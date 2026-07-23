Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии на Байкал - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться красотой озера, посетить все запланированные места и попробовать свежую рыбу на рынке.

Исследуйте величественный Байкал в комфортной однодневной экскурсии из Иркутска.Путешествие начнется с поездки по живописной автотрассе, где вы узнаете истории Заморского тракта и тайги. В музее «Тальцы» вас ждет погружение в

быт народов Прибайкалья. Смотровая площадка у истока Ангары откроет вам величественные виды, а легенды о Шаман-камне унесут в мир древних верований. Поднявшись на Камень Черского, вы сможете насладиться панорамой Байкала и окружающих гор. В лимнологическом музее Байкала вас ожидает встреча с уникальной флорой и фауной озера. Завершит экскурсию прогулка по берегу Байкала и посещение рыбного рынка, где можно попробовать местные деликатесы и приобрести сувениры. Все организационные детали уже продуманы: мы заберем вас из любой точки Иркутска и обеспечим комфортное путешествие с профессиональным гидом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Дорога из Иркутска по живописной автотрассе займёт где-то час. За это время вы услышите любопытные сюжеты из истории «Заморского тракта» (так называли эту дорогу наши предки), а также факты о животном и растительном мире тайги.

«Тальцы» — наша первая остановка. Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков.

Исток Ангары и Шаман-камень. Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу. С древности наши предки наделяли Шаман-камень необычной силой, молились здесь хозяину реки и проводили шаманские обряды. Гид расскажет вам легенду о красавице Ангаре и суровом отце Байкале.

Камень Черского. По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского». Здесь вы насладитесь панорамой многокилометровых просторов Байкала и вершин гор Хамар Дабан.

Музей Байкала. Байкальский лимнологический музей — это уникальный музей, где собраны разнообразные экспонаты и аквариумы с байкальскими обитателями. Вы узнаете, как образовался Байкал, почему вода в озере такая чистая и какие организмы здесь обитают. А также увидите живых тайменей, остров, омуля и символ Байкала — нерпу.

Никольская церковь. При желании посетим храм, который снимался в фильме «Звезда пленительного счастья». Вы узнаете историю этой церкви-путешественницы.

Берег Байкала и рыбный рынок. Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку. Если захотите полноценно пообедать, заглянем в одно из местных кафе.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Мы заберём Вас по любому адресу в Иркутске и по окончании экскурсии привезём обратно

Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Noah

Дополнительные расходы