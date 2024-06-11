Листвянку можно смело назвать одной из визитных карточек Байкала, ведь зачастую именно с этого поселка начинается знакомство туристов с природой Прибайкалья.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню. А также узнаете местные легенды и поближе познакомитесь с культурой бурятского народа!
Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню. А также узнаете местные легенды и поближе познакомитесь с культурой бурятского народа!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Листвянка — отличное место, чтобы начать знакомство с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и вы попадаете в туристическую Мекку Сибири. Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа. Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное родом из детства — «Муравейник». Программа экскурсии:• Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
- Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
- Завтрак на территории музея в кафе (по желанию,оплачивается отдельно).
- Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
- Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и вершины Хамар-Дабана.
- Далее мы прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу, как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе «Мечтатели» на кофе-брейк.
- Также мы посетим Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете виртуально опуститься на дно Байкала.
- После мы вернемся в Иркутск. Важная информация: Рекомендованный возраст для экскурсии: 5-60 лет.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкальский тракт
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Камень Черского
- Канатная дорога
- Памятник Александру Вампилову
- Байкальский музей
- Свято-Никольская церковь
- Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
- Пешие прогулки по красивым местам
Что не входит в цену
- Входные билеты: Музей Тальцы - 300 рублей, Байкальский музей - 400 рублей, Кресельный подъемник на Камень Черского - 600 рублей
- Питание: кофе-брейк, обед. Заказ по меню оплачивается на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 июн 2024
Виталина, разрешите выразить Вам благодарность за великолепную экскурсию. Профессионализм, тактичность и мастерство! Спасибо Вам за общение! ❤️
К
Ксения
5 июн 2024
Поездка на Байкал была спонтанной. В запасе было только 10 часов между рейсами. Гид посоветовала Листвянку. Оказалось, не зря. Мы успели погулять в музее Тальцы, посмотреть исток реки Ангары, увидеть
А
Анна
1 июн 2024
Виталина, спасибо за поездку на Байкал! Мы еще под впечатлением от вчерашнего дня. С погодой очень повезло, несмотря на жару на берегу сидеть довольно прохладно. Листвянка была лучшим вариантом для одного дня, как Вы и сказали. Потому что к вечеру немного устали или надышались кислорода. Спали без задних ног)) Приедем к вам на зимний Байкал!
О
Олег
27 мая 2024
Виталина! Благодарю Вас за чудесную экскурсию по Листвянке. Первая встреча с Байкалом начинается отсюда. Здесь мы получаем то самое "первое впечатление" и начинаем свое путешествие и знакомство с легендарным озером.
Входит в следующие категории Иркутска
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