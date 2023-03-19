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Описание
Что вас ожидает
Дорога из Иркутска по живописной автотрассе займёт где-то час. За это время вы услышите любопытные сюжеты из истории «Заморского тракта» (так называли эту дорогу наши предки), а также факты о животном и растительном мире тайги.
«Тальцы» — наша первая остановка. Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков.
Исток Ангары и Шаман-камень. Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу. С древности наши предки наделяли Шаман-камень необычной силой, молились здесь хозяину реки и проводили шаманские обряды. Гид расскажет вам легенду о красавице Ангаре и суровом отце Байкале.
Камень Черского. По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского». Здесь вы насладитесь панорамой многокилометровых просторов Байкала и вершин гор Хамар Дабан.
Музей Байкала. Байкальский лимнологический музей — это уникальный музей, где собраны разнообразные экспонаты и аквариумы с байкальскими обитателями. Вы узнаете, как образовался Байкал, почему вода в озере такая чистая и какие организмы здесь обитают. А также увидите живых тайменей, остров, омуля и символ Байкала — нерпу.
Никольская церковь. При желании посетим храм, который снимался в фильме «Звезда пленительного счастья». Вы узнаете историю этой церкви-путешественницы.
Берег Байкала и рыбный рынок. Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку. Если захотите полноценно пообедать, заглянем в одно из местных кафе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Иркутске и по окончании привезём обратно
Дополнительные расходы
Музей «Тальцы»: 250 руб. /чел. + 750 руб. за музейного гида (по желанию)
Байкальский музей: 400 руб. /чел. + виртуальное погружение 100 руб. /чел. + микроскоп 100 руб. /чел. (по желанию)
Канатно-кресельный подъёмник на смотровую площадку: 400 руб. /чел.
Обед в кафе/ресторане
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Иркутске
Дорогие путешественники, меня зовут Ольга. Иркутск и Байкал стали для меня любовью с первого взгляда. Я и моя команда единомышленников — профессиональных гидов (удостоверение гидов-экскурсоводов и аккредитация в Байкальском лимнологическом музее) с радостью поделимся своими знаниями и впечатлениями. И организуем интересную и познавательную поездку по незабываемым местам.
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