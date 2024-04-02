Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее и осеннее приключение
Групповой тур в Иркутске

Экскурсионный тур на Байкал: Листвянка и Ольхон за 8 дней

5
3 отзыва
Замечательный летний тур на Байкале. У вас есть возможность отдыхать на гостеприимных берегах Байкала.

Вы побываете в туристической столице озера – посёлке Листвянка и посетите все её самые интересные достопримечательности. Далее вы проведёте время на величественном острове Ольхон, ощутите его силу и энергию.

Этот отдых будет для вас одним из самых интересных и по-настоящему незабываемых! Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее и осеннее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее и осеннее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее и осеннее приключение
Ближайшие даты:
1
июн
5
июн
8
июн
12
июн
15
июн
19
июн
22
июн
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даты

Что вас ожидает:

Семейный отдых
Семейный отдых
Комфортный и познавательный тур для отдыха всей семьей
Заряд энергии
Заряд энергии
Невероятная энергетика и сила острова Ольхон
Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Рынок в Листвянке славится своим многообразием вкусных рыбных деликатесов

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка, ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Размещение в гостинице.

Питание: не включено и оплачивается дополнительно.

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1,5 ч.

2 день

Музей под открытым небом Тальцы

Экскурсия в живописный парк- музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в Листвянку.

Питание: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 40 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

4 день

Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.

Автотранспортом: примерно 370 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

6 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

7 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

8 день

Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов).

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

Хостел ЭкономСтандарт
обычные даты с 07.06 по 12.07, с 16.08 по 27.0973 60077 50088 600
праздничные даты с 19.07 по 09.0876 70080 60093 900
доплата за одноместное размещение, обычные даты с 07.06 по 12.07, с 16.08 по 27.09-14 50021 800
доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 19.07 по 09.08-16 50025 300

Вариант с частично благоустроенным проживанием Хостел:

  • Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 4-7

Вариант с частично благоустроенным проживанием Эконом:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь;

Вариант с благоустроенным проживанием Стандарт:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» завоевала популярность среди туристов: ее общая вместимость 35 человек, улучшенные и стандартные номера секционного типа с видом на Байкал в районе истока Ангары.

От гостиницы за 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
В 2 минутах ходьбы от гостиницы расположен рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами, рядом колесо обозрения, набережная и нерпинарий.

В номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома «Байкальский кедр» предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал.

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. При размещении эконом санузел общий на несколько номеров, а в номерах стандарт можно пользоваться собственными ванными комнатами.

На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (размещение, согласно выбранной цене)
  • Питание, указанное в программе: день 2-3, 8: завтрак день 4, 6: завтрак, ужин день 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • День 2-3, 8: завтрак
  • День 4, 6: завтрак, ужин
  • День 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 4: Листвянка - Иркутск - Ольхондень 5: по Ольхонудень 7: по Ольхонудень 8: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 4: Листвянка - Иркутск - Ольхон
  • День 5: по Ольхону
  • День 7: по Ольхону
  • День 8: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: этнографический музей Тальцыдень 5: поездка в северную часть острова Ольхондень 7: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: этнографический музей Тальцы
  • День 5: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 7: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какая погода на Байкале?

Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июнь – отличное время для отдыха на Байкале. Становится тепло, но нет жары. Температура на Байкале колеблется в районе 15 градусов, в то время, как в Иркутске и Улан-Удэ уже может быть под 30 С. В июне туристов на Байкале мало – не понятно, почему отдыхающие предпочитают этому замечательному месяцу июль и август. Если бы на Байкале был развит пляжный отдых, это казалось бы логичным, но на Байкале редко можно купаться даже в июле и августе – вода для этого слишком холодная.

Вода в летние месяцы прогревается до 15-18 градусов, в некоторых бухтах достигает 20-22. Для купания такой температуры, мягко говоря, не достаточно. Байкал прекрасен в любое время года, поэтому июнь – отличный месяц, чтобы планировать свой отдых. Не забудьте захватить теплые вещи, чтобы отдых был особенно приятным.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе турыНа автобусе

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