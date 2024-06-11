Поездка на Байкал была спонтанной. В запасе было только 10 часов между рейсами. Гид посоветовала Листвянку. Оказалось, не зря. Мы успели погулять в музее Тальцы, посмотреть исток реки Ангары, увидеть

его сверху со смотровой площадки. Одна из самых запоминающихся частей экскурсии - встреча с байкальскими нерпами. В целом, экскурсия на Байкал была наполнена новыми впечатлениями и знаниями. Я рекомендую ее всем, кто хочет посетить Байкал, но ограничен по времени.

А Анна

Виталина, спасибо за поездку на Байкал! Мы еще под впечатлением от вчерашнего дня. С погодой очень повезло, несмотря на жару на берегу сидеть довольно прохладно. Листвянка была лучшим вариантом для одного дня, как Вы и сказали. Потому что к вечеру немного устали или надышались кислорода. Спали без задних ног)) Приедем к вам на зимний Байкал!