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Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день

Приглашаю в насыщенное путешествие из Иркутска в Листвянку. Полюбуйтесь панорамами Байкала и Ангары, посетите питомник хаски и прокатитесь по канатной дороге
Вас ждет насыщенное путешествие из Иркутска в Листвянку.

Полюбуйтесь панорамами Байкала и Ангары, посетите питомник хаски и прокатитесь по канатной дороге к камню Черского. Узнайте о сибирском быте в этнографическом музее
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Тальцы и загляните на колоритный рыбный рынок. В музее Тальцы вы погрузитесь в быт местных коренных народов и узнаете о освоении Сибири.

В Байкальском музее вас ждут интересные факты о геологическом происхождении и биологическом разнообразии озера.

В питомнике хаски вы познакомитесь с особенностями этой породы и сможете прокатиться на санях зимой или отправиться на дог-треккинг летом

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в природу Байкала
  • 🏛 Посещение этнографического музея Тальцы
  • 🚠 Прокатитесь по канатной дороге
  • 🐕 Знакомство с хаски
  • 🎣 Колоритный рыбный рынок

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с июня по август и с декабря по февраль. Летом можно насладиться дог-треккингом и зелеными пейзажами, а зимой - прокатиться на санях и увидеть заснеженные красоты Байкала.
Сейчас август — это идеальное время.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день

Что можно увидеть

  • Музей Тальцы
  • Канатная дорога
  • Шаман-камень
  • Байкальский музей
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Музей Тальцы

Из Иркутска в Листвянку мы поедем по живописному Байкальскому тракту среди сосен, берез и лиственниц. Первую остановку сделаем в архитектурно-этнографическом музее Тальцы под открытым небом. Вы побываете в старинном остроге, усадьбах и юртах. Погрузитесь в быт местных коренных народов и узнаете, как происходило освоение Сибири русскими казаками и крестьянами.

Канатная дорога и Шаман-камень

После обеда в местном кафе мы прокатимся по канатной дороге. Вы подниметесь на скалу с видом на священное место, где чистейшие холодные воды Ангары покидают бассейн своего родителя Байкала. Сама природа отметила этот уголок Земли — вы увидите выступающий над водой Шаман-камень и услышите связанные с ним легенды. А еще мы проведем небольшой традиционный обряд приветствия великого озера.

Байкальский музей и рыбный рынок

Мы также посетим Байкальский музей, основанный на базе Лимнологического института. Вы узнаете о геологическом происхождении и биологическом разнообразии озера, а также в аквариуме музея увидите его обитателей: омуля, байкальского осетра и даже нерпу! И в завершение заглянем на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать настоящий омулевый сагудай, купить сувениры сувениры из уникальных полудрагоценных камней, чароита и серафинита, таёжные чаи и травы.

Дог-треккинг (летом) и катание на собачьей упряжке (зимой) в питомнике хаски

Наше путешествие продолжится в питомнике байкальских хаски. Вы раскроете особенности этой удивительной породы и познакомитесь с её обаятельными представителями.
В летней программе мы предлагаем дог-треккинг! Это активная прогулка в сопровождении четвероногого друга, которого пристегивают к человеку с помощью специального снаряжения. Он помогает преодолевать подъёмы, идти быстрее и веселее.
Зимой — приглашаем прокатиться на санях в упряжке из 6 собак! Я с удовольствием организую это развлечение для всех желающих!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Билеты в музей Тальцы — 350 руб. с человека
  • Билеты Байкальский музей — 500 руб. с человека
  • Канатная дорога — 550 руб. с человека.
  • Экскурсия в питомник байкальских хаски (без катания) — 500 р. с человека.
  • Дог-треккинг (летом) — 1500 руб. с человека
  • Катание на упряжках (зимой) — 3000 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Выбирает путешественник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 247 туристов
Всем привет, я Мария. Для меня Иркутск и Байкал — это по любви! Я переехала в этот многогранный, полный контрастов, регион несколько лет назад. А теперь вместе с командой гидов
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делюсь с гостями своими эмоциями и знаниями. Делать это профессионально мне помогают образование археолога, постоянное обучение в музеях Иркутска, всегда хорошее настроение и многолетний опыт путешествий и жизни в других странах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Алена
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой и опрятной машине, в салоне было приятно сидеть, где, также была предусмотрена вода для
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туриста. Во время поездки не только рассказывал исторические факты и данные, но и вели интересную беседу. Увидели шаман-камень и покатались на канатной дороге). Посетили рыбный рынок, где по совету Евгения попробовали наивкуснейшую рыбу Омуль. После чего отправились в питомник на дог треккинг! Рекомендуем! Спасибо Евгению за насыщенный впечатлениями день!

Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
Благодарим гида Евгения за интереснейшую экскурсию. День начался с музея Тальцы, до которого добирались на чистой
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О
Искренне всем рекомендую это путешествие и гидов! На Байкале была и раньше, но в Листвянке была впервые и увидела Байкал с другой стороны! Интересные факты о самом Байкале, Павел отвечал
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на все вопросы очень подробно! Заезжали на классную усадьбу где ребенок катался на лошадях, а я впервые попробовала дог трэкинг, сильно понравилось!)))) невероятно красивые виды! Время подобрано так, что мы не пересекались с толпами туристов, они как раз после нас подъезжали!))) интересно было даже ребенку 4 лет! Я в восторге))))

Искренне всем рекомендую это путешествие и гидов! На Байкале была и раньше, но в Листвянке была
Искренне всем рекомендую это путешествие и гидов! На Байкале была и раньше, но в Листвянке была
Искренне всем рекомендую это путешествие и гидов! На Байкале была и раньше, но в Листвянке была
Искренне всем рекомендую это путешествие и гидов! На Байкале была и раньше, но в Листвянке была
Искренне всем рекомендую это путешествие и гидов! На Байкале была и раньше, но в Листвянке была
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Ольга
Путешествие по озеру Байкал мы решили начать с Листвянки. И не зная броду доверились Марии. О чем 100 раз НЕ пожалели. Пунктуально, она встретила нас у отеля, в котором мы
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остановились. Ее плавная и грамотная речь увлекла нас в мир истории Иркутска и самого поселка Листвянка, в который мы ехали. Программа, описанная в туре, была выполнена на 100%. Спокойным темпом, с рассказами и легендами время пролетело незаметно. Уставшие, но очень довольные мы вернулись в город с незабываемыми впечатлениями.

Путешествие по озеру Байкал мы решили начать с Листвянки. И не зная броду доверились Марии. О
Путешествие по озеру Байкал мы решили начать с Листвянки. И не зная броду доверились Марии. О
Путешествие по озеру Байкал мы решили начать с Листвянки. И не зная броду доверились Марии. О
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П
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Васили за потрясающую экскурсию по Байкалу! Это было не просто путешествие — это было настоящее погружение в красоту, дух и атмосферу этого уникального места.
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Благодаря Василию мы узнали массу интересных фактов, о которых не расскажут в путеводителях. Всё было организовано на высшем уровне: комфорт, безопасность и, главное, душевность. Видно, что человек по-настоящему любит своё дело и искренне хочет делиться этой любовью с другими. Байкал открылся нам с самой красивой стороны, и благодаря Василию первое знакомство стало незабываемым. 🫂

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Васили за потрясающую экскурсию по Байкалу! Это было не просто
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Т
Мы путешествовали с собаками. Мария учла все наши хотелки и даже ещё больше показала, рассказала. Информативно, насыщенно и очень интересно. Главное, легко и доступно! Мария, супер гид, очень добрый, позитивный и просто хороший человек. Постараемся приехать зимой и обязательно обратимся к Марии.
Мы путешествовали с собаками. Мария учла все наши хотелки и даже ещё больше показала, рассказала. Информативно,
Мы путешествовали с собаками. Мария учла все наши хотелки и даже ещё больше показала, рассказала. Информативно,
Мы путешествовали с собаками. Мария учла все наши хотелки и даже ещё больше показала, рассказала. Информативно,
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И
Выражаем огромную благодарность Марие за шикарную экскурсию и отлично подобранный маршрут! Мы с супругой остались в полном восторге от профессионализма и индивидуального подхода. Насладились местной кухней,завораживающими видами Байкала,экскурсионной программой и услугами фотографа (Мария -ещё и отличный фотограф). Ещё раз спасибо! Иван и Ирина.
Выражаем огромную благодарность Марие за шикарную экскурсию и отлично подобранный маршрут! Мы с супругой остались в
Выражаем огромную благодарность Марие за шикарную экскурсию и отлично подобранный маршрут! Мы с супругой остались в
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