Листвянка для активных путешественников!

Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день

Приглашаю в насыщенное путешествие из Иркутска в поселок Листвянка.

Вы полюбуетесь панорамами Байкала и Ангары, посетите питомник хаски и прокатитесь по канатной дороге к камню Черского.

Раскроете детали сибирского быта в этнографическом музее Тальцы и заглянете на колоритный рыбный рынок.
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!
Листвянка для активных путешественников!

Что вас ожидает

Музей Тальцы

Из Иркутска в Листвянку мы поедем по живописному Байкальскому тракту среди сосен, берез и лиственниц. Первую остановку сделаем в архитектурно-этнографическом музее Тальцы, расположенном под открытым небом. Вы побываете в старинном остроге, усадьбах и юртах. Погрузитесь в быт местных коренных народов и узнаете, как происходило освоение Сибири русскими казаками и крестьянами.

Дог-треккинг и питомник хаски

Наше путешествие продолжится посещением питомника байкальских хаски. Вы раскроете особенности этой удивительной породы и познакомитесь с ее обаятельными представителями. А вам известно, что такое дог-треккинг? Это активная прогулка в сопровождении четвероногого друга, которого пристегивают к человеку с помощью специального снаряжения. Он помогает преодолевать подъемы, идти быстрее и веселее. Я с удовольствием организую это развлечение для всех желающих!

Канатная дорога и Шаман-камень

После обеда в местном кафе мы прокатимся на канатной дороге. Вы подниметесь на скалу с видом на священное место, где чистейшие холодные воды Ангары покидают бассейн своего родителя Байкала. Сама природа отметила этот уголок Земли — вы увидите выступающий над водой Шаман-камень и услышите связанные с ним легенды. А еще мы проведем небольшой традиционный обряд приветствия великого озера.

Байкальский музей и рыбный рынок

Мы также посетим Байкальский музей, основанный на базе Лимнологического института. Вы узнаете о геологическом происхождении и биологическом разнообразии озера, а также увидите его обитателей. И в завершение мы заглянем на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать настоящий омулевый сагудай, приобрести сувениры из бересты, таежные чаи и травы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): музей Тальцы — 250 р. с человека, Байкальский музей — 500 р. с человека, дог-треккинг — 1000 р. с человека, канатная дорога 400 р. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Мария
Мария
Всем привет, я Мария. Для меня Иркутск и Байкал — это по любви! Я переехала в этот многогранный, полный контрастов, регион несколько лет назад. А теперь вместе с командой гидов делюсь с гостями своими эмоциями и знаниями. Делать это профессионально мне помогают образование археолога, постоянное обучение в музеях Иркутска, всегда хорошее настроение и многолетний опыт путешествий и жизни в других странах.
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