Экскурсионный тур на Байкал: Листвянка и Ольхон за 8 дней
Вы побываете в туристической столице озера – посёлке Листвянка и посетите все её самые интересные достопримечательности. Далее вы проведёте время на величественном острове Ольхон, ощутите его силу и энергию.
Этот отдых будет для вас одним из самых интересных и по-настоящему незабываемых! Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
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Встреча группы. Переезд в поселок Листвянка
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка, ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Размещение в гостинице.
Питание: не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1,5 ч.
Музей под открытым небом Тальцы
Экскурсия в живописный парк- музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в Листвянку.
Питание: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Переезд на остров Ольхон
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Возвращение в Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов).
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты с 07.06 по 12.07, с 16.08 по 27.09
|73 600
|77 500
|88 600
|праздничные даты с 19.07 по 09.08
|76 700
|80 600
|93 900
|доплата за одноместное размещение, обычные даты с 07.06 по 12.07, с 16.08 по 27.09
|-
|14 500
|21 800
|доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 19.07 по 09.08
|-
|16 500
|25 300
Вариант с частично благоустроенным проживанием Хостел:
- Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3
- Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 4-7
Вариант с частично благоустроенным проживанием Эконом:
- Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: с первой по третью ночь;
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь;
Вариант с благоустроенным проживанием Стандарт:
- Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: с первой по третью ночь;
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.
Варианты проживания
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» завоевала популярность среди туристов: ее общая вместимость 35 человек, улучшенные и стандартные номера секционного типа с видом на Байкал в районе истока Ангары.
От гостиницы за 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
В 2 минутах ходьбы от гостиницы расположен рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами, рядом колесо обозрения, набережная и нерпинарий.
В номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома «Байкальский кедр» предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал.
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. При размещении эконом санузел общий на несколько номеров, а в номерах стандарт можно пользоваться собственными ванными комнатами.
На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (размещение, согласно выбранной цене)
- Питание, указанное в программе: день 2-3, 8: завтрак день 4, 6: завтрак, ужин день 5, 7: завтрак, обед, ужин
- День 2-3, 8: завтрак
- День 4, 6: завтрак, ужин
- День 5, 7: завтрак, обед, ужин
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 4: Листвянка - Иркутск - Ольхондень 5: по Ольхонудень 7: по Ольхонудень 8: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: Листвянка - Тальцы - Листвянка
- День 4: Листвянка - Иркутск - Ольхон
- День 5: по Ольхону
- День 7: по Ольхону
- День 8: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: этнографический музей Тальцыдень 5: поездка в северную часть острова Ольхондень 7: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: этнографический музей Тальцы
- День 5: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 7: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается тур?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Какая погода на Байкале?
Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.
В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.
Июнь – отличное время для отдыха на Байкале. Становится тепло, но нет жары. Температура на Байкале колеблется в районе 15 градусов, в то время, как в Иркутске и Улан-Удэ уже может быть под 30 С. В июне туристов на Байкале мало – не понятно, почему отдыхающие предпочитают этому замечательному месяцу июль и август. Если бы на Байкале был развит пляжный отдых, это казалось бы логичным, но на Байкале редко можно купаться даже в июле и августе – вода для этого слишком холодная.
Вода в летние месяцы прогревается до 15-18 градусов, в некоторых бухтах достигает 20-22. Для купания такой температуры, мягко говоря, не достаточно. Байкал прекрасен в любое время года, поэтому июнь – отличный месяц, чтобы планировать свой отдых. Не забудьте захватить теплые вещи, чтобы отдых был особенно приятным.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!