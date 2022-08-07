2 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Завтрак в гостинице.

Сегодня свободный день пребывания в г. Иркутске.

Предлагаем несколько экскурсий на выбор, которые желательно приобрести при покупке тура.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (начало с 7.00 час до 21.00 час (точное время будет в билете).

Экскурсия интересна тем, что дорога пролегает вдоль отвесных скал, которые спускаются прямо к озеру.

Байкальская железная дорога считается уникальной и является историко-культурным комплексом!

Увидите тоннели, каменные галереи, мосты и виадуки.

И все это на 85 км! (место сбора группы в билете или ваучере на экскурсию).

Можем предложить водную экскурсию в бухту Песчаную.

Экскурсия проводится только по Байкалу, самостоятельно практически не возможно будет добраться.

Увидите уникальные памятники природы, скалы, песчаный пляж и ходульные деревья.

И другая не менее интересная автомобильная экскурсия в Тункинскую долину, где перед Вами откроется на юге Байкала массив Большой Восточный Саян.

Все экскурсии завершаются вечером, возвращение в г. Иркутск.

Питание включено: завтрак.