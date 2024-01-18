Магия священного Байкала
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча
Прибытие в Иркутск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Экскурсия по Иркутску
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Иркутску.
Иркутск – старинный сибирский город, который возник на месте острога, построенного в XVII веке.
Сегодня Иркутск находится в ряду крупнейших городов России.
Это многонациональный сибирский город.
Здесь сохранились уникальные старинные кружевные деревянные дома, а самое главное это то, что Иркутск это ворота на Байкал.
Обед (оплачивается дополнительно).
Экскурсия в краеведческий музей Иркутска.
Один из старейших музеев России, который был основан в декабре 1782 года по инициативе иркутского губернатора Ф. Клички.
В настоящее время в музее расположено несколько отделов: отдел природы, отдел истории, экспозиционный отдел "Окно в Азию", выставочный отдел "Музейная студия", экспозиционный отдел "Музей В. Г. Распутина", ледокол "Ангара", Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова). (входной билет оплачивается дополнительно)
Возвращение в отель.
Свободное время.
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Байкальский музей
Завтрак в отеле.
Переезд в Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
«Тальцы» – это уникальное собрание памятников архитектуры, истории и этнографии XVII–XX вв. В музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: бурятская, эвенкийская, тофаларская и русская.
Буряты, эвенки и тофы являются коренными народностями Прибайкалья.
Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 29 000 экспонатов.
Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. (входной билет оплачивается дополнительно)
Переезд в поселок Листвянка.
Название поселку дали лиственницы, которые растут здесь в большом количестве. В конце XIX века Антон Павлович Чехов был очарован красотой этих мест, сравнивая поселение с Ялтой. Листвянка находится в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангары, на берегу Байкала.
Прогулка по побережью Байкала.
Зимой прогулка по льду Байкала.
Подъем на смотровую площадку Камень Черского.
С обзорной площадки открывается завораживающий панорамный вид.
В ясную погоду можно увидеть южную котловину Байкала, исток Ангары, порт Байкал и даже можно разглядеть заснеженные вершины Хамар-Дабана.
Обед (оплачивается дополнительно).
Экскурсия в Байкальский музей.
Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук получил статус самостоятельного научно-исследовательского учреждения в 1993 году.
Здесь собирают и хранят научные данные о климате, флоре, фауне, воде и взаимном влиянии озера и окружающей среды.
Важно, что научные сведения для посетителей представляют в доступной для понимания форме (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Возвращение в Иркутск.
Свободное Время.
Поселок Усть-Ордынский. Встреча заката на Ольхоне
Завтрак в отеле.
Переезд в поселок Усть-Ордынский.
Буряты – это одна из самых многочисленных народностей, которая населяет территорию Сибири, а Усть-Ордынский район интересен тем, что здесь из поколения в поколение передаются основы традиционной культуры бурят.
Экскурсия в Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа.
В фондах музея собраны предметы этнографии, археологии и фотодокументы.
Так же на территории музея расположен комплекс Бурятская крестьянская усадьба конца XIX-начала XX века (входной билет оплачивается дополнительно).
Посещение Усть-Ордынского дацана.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд к паромной переправе на остров Ольхон.
Переправа на остров.
Переезд в поселок Хужир на УАЗиках.
Размещение в отеле/турбазе (удобства на этаже).
Вечерняя прогулка на священный мыс Бурхан (Скала Шаманка).
Мыс Бурхан – это самый известный символ Байкала и одно из самых загадочных мест.
Встреча заката.
Ужин на турбазе (оплачивается дополнительно).
Мыс Хобой
Завтрак.
Поездка на мыс Хобой на УАЗиках.
Это самый северный мыс на острове Ольхон.
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
По дороге остановки на мысе Харанцы, мысе любви (Шунтэ), у скалы три Брата, в бухте Песчаная.
Пикник со свежеприготовленной ухой.
Возвращение в поселок Хужир.
Переезд к паромной переправе на УАЗиках.
Переправа с острова.
Переезд в Иркутск.
Ужин в дороге (оплачивается дополнительно).
Размещение в отеле.
Свободный день. КБЖД по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день в Иркутске.
Для желающих экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД).
Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества.
Сегодня, говоря о КБЖД, подразумевают ее западную часть от истока реки Ангара до города Слюдянка (71-168 км.), которая выведена из транзитного движения.
Ни одна железная дорога в мире не обладает таким количеством рукотворных объектов, как этот участок КБЖД.
На протяжении 85 километров здесь сохранились тоннели, водоотводы, мосты, подпорные стенки вековой давности, все это на фоне мысов и утесов, обнаженных при строительстве дороги скальников, живописных долин рек (оплачивается дополнительно).
Отъезд
Завтрак в отеле (ланч-бокс)
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Иркутске и на турбазе на острове Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|54 500
|69 500
Ниже представлены возможные варианты проживания.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры. Все номера оформлены в современном стиле, оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Усадьба «Набаймар»
Усадьба «Набаймар» расположена на живописном берегу озера Байкал, на западном побережье острова Ольхон, в поселке Хужир всего в 200 метрах от озера Байкал. Пять-десять минут неспешной ходьбы - и вы на многокилометровом пляже, который золотым ожерельем обрамляет прозрачные воды пролива Малое Море. Удобства на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Проживание в отеле в Иркутске с завтраком
- Проживание в отеле/на турбазе на острове Ольхон с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия по Иркутску
- Поездка на остров Ольхон
- Поездка на мыс Хобой с пикником
- Поездка в Листвянку
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Входной билет в краеведческий музей Иркутска - 200р пенсионный - 70р
- Входной билет в музей Тальцы - 250р
- Входной билет в Байкальский музей - 310р
- Посещение Усть-Ордынского музея - 100р
- Пакет питания: 3 обеда, 2 ужина - 5 500р
- Экскурсия по КБЖД: место со стороны горы - 8 500 руб. место со стороны Байкала у окна - 9 700 руб. место со стороны Байкала второе место от окна - 8 900 руб. обед в поезде - цена уточняется (будет известна в мае)
- Место со стороны горы - 8 500 руб
- Место со стороны Байкала у окна - 9 700 руб
- Место со стороны Байкала второе место от окна - 8 900 руб
- Обед в поезде - цена уточняется (будет известна в мае)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Рекомендуемые рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
S7 Airlines:
- Санкт-Петербург - Иркутск S76346 16:30 - 03:25 (прилет 03.01.23/07.03.23)
- Иркутск - Санкт-Петербург S76343 10:20 - 11:45
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:Аэрофлот:
- Москва - Иркутск SVO SU1444 07:40 - 18:35
- Иркутск - Москва SVO SU1443 09:50 - 11:10
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!