В этих местах не рекомендуется злиться, кричать и сквернословить.
Внимание! Поездка обзорная по острову Ольхон и осуществляется на автомобилях класса УАЗ, группы сборные.
Обедаем на мысе (входит в стоимость), отдыхаем и возвращаемся на базу около 17 часов.
Ужин самостоятельно.
Пробуем местную кухню в разных кафе.
Если Вы запланировали дополнительные экскурсии на завтра, подготовьте себе (воду или перекус, если не запланировано питание).
Питание включено: завтрак, обед.
Свободное время или дополнительные экскурсии
Завтракаем на турбазе.
Отдых на Байкале или экскурсии на выбор (уточнить у сопровождающих или при покупке тура).
Рекомендуем побывать на острове Огой, съездить на Юг Байкала, покататься вечером на корабле, погулять по экологической тропе в Сарайском заливе.
Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».
Остров Огой избран для Ступы как идеальное место, где наиболее ярко выражено противостояние четырех стихий: огня, функции которого выполняет солнце, воды, земли и ветра.
Не забудьте купить сувениры и сделать фото на память.
Питание самостоятельно, пробуем местную кухню в разных кафе.
Питание включено: завтрак.
Возвращение в Иркутск
После завтрака собираемся к возвращению на материк.
Сегодня желательно встать пораньше на рассвете и сходить к Байкалу, загадать все свои заветные желания.
Прощание с Байкалом!
Отъезд с острова Ольхон в составе сборной группы с 9 часов до 10.30 час.
Возвращаемся в г. Иркутск той же дорогой, делаем остановку в пути, обедаем самостоятельно и приезжаем в город около 17 часов.
Размещаемся в гостинице, отдыхаем.
У Вас есть еще немного времени побывать в Сибирском городке, походить по улицам, пройтись по набережной р. Ангары.
Рекомендуем побывать в 130 квартале и увидеть своими глазами реконструкцию старинных домов купечества и ремесленников, испробовать кухню в ресторанах.
Питание включено: завтрак.
Завершение программы
Завершение программы.
Завтракаем в гостинице и самостоятельный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал (можно заказать у администратора отеля такси).
До скорых встреч!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницахи на туристических базах по пути следования:
- В Иркутске – гостиницы: Иркутск, Европа, Маячок, Империя, Звезда и другие;
- На Ольхоне – в гостиницах/базах Ольхон, Ольхон Инн, Флагман, Тэнгэри и других.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|«Эконом»
(удобства на этаже)
|«Стандарт»
(удобства в номере)
|«ПолуЛюкс»
|«Люкс»
|Двухместное размещение
|68 350
|82 300
|95 300
|123 800
|Одноместное размещение
|74 800
|88 800
|117 900
|171 300
Варианты проживания
Отель «Иркутск»
Расположен в центре г. Иркутстка, на берегу реки Ангары, в нескольких минутах ходьбы от основных исторических и деловых объектов. На территории обустроена бесплатная парковка и предоставляется Wi-Fi. К размещению предлагаются номера различной категории – от стандартных до номеров люкс –с видом на реку или город.
В каждом номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, телевизор с цифровым ТВ, телефон, бесплатный доступ к сети Интернет, холодильник, система отопления, кондиционер, на полу уложено ковровое покрытие. В собственной ванной комнате – ванна, фен, банные принадлежности. В прихожей – большой шкаф для одежды.
Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода, а на этаже имеется кулер с водой. По утрам в ресторане отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Гости могут посетить современный тренажерный зал и спа-салон с солярием, заказать массаж в оздоровительном клубе. Кроме того, в отеле работает бизнес-центр, предоставляющий почтовые услуги. Предоставляются услуги прачечной и химчистки.
Мини-гостиница «Ольхон»
Мини-гостиница «Ольхон» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположена в Хужире. В мини-гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. Организована доставка еды и напитков в номер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и трансфер по программе
- Услуги сопровождающего для групп от 6 человек и более (если меньше 6 человек, то переезд на Ольхон в сопровождении водителя)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание по программе:
- 1 день: не включено
- 2-3 день: завтрак
- 4 день: завтрак, обед
- 5-7 день: завтрак
- Размещение по программе в зависимости от выбранной категории
- Посещение скалы Шаманка, поездка на мыс Хобой, разрешение в нац. парк
- Билеты в Музей Байкала
Что не входит в цену
- Авиа-или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Русская баня
- Аренда велосипедов
- Видеосъемка
- Экскурсия по КБЖД (кругобайкальская железная дорога). Питание на КБЖД (завтрак, обед и ужин). Трансфер до КБЖД и обратно: Билет на КБЖД 8000 (июнь, сентябрь), 8500 руб (июль, август). Доплата за места со стороны Байкала 1500 руб. Комплексное питание 2000 руб. Детям скидка 10% на билет (до 12 лет включительно) Проводится на рельсовом автобусе и тепловозе. Транспорт уточнять при бронировании
- Билет на КБЖД 8000 (июнь, сентябрь), 8500 руб (июль, август)
- Доплата за места со стороны Байкала 1500 руб
- Комплексное питание 2000 руб
- Детям скидка 10% на билет (до 12 лет включительно)
- Проводится на рельсовом автобусе и тепловозе. Транспорт уточнять при бронировании
- Поездка в бухту Песчаная. Бронируется заранее, оплата при бронировании
- Услуги рыбалки. Прогулка на конях 1 час. Мопеды, сапы. Оплата на месте
- Юг острова или Священный остров Огой. Бронируется заранее (в течение первых дней тура), оплата гиду на месте
- Алкогольные напитки
- Услуги не указанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.;
- полис обязательного медицинского страхования и мини аптечку;
- косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года);
- одежда – количество: ровно то, которое вы используете за всё ваше путешествие (не избыток и не нехватка – рассчитайте, сколько комплектов одежды вы наденете);
- - практичность: одежда должна соответствовать сезону (тёплые/лёгкие вещи), типу отдыха (пляжный отдых/тур по городам/поход в горы/паломническая поездка), а также не пачкаться слишком быстро;
- - удобство: не стесняет движений в случае быстрой ходьбы или бега;
- для поездки летом: нижнее белье, носки х/б + шерстяные, спортивный костюм, купальник, курточка с капюшоном, накидка или зонтик от дождя, свитер, джинсы или брюки, рубашка, футболка, шорты, шапочка или кепка;
- средства личной гигиены, фен, кружка;
- обувь (летом – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.);
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть варианты продолжения тура?
Дополнительно после завершения тура на Байкал, предлагаем посетить Монголию (программу тура уточняйте при бронировании).
Могут ли быть внесены изменения в программу тура?
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг, по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Нет, страховка для путешествий не включена в стоимость тура. Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода на Байкале?
Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.
Какие правила нужно соблюдать во время тура?
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Как будет проходить встреча в первый день тура?
По прибытии на железнодорожный вокзал (аэропорт) в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспортного маршрута, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Какого класса будут гостиницы во время тура?
Экскурсионные туры экономичны, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Как осуществляется безопасность во время тура?
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Какие сувениры следует приобрести во время тура?
Советуем покупать изделия местных мастеров: маленькие деревянные куколки в национальных одеждах, изделия резьбы по дереву, из кости и других природных материалов, этническая атрибутика и украшения, персонажи национального театра кукол и пр.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 5 лет предоставляется скидка 20%, детям до 12 лет – 10%.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
П. С. Повезло с компанией и погодой!
Понравился и Иркутск, и Ольхон.
Из доп экскурсий брали Бурятскуя деревню - оч понравились сметана и творог!
Все гиды были норм, кроме Анны на острове Ольхон - откровенно тупила, забывала, телефон не брала, но во всё разобрались сами.