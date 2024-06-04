1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Байкал в шаговой доступности
Начало: По договоренности (Иркутск)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучший день в Листвянке: путешествие от Иркутска до сердца Байкала
Погрузитесь в атмосферу настоящей Сибири, исследуя историю и природу Листвянки в увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на Байкал в п. Листвянка
Начало: Г. Иркутск, там где вам удобно
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал: путешествие из Иркутска с посещением музея Тальцы
Проведите незабываемый день, исследуя красоты Байкала и его окрестностей. Откройте для себя уникальные места и исторические памятники
Начало: Иркутск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увидеть Байкал за один день: Иркутск и Листвянка в одном путешествии
Откройте для себя красоту Байкала в уникальной однодневной экскурсии из Иркутска. Вас ждет незабываемое путешествие в Листвянку с профессиональным гидом
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- ДДина2 июня 2024Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
- ННиколай2 июня 2024Отличная экскурсия. Спасибо.
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
- ММихаил29 мая 2024Всё понравилось. Посмотрели всё, что, наверное, можно было за день. Экскурсия завершилась созерцанием милого чуда в виде Байкальской нерпы в музее в Листвянке. Хочу отметить интересную подачу информации экскурсоводом и обходительность, заботу водителя.
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
- ННаталия26 мая 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тальцы»
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