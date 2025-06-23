Лучшие месяцы для посещения - с июня по август и с декабря по февраль. Летом можно насладиться дог-треккингом и зелеными пейзажами, а зимой - прокатиться на санях и увидеть заснеженные красоты Байкала.

Вас ждет насыщенное путешествие из Иркутска в Листвянку.Полюбуйтесь панорамами Байкала и Ангары, посетите питомник хаски и прокатитесь по канатной дороге к камню Черского. Узнайте о сибирском быте в этнографическом музее

Тальцы и загляните на колоритный рыбный рынок. В музее Тальцы вы погрузитесь в быт местных коренных народов и узнаете о освоении Сибири. В Байкальском музее вас ждут интересные факты о геологическом происхождении и биологическом разнообразии озера. В питомнике хаски вы познакомитесь с особенностями этой породы и сможете прокатиться на санях зимой или отправиться на дог-треккинг летом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей Тальцы

Из Иркутска в Листвянку мы поедем по живописному Байкальскому тракту среди сосен, берез и лиственниц. Первую остановку сделаем в архитектурно-этнографическом музее Тальцы под открытым небом. Вы побываете в старинном остроге, усадьбах и юртах. Погрузитесь в быт местных коренных народов и узнаете, как происходило освоение Сибири русскими казаками и крестьянами.

Канатная дорога и Шаман-камень

После обеда в местном кафе мы прокатимся по канатной дороге. Вы подниметесь на скалу с видом на священное место, где чистейшие холодные воды Ангары покидают бассейн своего родителя Байкала. Сама природа отметила этот уголок Земли — вы увидите выступающий над водой Шаман-камень и услышите связанные с ним легенды. А еще мы проведем небольшой традиционный обряд приветствия великого озера.

Байкальский музей и рыбный рынок

Мы также посетим Байкальский музей, основанный на базе Лимнологического института. Вы узнаете о геологическом происхождении и биологическом разнообразии озера, а также в аквариуме музея увидите его обитателей: омуля, байкальского осетра и даже нерпу! И в завершение заглянем на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать настоящий омулевый сагудай, купить сувениры сувениры из уникальных полудрагоценных камней, чароита и серафинита, таёжные чаи и травы.

Дог-треккинг (летом) и катание на собачьей упряжке (зимой) в питомнике хаски

Наше путешествие продолжится в питомнике байкальских хаски. Вы раскроете особенности этой удивительной породы и познакомитесь с её обаятельными представителями.

В летней программе мы предлагаем дог-треккинг! Это активная прогулка в сопровождении четвероногого друга, которого пристегивают к человеку с помощью специального снаряжения. Он помогает преодолевать подъёмы, идти быстрее и веселее.

Зимой — приглашаем прокатиться на санях в упряжке из 6 собак! Я с удовольствием организую это развлечение для всех желающих!

Организационные детали

Экскурсия проходит на легковом автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы (по желанию):