Что вас ожидает

Музей Тальцы

Из Иркутска в Листвянку мы поедем по живописному Байкальскому тракту среди сосен, берез и лиственниц. Первую остановку сделаем в архитектурно-этнографическом музее Тальцы, расположенном под открытым небом. Вы побываете в старинном остроге, усадьбах и юртах. Погрузитесь в быт местных коренных народов и узнаете, как происходило освоение Сибири русскими казаками и крестьянами.

Дог-треккинг и питомник хаски

Наше путешествие продолжится посещением питомника байкальских хаски. Вы раскроете особенности этой удивительной породы и познакомитесь с ее обаятельными представителями. А вам известно, что такое дог-треккинг? Это активная прогулка в сопровождении четвероногого друга, которого пристегивают к человеку с помощью специального снаряжения. Он помогает преодолевать подъемы, идти быстрее и веселее. Я с удовольствием организую это развлечение для всех желающих!

Канатная дорога и Шаман-камень

После обеда в местном кафе мы прокатимся на канатной дороге. Вы подниметесь на скалу с видом на священное место, где чистейшие холодные воды Ангары покидают бассейн своего родителя Байкала. Сама природа отметила этот уголок Земли — вы увидите выступающий над водой Шаман-камень и услышите связанные с ним легенды. А еще мы проведем небольшой традиционный обряд приветствия великого озера.

Байкальский музей и рыбный рынок

Мы также посетим Байкальский музей, основанный на базе Лимнологического института. Вы узнаете о геологическом происхождении и биологическом разнообразии озера, а также увидите его обитателей. И в завершение мы заглянем на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать настоящий омулевый сагудай, приобрести сувениры из бересты, таежные чаи и травы.

Организационные детали