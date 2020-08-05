6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Листвянка: панорамы, легенды и вкус Байкала
По живописной таежной трассе мы поедем в Листвянку, старинный русский поселок на берегу озера Байкал в 70 км от Иркутска. Это отличный старт для знакомства с сибирским морем. Программа у нас насыщенная:
Дополнительные возможности в Листвянке
Путешествие проходит в свободном темпе, поэтому мы можем менять маршрут по вашим пожеланиям и интересам. Например, также посетить:
Кроме того, зимой можно прокатиться на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, а летом совершить мини-круиз по озеру на катере.
Как проходит экскурсия
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