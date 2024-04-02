Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июнь – отличное время для отдыха на Байкале. Становится тепло, но нет жары. Температура на Байкале колеблется в районе 15 градусов, в то время, как в Иркутске и Улан-Удэ уже может быть под 30 С. В июне туристов на Байкале мало – не понятно, почему отдыхающие предпочитают этому замечательному месяцу июль и август. Если бы на Байкале был развит пляжный отдых, это казалось бы логичным, но на Байкале редко можно купаться даже в июле и августе – вода для этого слишком холодная.

Вода в летние месяцы прогревается до 15-18 градусов, в некоторых бухтах достигает 20-22. Для купания такой температуры, мягко говоря, не достаточно. Байкал прекрасен в любое время года, поэтому июнь – отличный месяц, чтобы планировать свой отдых. Не забудьте захватить теплые вещи, чтобы отдых был особенно приятным.