6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Идеальный день на Байкале

Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое

Наталья
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Наталья – ваш гид
Как за один день ощутить силу Байкала, налюбоваться его панорамами и прикоснуться к культуре края? Всё это ждет вас в окрестностях поселка Листвянка на берегу озера.

Вы узнаете о коренных народах Байкала в музее «Тальцы», услышите о шаманизме и легендах, познакомитесь с нерпами.

Путешествие индивидуальное: можно корректировать маршрут и останавливаться для фото!

8670 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале

Что вас ожидает

Листвянка: панорамы, легенды и вкус Байкала
По живописной таежной трассе мы поедем в Листвянку, старинный русский поселок на берегу озера Байкал в 70 км от Иркутска. Это отличный старт для знакомства с сибирским морем. Программа у нас насыщенная:

  • Мы проведем несколько часов на берегу Байкала с видом на величественный хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток).
  • Летом погуляем вдоль воды, а зимой — по космическому льду озера.
  • Остановимся у истока реки Ангара, где поговорим о загадках Шаман-камня.
  • Посетим один из музеев на ваш выбор. В архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Тальцы» вы погрузитесь в историю и культуру края. В Байкальском музее познакомитесь с нерпами, живыми символами Байкала.
  • Заедем на рынок, где вы отведаете копченой байкальской рыбки и купите местные сувениры.
  • Остановимся у старинной деревянной церкви Николая Угодника, защитника моряков и путешественников.

Дополнительные возможности в Листвянке
Путешествие проходит в свободном темпе, поэтому мы можем менять маршрут по вашим пожеланиям и интересам. Например, также посетить:

  • Смотровую площадку с панорамным видом на южную часть Байкала
  • Байкальскую Обсерваторию с самым мощным солнечным телескопом в России
  • Нерпинарий, где умные байкальские нерпы (тюлени) покажут вам удивительное представление
  • Центр байкальских хаски, где вы прокатитесь на собачьих упряжках (даже летом)
  • Частный музей с ретро-автомобилями и креативными скульптурами из железных частей

Кроме того, зимой можно прокатиться на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, а летом совершить мини-круиз по озеру на катере.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автомобиле Mazda 3 или Toyota Land Cruiser
  • Я заберу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно
  • Экскурсия проводится круглый год

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, 1 бутылка питьевой байкальской воды для каждого
  • Дополнительные расходы: питание (предусмотрено время на обед), входные билеты в музеи (от 200 до 370 руб.) и развлечения, не включенные в основную программу
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале
Идеальный день на Байкале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Иркутске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Работаю с русскоязычными и англоязычными путешественниками. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т.д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Спасибо огромное Наталье за замечательную экскурсию. Получилась очень интересная поездка. Успели посетить и осмотреть основные достопримечательности, которые были запланировали. Поездку легко скорректировали под наши желания. Наталья рассказывала интересно и доступно. Провели чудесный день на Байкале. С удовольствием будем рекомендовать Наталью своим друзьям и не только.
4 августа 2020
Идеальный день на Байкале. Именно таим он и был благодаря Наталье! Не было ощущения, что тебя ведут по строго заданному маршруту, от которого нельзя отступить ни вправо, ни влево. Было бесконечно приятное лёгкое общение в человеком, который ненавязчиво и увлечённо показывал свой дом, знакомя с ним и заставляя влюбляться в него с каждым шагом всё больше и больше. Несмотря на многократную перемену погоды в течение дня, мой день был идеален. Наталья, спасибо Вам за него. p. s. Я воспользовалась Вашими советами и по следующим прогулкам, и по кафешкам-ресторанам ) Спасибо за всё!
3 августа 2020
Наталья очень приятный в личном и профессиональном человек. Трудно что либо ещё дополнительно предложить в плане улучшения предлагаемых ею туристических продуктов. От встречи ранним утром у вагона поезда до расставания вечером у отеля прошёл целый день как один миг.
3 августа 2020
Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию! Мы провели чудесный день в музее Тальцы, побывали в Листвянке, поднялись к камню Черского, погуляли по сувенирному рынку. Наталья всегда была рядом, отвечала на наши вопросы, помогала сориентироваться, интересно рассказывала об истории байкальского края. Спасибо команде Трипстера за четкую организацию экскурсии! Наша группа осталась под впечатлением от слаженной работы экскурсовода и команды Трипстера! Спасибо Наталье за гибкость, полноту знаний и внимание к потребностям туристов!
26 июля 2020
Интересная и увлекательная экскурсия. Гид очень доступно все рассказала. Легкая и приятная в общении. Остались только положительные эмоции и красивые фотографии. Спасибо нашему гиду Наталье за наш идеальный день на Байкале.
Ещё 1 отзыв

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