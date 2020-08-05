6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Листвянка: панорамы, легенды и вкус Байкала

По живописной таежной трассе мы поедем в Листвянку, старинный русский поселок на берегу озера Байкал в 70 км от Иркутска. Это отличный старт для знакомства с сибирским морем. Программа у нас насыщенная:

Мы проведем несколько часов на берегу Байкала с видом на величественный хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток).

Летом погуляем вдоль воды, а зимой — по космическому льду озера.

Остановимся у истока реки Ангара, где поговорим о загадках Шаман-камня.

Посетим один из музеев на ваш выбор. В архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Тальцы» вы погрузитесь в историю и культуру края. В Байкальском музее познакомитесь с нерпами, живыми символами Байкала.

Заедем на рынок, где вы отведаете копченой байкальской рыбки и купите местные сувениры.

Остановимся у старинной деревянной церкви Николая Угодника, защитника моряков и путешественников.

Дополнительные возможности в Листвянке

Путешествие проходит в свободном темпе, поэтому мы можем менять маршрут по вашим пожеланиям и интересам. Например, также посетить:

Смотровую площадку с панорамным видом на южную часть Байкала

Байкальскую Обсерваторию с самым мощным солнечным телескопом в России

Нерпинарий, где умные байкальские нерпы (тюлени) покажут вам удивительное представление

Центр байкальских хаски, где вы прокатитесь на собачьих упряжках (даже летом)

Частный музей с ретро-автомобилями и креативными скульптурами из железных частей

Кроме того, зимой можно прокатиться на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, а летом совершить мини-круиз по озеру на катере.