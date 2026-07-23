Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Исследуйте величественный Байкал в комфортной однодневной экскурсии из Иркутска.
Путешествие начнется с поездки по живописной автотрассе, где вы узнаете истории Заморского тракта и тайги. В музее «Тальцы» вас ждет погружение в читать дальшеуменьшить
быт народов Прибайкалья.
Смотровая площадка у истока Ангары откроет вам величественные виды, а легенды о Шаман-камне унесут в мир древних верований. Поднявшись на Камень Черского, вы сможете насладиться панорамой Байкала и окружающих гор. В лимнологическом музее Байкала вас ожидает встреча с уникальной флорой и фауной озера.
Завершит экскурсию прогулка по берегу Байкала и посещение рыбного рынка, где можно попробовать местные деликатесы и приобрести сувениры.
Все организационные детали уже продуманы: мы заберем вас из любой точки Иркутска и обеспечим комфортное путешествие с профессиональным гидом
Лучшие месяцы для экскурсии на Байкал - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться красотой озера, посетить все запланированные места и попробовать свежую рыбу на рынке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Этнографический комплекс «Тальцы»
Исток Ангары и Шаман-камень
Камень Черского
Байкальский лимнологический музей
Никольская церковь
Берег Байкала
Рыбный рынок
Описание экскурсии
Дорога из Иркутска по живописной автотрассе займёт где-то час. За это время вы услышите любопытные сюжеты из истории «Заморского тракта» (так называли эту дорогу наши предки), а также факты о животном и растительном мире тайги.
«Тальцы» — наша первая остановка. Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков.
Исток Ангары и Шаман-камень. Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу. С древности наши предки наделяли Шаман-камень необычной силой, молились здесь хозяину реки и проводили шаманские обряды. Гид расскажет вам легенду о красавице Ангаре и суровом отце Байкале.
Камень Черского. По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского». Здесь вы насладитесь панорамой многокилометровых просторов Байкала и вершин гор Хамар Дабан.
Музей Байкала. Байкальский лимнологический музей — это уникальный музей, где собраны разнообразные экспонаты и аквариумы с байкальскими обитателями. Вы узнаете, как образовался Байкал, почему вода в озере такая чистая и какие организмы здесь обитают. А также увидите живых тайменей, остров, омуля и символ Байкала — нерпу.
Никольская церковь. При желании посетим храм, который снимался в фильме «Звезда пленительного счастья». Вы узнаете историю этой церкви-путешественницы.
Берег Байкала и рыбный рынок. Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку. Если захотите полноценно пообедать, заглянем в одно из местных кафе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Мы заберём Вас по любому адресу в Иркутске и по окончании экскурсии привезём обратно
Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Noah
Дополнительные расходы
Музей «Тальцы»: 300 руб. /чел. + 750 руб. за музейного гида (по желанию)
Байкальский музей: 600 руб. /чел. + виртуальное погружение 100 руб. /чел. + микроскоп 100 руб. /чел. (по желанию)
Канатно-кресельный подъёмник на смотровую площадку «Камень Черского»: 500 руб. /взрослый, 300 руб. /детский
Нерпинарий: 1500 руб. /взрослый и 1200 руб. /дети с 2 лет
Водная прогулка на хивусе (зимой) или на катере (летом): 1500 руб. /чел., дети до 6 лет бесплатно
Обед в кафе/ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1343 туристов
Дорогие путешественники, меня зовут Ольга. Иркутск и Байкал стали для меня любовью с первого взгляда. Я с радостью готова поделиться своими знаниями и впечатлениями. Я организую вам интересную и познавательную поездку по незабываемым местам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 198 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
198
4
–
3
–
2
–
1
–
Марина
Только положительные эмоции и воспоминания остались от этой экскурсии. За это автопутешествие мы посетили 4-ре дислокации: музей деревянного зодчества "Тальцы", детский зоопарк, колесо обозрения и кресельный под,емник. С начала поездки читать дальшеуменьшить
нас сопровождала замечательный и терпеливый гид Ольга и отличный водитель Дмитрий. Все четко сработано: от начала переписки на сайте до осуществления самой поездки. Все пожелания удовлетворены с учётом наших интересов и желаний наших детей 6 и 8 лет. Рекомендую к заказу!
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A
Alvina
Великолепно и организовано. Ольга очень профессиональный гид, эрудированный экскурсовод и интересный в общении человек. Легкая и насыщенная по содержанию экскурсия.
+5
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Ольга
Мы с мужем посетили экскурсию "Байкал- восьмое чудо света:один день на Листвянке." Побывали а музее "Тальцы", поднялись на смотровую площадку "Камень Черского". После прекрасного обеда в ресторане сибирской кухни "VYЮГА" читать дальшеуменьшить
прокатились по льду Байкала на хивусе. В завершении поездки Ольга провела прекрасную экскурсию по музею Байкала. Это наша первая индивидуальная экскурсия. Мы весь день были окружены заботой и вниманием. С нашими были экскурсовод Ольга и водитель Дмитрий. Ольга имеет прекрасные знания и обладает неповторимой харизмой способной "заражать" окружающих. Видно, что все, о чем она рассказывает, ей близко и она хочет донести это до своих гостей, то есть нас. Очень повезло с погодой. Было ясно. Байкал и Ангара предстали во всей своей красе. Ольга, как творческий человек, помогла нам найти интересные ракурсы для фото съёмки и сама нас фотографировала. Мы в восторге от дня проведённого на Байкале!
+1
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В
Валерия
Ольга-великолепный экскурсовод и просто потрясающая женщина, других слов не найти. Экскурсия прошла очень душевно, учитывались все наши пожелания, с большим интересом слушали всю информацию от Ольги. Водитель тоже выключенный и очень мягко водит. Однозначно рекомендую всем! Больше всего переживала, что в конце марта не увидим красивый лед, но мы его увидели
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Д
Дмитрий
Были на двух экскурсиях с Олей (гид/экскурсовод) и Дмитрием (вёл машину). Остались под большим впечатлением! Оля очень увлечённо и интересно рассказывает! Улыбчивая и доброжелательная!))) Знает множество легенд и сказаний, на любые читать дальшеуменьшить
вопросы есть ответ. Информация легко и просто усваивается. Обе экскурсии (Листвянка и Аршан) очень-очень понравились! Места потрясающе красивые! Очень интересные локации. Везде всё успели посмотреть, нас нигде не торопили. Дмитрий аккуратно и хорошо ведёт машину. Доезжали до мест быстро. Нас было двое взрослых и дочка 7.5 лет. Экскурсии понравились всем!))
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Виктория
Ольга, мы в восторге! Выбрали Вас в качестве гида, ориентируясь на рекомендации в интернете, и не ошиблись! Наш отдых на Байкале был одним из ярких жизненных событий, во многом благодаря нашей экскурсии с Вами в начале нашего путешествия! Огромное спасибо Вам и Вашей команде! Всех благ! Удачи! До новых встреч!!!
+2
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