Тальцы

Найдено 27 экскурсий в категории «Тальцы» в Иркутске, цены от 3 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 13 500 за всё до 6 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000 за всё до 3 чел.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Один день на Ольхоне в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
113 отзывов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500 за человека
День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
🚗 На машине
Групповая
8 часов
66 отзывов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900 за человека
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Индивидуальная
7 часов
24 отзыва
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Байкал в шаговой доступности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Байкал в шаговой доступности
Начало: По договоренности (Иркутск)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.
Листвянка - визитная карточка Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Листвянка - ворота Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Листвянка - ворота Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Лучший день в Листвянке
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Лучший день в Листвянке: путешествие от Иркутска до сердца Байкала
Погрузитесь в атмосферу настоящей Сибири, исследуя историю и природу Листвянки в увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Байкал в п. Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Экскурсия на Байкал в п. Листвянка
Начало: Г. Иркутск, там где вам удобно
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 700 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Добро пожаловать на Байкал: путешествие из Иркутска с посещением музея Тальцы
Проведите незабываемый день, исследуя красоты Байкала и его окрестностей. Откройте для себя уникальные места и исторические памятники
Начало: Иркутск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 9 чел.
Увидеть Байкал за один день
Индивидуальная
9 часов
Увидеть Байкал за один день: Иркутск и Листвянка в одном путешествии
Откройте для себя красоту Байкала в уникальной однодневной экскурсии из Иркутска. Вас ждет незабываемое путешествие в Листвянку с профессиональным гидом
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за человека
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000 за всё до 4 чел.
Байкал заповедный - восточные берега
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000 за всё до 3 чел.
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Д
    Дина
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
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    что они могут рассказать с большей любовью и интересом о родных местах, они ими живут, дышат и с лёгкостью могут передать эту атмосферу туристу, в отличие от экскурсоводов с заученным материалом! Можно было задавать любые вопросы и они не оставались без ответа! Гид много рассказывал про местность, про историю, возил по труднодоступным местам острова Ольхон, 12 ч с лишним в общей сложности обошлось всё, но зато как насыщенно! Не помню как звали гида, но парень молодец!:) Обязательно воспользуюсь данным сайтом ещё раз!:)

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  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Отличная экскурсия. Спасибо.
    Отличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • М
    Михаил
    29 мая 2024
    Добро пожаловать на Байкал
    Всё понравилось. Посмотрели всё, что, наверное, можно было за день. Экскурсия завершилась созерцанием милого чуда в виде Байкальской нерпы в музее в Листвянке. Хочу отметить интересную подачу информации экскурсоводом и обходительность, заботу водителя.
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
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    Иркутск. Все слушали с удовольствием, было интересно погрузиться в историю. Заранее были учтены все наши пожелания. Большое спасибо Ольге и Дмитрию за знакомство с этим чудесным местом.

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
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    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тальцы»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Тальцы" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 3 900 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 864 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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